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PM Modi Bhogapuram Visit: భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి..ప్రధానమంత్రి మోదీ పర్యటన షెడ్యూల్ ఇదే!

PM Modi Bhogapuram Schedule: విజయనగరం జిల్లా భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పర్యటన షెడ్యూల్ అధికారికంగా ఖారారైంది. రేపు అనగా ఆగస్టు 1న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పర్యటన తాలూకు మినిట్-టూ-మినిట్ షెడ్యూల్ వివరాలు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 31, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:20 PM IST
PM Modi Bhogapuram Visit: భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి..ప్రధానమంత్రి మోదీ పర్యటన షెడ్యూల్ ఇదే!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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