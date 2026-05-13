/Pm Modi convoy Video: రెండు వాహనాలతో నరేంద్ర మోదీ కాన్వాయ్.. ప్రధాని పొదుపు మంత్రంపై నెటిజన్లు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..

Pm modi convoy reduced to just two cars amid fuel conservation video: పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల వల్ల ప్రపంచ దేశాలను ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నాయి. అనేక దేశాలు ఆర్థికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇరాన్, యూఎస్ ల మధ్య వార్ ఇప్పట్లో చల్లబడేలా లేదని ప్రపంచదేశాలు గగ్గొలు పెడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రధాని మోదీ ఇటీవల మిడిల్ ఈస్ట్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ప్రజలకు కీలక పొదుపు మంత్రాలను చెప్పారు. ఏడాది పాటు బంగారం కొనుగోలు చేయోద్దన్నారు. పెట్రోల్, డీజిల్ వాడకం తగ్గించుకొవాలన్నారు. వంట నూనె వాడకం తగ్గించుకొవాలన్నారు. విదేశాలకు వెళ్లడం మానుకొవాలన్నారు. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పాటించాలన్నారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై దేశ వ్యాప్తంగా రాజకీయ దుమారం చెలరేగింది. కొంత మంది మోదీ వ్యాఖ్యల్ని స్వాగతిస్తుండగా అపోసిషన్ పార్టీలు ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నాయి.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi has reduced his convoy size significantly. Reduction in vehicles was done while maintaining essential security components as per SPG protocol. pic.twitter.com/kuC9OfyAxN
— ANI (@ANI) May 13, 2026
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. ప్రధాని మోదీ ప్రజలకు చెప్పడమే కాదు.. పొదుపు మంత్రాన్ని ఆచరణలో చూపించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన కాన్వాయ్ ను 50 శాతం వాహనాల్ని తగ్గించాలని ఎస్పీజీని ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలో ప్రధాని కాన్వాయ్ లో మెర్సిడెస్ అల్ట్రా లగ్జరీ కార్లు, రేంజ్ రోవర్లు, టయోటా ఫార్చ్యూనర్ లు, ఎస్కార్ట్ వాహనాలు, జామర్ యూనిట్ల సహా కనీసం 12 నుంచి 15 కార్లు ఉండేవి.
దీని సంఖ్యను తగ్గించాలని ప్రధానిమోదీ ఆదేశించడంతో ప్రస్తుతం రెండు కార్లు మాత్రమే కన్పిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రధాని మోదీ పొదుపు మంత్రాల్ని ప్రజలకు చెప్పడమే కాకుండా ఆచరించి చూపించారు.
ప్రధాని మోదీ బాటలోనే ఢిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తా, రాజస్తాన్ సీఎం భజన్ లాల్ ఎంపీ సీఎం మోహన్ యాదవ్, యూపీ సీఎం అఖిలేష్ యాదవ్ లు సైతం తమ కాన్వాయ్ లోని వాహనాల్ని తగ్గించుకున్నారు. మొత్తంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నిర్ణయంపై బీజేపీ అభిమానులు, కార్యకర్తలు ఫిదా అవుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.