English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PM Modi: రాజీపడం.. నేను వ్యక్తిగతంగా భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి రావచ్చు.. ట్రంప్‌కు మోదీ పరోక్ష కౌంటర్‌!

PM Modi Comments: భారత రైతులు, పశు పెంపకదారులు, మత్స్యకారులు ఎప్పుడూ స్వంత ప్రయోజనాలకు రాజీ పడకూడదని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. నేను కూడా వ్యక్తిగతంగా భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి రావచ్చు. కానీ తాను దానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పారు. న్యూఢిల్లీలో జరిగిన ఎంఎస్‌ స్వామినాథన్‌ శతాబ్ది అంతర్జాతీయ సదస్సు వేదికగా ఆయన ఈ ప్రసంగం చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 7, 2025, 11:24 AM IST

Trending Photos

Vivo T4R 5G మొబైల్ రూ.1,499కే.. ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌ ఊహించని ఆఫర్‌.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్‌..
7
Vivo T4 5G Price
Vivo T4R 5G మొబైల్ రూ.1,499కే.. ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌ ఊహించని ఆఫర్‌.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్‌..
Star Heroine Divorce: మహేశ్‌ బాబు అత్త విడాకులు..? ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో బయో మార్పు
8
Sangeetha Krish
Star Heroine Divorce: మహేశ్‌ బాబు అత్త విడాకులు..? ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో బయో మార్పు
Fatty Liver: ఐటీ ఉద్యోగులను పీడిస్తున్న ఫ్యాటీ లివర్‌.. ఈ 5 అలవాట్లతో లివర్‌ పూర్తిగా క్లీన్‌..!
6
fatty liver reversal
Fatty Liver: ఐటీ ఉద్యోగులను పీడిస్తున్న ఫ్యాటీ లివర్‌.. ఈ 5 అలవాట్లతో లివర్‌ పూర్తిగా క్లీన్‌..!
Samantha Net Worth: ఆశ్చర్యపరిస్తున్న సమంత ఆస్తుల వివరాలు.. దర్శకుడు రాజ్ కన్నా ఎన్ని కోట్లు ఎక్కువంటే..
6
Samantha net worth
Samantha Net Worth: ఆశ్చర్యపరిస్తున్న సమంత ఆస్తుల వివరాలు.. దర్శకుడు రాజ్ కన్నా ఎన్ని కోట్లు ఎక్కువంటే..
PM Modi: రాజీపడం.. నేను వ్యక్తిగతంగా భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి రావచ్చు.. ట్రంప్‌కు మోదీ పరోక్ష కౌంటర్‌!

PM Modi Comments: ఎంఎస్ స్వామినాథన్ శతాబ్ది అంతర్జాతీయ సదస్సులో ప్రధన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడారు. ప్రధానంగా రైతులను ఉద్దేశించి ఆయన సాగు వ్యవసాయ ఖర్చులను తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషి గురించి ప్రసంగించారు. ఈ నేపథ్యంలో భారత్ యూఎస్ అగ్రి, డైరీ ప్రొడక్ట్స్ దిగుమతులకు అనుమతి ఇవ్వాలని ట్రంప్ చర్చలు విఫలమైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఎంఎస్ స్వామినాథన్ జయంతి సందర్భంగా ట్రంప్ మోడీకి పరోక్షంగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. రైతులకే భారత్ తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. మత్స్యకారులు, పశువు పోషకులు విషయంలో కూడా మేము రాజీపడం. దీనికి నేను వ్యక్తిగతంగా మూల్యం చెల్లించాల్సి రావచ్చు. దానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని వ్యాఖ్యలు చేశారు.

భారత్ పై కొద్ది రోజులుగా డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ విషం కక్కుతూనే ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఏకంగా 50% సుంకం విధించేశాడు. ప్రధానంగా రష్యాతో చమురు కొనుగోలుతో పాటు యూఎస్ నుంచి డైరీ ప్రోడక్ట్లు దిగుమతికి నో చెప్పడమే కూడా కారణమని తెలుస్తోంది. 8 కోట్ల మందికి పైగా రైతులు భారత్‌తో పాల ఉత్పత్తులపై ఆధారపడి ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో యుఎస్ నుంచి కూడా ఉత్పత్తులను మనం దిగుమతులు చేసుకుంటే భారత రైతులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఒకవేళ యుఎస్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తే ఏటా సుమారు లక్షల కోట్ల రూపాయలు దేశ ఆదాయాన్ని కూడా కోల్పోతామని అంచనా వేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే భారత్ నో చెప్పగా ట్రేడ్ డీల్‌ ఆగిపోయినట్లు కూడా సమాచారం.

 

 

అమెరికా నుంచి ఈ పాల ఉత్పత్తులను దిగుమతులు చేసుకోవడం కూడా మతపరంగా ఒక సున్నితమైన అంశం. మన దేశంలో ఆవుకు గడ్డి ఆహారంగా పెడతారు. కానీ అమెరికా ఆవులకు మాంసం ,మాంస ఉత్పత్తులను ఆహారంగా వేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల మతపరంగా సున్నితమైన అంశం. ఎన్నో డిమాండ్ల నేపథ్యంలో భారతీ దీన్ని వ్యతిరేకించింది. ఇది స్థానిక రైతులకు కూడా జీవనోపాధి ప్రమాదంలో పడేస్తుంది. ఇప్పటికే రైతులు ఆదాయాలు తక్కువ. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా ప్రతి ఏటా ఆరువేల రూపాయలు కూడా రైతుల కోసం డైరెక్ట్ బెనిఫిట్రస్ జమ చేస్తున్నారు. అంతేకాదు ప్రధానమంత్రి కృషి సంచాయి యోజన ద్వారా కూడా నీటిపారుదల సమస్యను పరిష్కరించింది. చిన్న రైతుల వ్యవస్థీకృత శక్తి పెరిగింది. ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ లో నిల్వాల కూడా వేగవంతం చేసింది.

ఇదీ చదవండి:ఐర్లాండ్‌ జాత్యహంకారం.. గో బ్యాక్‌ ఇండియా అంటూ ఆరేళ్ల బాలిక ప్రైవేట్‌పార్ట్స్‌పై దాడి, మరో యువకుడిపై కూడా!

ఇదీ చదవండి:  ట్రంప్‌కు దిమ్మదిరిగే సమాధానం.. ఆ చమురు నిల్వలు పాకిస్తాన్‌వి కాదు, బలుచిస్తాన్‌కు చెందినవి..!

ఎంఎస్‌ స్వామినాథన్ వార్షికోత్సవాలు ఢిల్లీలో జరుగుతున్నాయి. భారతరత్న, ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రివల్యూషన్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ మూడు పదుల వయసులోనే దేశ భవితవ్యాన్నే మార్చారు. కరువు భారీ నుంచి రక్షించారు. యూఎస్, మెక్సికో, జపాన్ శాస్త్రవేత్తలతో కలిసి వరి, గోధుమ వంగడాలపై పరిశోధనలు చేసి ఎంతో గాను ఉపయోగపడ్డారు. భారత్ వెనక్కి తిరిగి చూడలేని స్థితిలో ఇప్పుడు ఉందంటే అయిన పాత్ర కీలకం. భారత్‌ ఇప్పుడు ఆహార ఉత్పత్తులు ఎగుమతి చేసే స్థాయికి చేరుకుంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

pm modi latest speechModi on US tradeIndia US dairy banModi Trump counterIndian farmers protection

Trending News