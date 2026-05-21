/PM Modi Cabinet Meeting: నేడు కేంద్ర క్యాబినేట్ అత్యవసర సమావేశం..మంత్రులందరూ ఢిల్లీలో ఉండాలని మోదీ ఆదేశాలు!

PM Modi Cabinet Meeting Today: భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తాత్కాలిక కేంద్ర మంత్రిమండలి నేడు అత్యవసరంగా సమావేశం జరగనుంది. తన విదేశీ పర్యటన ముగించుకుని వచ్చిన వెంటనే ప్రధాని ఈ భేటీని పిలవడం రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతోంది. ఢిల్లీలోని 'సేవా తీర్థ్' వేదికగా సాయంత్రం 4 గంటలకు ఈ సమావేశం ప్రారంభం కానుంది.
కేంద్ర క్యాబినెట్ మంత్రులతో పాటు, స్వతంత్ర బాధ్యతలు గల సహాయ మంత్రులు, రాష్ట్ర మంత్రులందరూ ఈ చర్చల్లో పాల్గొంటారు. రాజకీయ, అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో కేంద్ర మంత్రులెవరూ ఢిల్లీ వదిలి వెళ్లొద్దని, అందరూ రాజధానిలోనే అందుబాటులో ఉండాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.
భేటీలో ప్రధానాంశాలు ఇవేనా?
ఈ అత్యవసర నేపథ్యంలో రెండు అంశాలపై చర్చ జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
కేంద్ర మంత్రివర్గ విస్తరణ (క్యాబినెట్ పునర్వ్యవస్థీకరణ)..
మోదీ 3.0 ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి జూన్ 10 నాటికి రెండేళ్లు పూర్తయింది. ఈ తరుణంలో కేంద్ర మంత్రివర్గంలో మార్పులు చేర్పులు, విస్తరణ ఉంటాయనే ప్రచారం. రెండో వారంలోనే ఈ మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉందని సమాచారం.. ఈ రోజు జరగనున్న అత్యంత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.
పశ్చిమాసియా సంక్షోభం..
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు, యుద్ధ వాతావరణంపై ఈ భేటీలో ప్రధానంగా సమీక్షించనున్నారు. అంతర్జాతీయ సంక్షోభం వల్ల భారతదేశంపై పడే ఆర్థిక ప్రభావం, ముడి చమురు (క్రూడ్ ఆయిల్) ధరల పెరుగుదల, ఇంధన సరఫరా వంటి వ్యూహాత్మక అంశాలను ప్రధాని మోదీ మంత్రులతో చర్చించారు. అలాగే పశ్చిమాసియా సంక్షోభాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది.
ఉన్నతస్థాయి కమిటీ వివరాలు..
చైర్మన్: రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్
సభ్యులు: అమిత్ షా (హోం మంత్రి), నిర్మలా సీతారామన్ (ఆర్థిక మంత్రి), హర్దీప్ సింగ్ పూరి (పెట్రోలియం మంత్రి)
అంతర్జాతీయంగా యుద్ధ వాతావరణ రక్షణ భారతీయులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ స్పష్టం చేశారు. దేశంలో చమురు, గ్యాస్ నిల్వలు నిండుగా ఉన్నాయని, ఎలాంటి ఇంధన కొరత లేదా ఇబ్బందులు తలెత్తవని ఆయన దేశ ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చారు.
