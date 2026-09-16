/ప్రధానిగా 12 యేళ్లు.. ప్రభుత్వాధినేతగా@25ఇయర్స్.. మోడీ ఖాతాలో రేర్ రికార్డులు..

Namo@25Years completed as Head Of Government:ప్రధాన మంత్రిగా 12 యేళ్లు పూర్తి.. గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా దాదాపు 12 యేళ్ల 8 నెలలు. వచ్చే 7తో గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి.. ప్రధాన మంత్రిగా కలుపుకొని మన దేశంలో సుదీర్ఘ కాలం ప్రభుత్వాధినేతగా ఉన్న నాయకుడిగా సరికొత్త చరిత్ర తన పేరిట లిఖించుకున్నారు. అంతేకాదు మన స్వాతంత్ర్య భారత చరిత్రలో స్వాతంత్య్రం తర్వాత పుట్టిన ఓ వ్యక్తి ప్రధాని అయిన తొలి నాయకుడిగా నరేంద్ర మోడీ రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. అంతేకాదు ప్రజల చేత ఎలెక్ట్ కాబడ్డ ప్రధాని మంత్రిగా అత్యధిక కాలం పనిచేసిన వ్యక్తిగా నరేంద్ర మోడీ ఖాతాలో మరో రికార్డు ఉంది.
మోడీ ఎలక్టెడ్ ప్రధాని.. నెహ్రూ తొలిసారి సెలెక్ట్ ప్రధాని..
స్వాతంత్రం తర్వాత మొదటి ప్రధాన మంత్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ తర్వాత వరుసగా మూడోసార్లు ప్రధానిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నేతగా నరేంద్ర మోడీ రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.భారత దేశానికి బ్రిటిష్ వాళ్లు ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పటికే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో ప్రధాన మంత్రిగా ఉన్న జవహర్ లాల్ నెహ్రూ స్వాతంత్ర్య భారత దేశంలో ప్రధానిగా నామినేట్ చేయబడ్డారు.
నెహ్రూ తర్వాత వరుసగా మూడు ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన మోడీ..
ఆ తర్వాత మన దేశం గణతంత్య్రం అయిన తర్వాత 1952లో జరిగిన ఫస్ట్ ఎలక్షన్స్లో భారత దేశ ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రధాన మంత్రిగా జవహర్ లాల్ నెహ్రూ రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. ఆ తర్వాత 1957, 1962 వరుసగా మూడు లోక్ సభ ఎన్నికల్లో భారత ప్రజలు అప్పటి ప్రధానిగా నెహ్రూను వరుసగా ఎన్నుకున్నారు. ఆయన 27 మే 1964లో కన్నుమూసేంత వరకు ఆయనే ప్రధానిగా కొనసాగారు. అప్పట్లో ప్రతిపక్షాలు అంత బలంగా లేవు. అలాంటి సమయంలో ఈయన ప్రధానిగా ఆయన్ని ఎన్నుకోవడం తప్పించి ప్రజలకు వేరే మార్గం లేకుండా పోయిందనేది ఆయనంటే గిట్టని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెప్పే మాట.
అత్యధిక కాలం ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రధాన మంత్రిగా రికార్డు..
నెహ్రూ దేశ ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రధాన మంత్రిగా4398 రోజులు కంటిన్యూగా పనిచేశారు. ఆయన రికార్డును ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఈ మధ్యే అధిగిమించారు. బలమైన ప్రతిపక్షాలు ఉన్న ఈ సమయంలో వరుసగా 2014, 2019, 2024లలో వరుసగా మూడు సార్లు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన తొలి కాంగ్రెసేతర నేతగా చరిత్ర తిరగరాశారు. ఈ యేడాది జూన్ 10తో నెహ్రూ పాలించిన 4398 రోజుల రికార్డును అధిగమించడం విశేషం.
అంతేకాదు 2001 నుంచి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి.. ఆపై ప్రధాన మంత్రిగా అత్యధిక కాలం అంటే 25 సంవత్సరాలు మరో మూడు వారాల్లో క్రాస్ చేయనున్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కంటే దేశంలో ఎన్నికైన ప్రభుత్వానికి అత్యధిక కాలం ప్రభుత్వాధినేతగా 8,930 రోజుల పాటు సిక్కిం ముఖ్యమంత్రిగా పవన్ కుమార్ చామ్లింగ్ రికార్డును ప్రధాని మోడీ అధిగమించారు.
గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా, ప్రధానమంత్రిగా తన పదవీకాలాన్ని కలుపుకొని, ఆయన ఇప్పుడు ప్రభుత్వ అధిపతిగా 9104 రోజులు పూర్తి చేసుకున్నారు. సమకాలీన భారతీయ రాజకీయాల్లో ఇది ఓ మైలురాయి. ప్రస్తుత రాజకీయాల్లో రికార్డును బ్రేక్ చేయడం అంత ఈజీ కాదనేకంటే అసంభవం అని చెప్పాలి.
ప్రధాని మంత్రిగా మూడు టర్మ్లో చేసిన పనులు..
ప్రధాన మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలి 100 రోజుల్లో దేశ ప్రజలకు జన్ ధన్ ఖాతాలను తెరిపించారు. 122 రోజులకు మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటూ దేశాన్ని పరుగులు పెట్టించారు. 401 రోజుల్లో డిజిటల్ ఇండియా కలను సాకారం చేశారు. మొదటి పరిపాలన కాలంలో GST వంటి పన్నుల విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు. పెద్ద నోట్లను రద్దు చేసి పాకిస్థాన్లోని ఉగ్రవాద ముఠాల వెన్ను విరిచారు. 1433 రోజుల్లో దేశంలో ప్రతి పల్లెకు కరెంట్ తీసుకొచ్చారు. రెండోసారి అధికారంలోకి రాగానే జమ్మూ కశ్మీర్కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి కల్పిస్తున్న ఆర్టికల్ 370, 35Aను రద్దు చేశారు. అటు అయోధ్య రామమందిరాన్ని నిర్మించి అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేశారు. మూడో టర్మ్లో వక్ఫ్ బోర్డ్ కోరలు పీకి దాన్ని సరైన దారిలో పెట్టిన నేతగా రికార్డులు క్రియేట్లు చేశారు. యూపీఐ ట్రాన్స్జాక్షన్స్, దేశంలో నక్సలిజాన్ని అంతం చేశారు. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కింద దేశ ప్రజలకు మరుగుదొడ్లు కట్టించారు. ఇక వందే భారత్, వందే అమృత్ భారత్ వంటి రైళ్లతో దేశాన్ని పరుగులు పెట్టించారు.
రైల్వే స్టేషన్స్ రేపు రేఖలు మార్చిన రూపశిల్పి..
దేశంలోని రైల్వే స్టేషన్లకు కొతత రూపు తీసుకొచ్చారు. దేశంలో రహదారుల విస్తరణ...ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు రైల్వే సౌకర్యం, ప్రపంచంలో నాల్గో అతిపెద్ద ఆర్ధిక వ్యవస్థగా భారత్ను తీర్చిదిద్దడం వంటివి ప్రధానిగా మోడీ ఖతాలో ఉన్నాయి. ఆపరేషన్ సింధూర్ తో పాక్ నడ్డి విడిచారు. అంతేకాదు సౌదీ అరేబియా నుంచి ఉజ్బెకిస్తాన్ వరకు 34 దేశాల నుంచి భారతరత్నతో సమానమైన అత్యున్నత పురస్కారాలు ఆయా దేశాల నుంచి అందుకున్నారు. ఒక్క ఎలక్షన్ ఓడిపోని నేతగా నిలిచారు. అంతేకాదు ముఖ్యమంత్రిగా ఒక టర్మ్ మొత్తం పూర్తి చేసుకున్న ప్రధాన మంత్రి కూడా నరేంద్ర మోడీ రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. అంతేకాదు మన దేశానికి 14వ ప్రధాన మంత్రిగా..వరుసగా 16, 17, 18వ లోక్ సభకు ఎన్నికైన ప్రధాన మంత్రిగా లోక్ సభ లీడర్గా పార్లమెంటరీ పార్టీ నేతగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.
సోషల్ మీడియాలో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న ప్రపంచ నేతగా రికార్డు..
1975 లో అప్పటి ప్రధాన మంది ఇందిరా గాంధీ విధించి ఎమర్జన్సీ పై గుజరాతి భాషలో ‘బుక్ ఆన్ ఎమర్జన్సీ’ పుస్తకం రాశారు. 2014లో భారత ప్రధాన మంత్రి అయ్యారు. ఈయనకు ప్రముఖ సామాజికమాధ్యమం ఎక్స్ లో 107.1 మిలియన్లకు పైగా ఫాలోవర్స్స్ ఉన్నారు. గతంలో కంటే 1 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తగ్గారు. ప్రపంచంలో ఏ దేశాధినేతకు ఈ రేంజ్ ఫాలోవర్స్ లేరు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో 106 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు.
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