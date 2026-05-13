  • /Pm Modi convoy Video: రెండు వాహనాలతో నరేంద్ర మోదీ కాన్వాయ్.. ప్రధాని పొదుపు మంత్రంపై నెటిజన్లు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..

Pm modi convoy reduced to just two cars: దేశ ప్రజలకు ఇటీవల ప్రధాని మోదీ ఏడాది పాటు బంగారం కొనుగోలు చేయడం మానుకొవాలన్నారు. అంతే కాకుండా  పెట్రొల్, డీజిల్ ల వాడకం తగ్గించుకొవాలన్నారు. విదేశీ ప్రయాణాలు మానుకొవాలన్నారు.  ఈ క్రమంలో ప్రధాని చెప్పడమే కాదు..తన పొదుపు మంత్రాన్ని ఆచరించి చూపించారు.ఈ వీడియోపై బీజేపీ అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.  
Written ByInamdar PareshUpdated byInamdar Paresh
Published: May 13, 2026, 08:24 PM IST|Updated: May 13, 2026, 08:28 PM IST
Image Credit: pmmodi(file)

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

