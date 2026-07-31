/PM Modi Bhogapuram Visit: భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి..ప్రధానమంత్రి మోదీ పర్యటన షెడ్యూల్ ఇదే!

PM Modi Bhogapuram Schedule: విజయనగరం జిల్లా భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పర్యటన షెడ్యూల్ అధికారికంగా ఖరారైంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి వెల్లడించారు. ప్రధాని మోదీ రాక నేపథ్యంలో గత వారం రోజులుగా అధికార యంత్రాంగం విశాఖపట్నంలోనే ఉంటూ ఏర్పాట్లను స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పర్యటన షెడ్యూల్ ఖరారైంది. ఈ పర్యటనలో ప్రధాని మోదీ సుమారు 2 గంటల 25 నిమిషాల పాటు కార్యక్రమంలో గడపనున్నట్లు షెడ్యూల్ ప్రకారం తెలుస్తోంది. అయితే ప్రధాని రాకకు సంబంధించిన మినిట్-టూ-మినిట్ షెడ్యూల్ వివరాలను తెలుసుకుందాం.
ఉదయం 10:45: ప్రత్యేక విమానంలో దిల్లీ నుంచి భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ప్రధాని మోదీ వస్తారు.
10:45 - 10:50: గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర-రాష్ట్ర మంత్రులు ప్రధాని మోదీకి ఘన స్వాగతం పలుకుతారు.
10:50 - 10:55: రోడ్డు మార్గాన ప్రయాణికుల టెర్మినల్ భవనానికి ప్రధాని మోదీ చేరుకుంటారు.
10:55 - 10:58: 200 మంది విద్యార్థుల కూచిపూడి నృత్యాలతో ప్రధానికి స్వాగతం పలికారు.
11:00 - 11:15: భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్మాణ పనులను పరిశీలన.
11:17 - 11:25: టెర్మినల్ భవనం నుంచి ఓపెన్టాప్ జీప్లో బహిరంగ సభా వేదికకు చేరుకుంటారు.
11:30 - 12:55: భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం తర్వాత శిలాఫలక ఆవిష్కరణ, వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ప్రారంభోత్సవం, బహిరంగ సభలో ప్రసంగం.
మధ్యాహ్నం 1:05 - 1:10: భోగాపురం నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో తిరుగు ప్రయాణం.
రవాణా, భారీ జనసమీకరణ ఏర్పాట్లు
ప్రధాని పర్యటన, బహిరంగ సభకు భారీగా ప్రజలు తరలిరానున్న నేపథ్యంలో రవాణా శాఖ పకడ్బందీ చర్యలు చేపట్టింది. సభకు వచ్చే ప్రజల సౌకర్యార్థం మొత్తం 5,000 వాహనాలను సిద్ధం చేశారు. ఇందులో 2,000 ఆర్టీసీ బస్సులు, 3,000 ప్రైవేట్ వాహనాలు ఉన్నాయి. ప్రజలు అనుకున్న సమయానికి గమ్యస్థానానికి చేరుకునేలా రవాణా అధికారులు అన్ని మార్గాల్లోనూ తగు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ప్రధాని మోదీ పర్యటనను విజయవంతం చేసేందుకు దాదాపు 3 లక్షల మందితో భారీగా జనసమీకరణ చేస్తున్నారు.
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