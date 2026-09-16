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ప్రధానిగా 12 యేళ్లు.. ప్రభుత్వాధినేతగా@25ఇయర్స్.. మోడీ ఖాతాలో రేర్ రికార్డులు..

HBD Narendra Modi: నరేంద్ర మోడీ భారత రాజకీయాల్లో ఆయనకు ముందు తర్వాత అనేంతగా తనదైన ముద్ర వేసిన నాయకుల్లో తన కంటూ  కొన్ని పుస్తకాలే రాసుకున్నారు. ఎలాంటి ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేదు. డబ్బు లేదు. కేవలం సాదాసీదా మనిషి.. ప్రపంచంలోనే అతి ప్రజాస్వామ్య దేశానికి ఎక్కువ కాలం ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ నేతగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. అంతేకాదు ప్రభుత్వాధినేతగా వచ్చే 7న 25 వసంతాలు పూర్తి చేసుకోబోతున్నారు. ఈ గురువారం ప్రధాని 76వ యేట అడుగుపెడుతున్న సందర్భంగా జీ న్యూస్ స్పెషల్..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 16, 2026, 05:29 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:30 AM IST
ప్రధానిగా 12 యేళ్లు.. ప్రభుత్వాధినేతగా@25ఇయర్స్.. మోడీ ఖాతాలో రేర్ రికార్డులు..
Image Credit: Narendra Modi Records (PM X Profile Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ప్రధానిగా 12 యేళ్లు.. ప్రభుత్వాధినేతగా@25ఇయర్స్.. మోడీ ఖాతాలో రేర్ రికార్డులు..
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