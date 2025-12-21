PM Modi : ఇయర్రింగ్ కాదది.. మోదీ చెవికి పెట్టుకున్న పరికరం వెనక అసలు నిజం ఇదే..!

Modi Ear Device: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల ఓమాన్ పర్యటన సందర్భంగా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఈసారి ఆయన దుస్తులు లేదా ప్రసంగం కాదు.. ఆయన చెవిలో కనిపించిన ఒక చిన్న పరికరం సోషల్ మీడియాలో చర్చకు కారణమైంది. ఓమాన్ విమానాశ్రయంలో ప్రధానికి ఘన స్వాగతం లభించిన సమయంలో తీసిన ఫొటోలు..వీడియోలు బయటకు రావడంతో చాలా మంది నెటిజన్లు ఆయన చెవిలో ఉన్నది కొత్త స్టైల్ ఇయర్రింగ్నా..అని సందేహం వ్యక్తం చేశారు.
Modi Oman Tour: అయితే కొద్దిసేపటికే ఆ సందేహాలకు స్పష్టత వచ్చింది. ప్రధాని చెవిలో కనిపించినది ఆభరణం కాదు. అది ఒక రియల్ టైమ్ ట్రాన్స్లేషన్ పరికరం. అంతర్జాతీయ సమావేశాలు..విదేశీ పర్యటనల సమయంలో భిన్న భాషలు మాట్లాడే నాయకులతో మాట్లాడేందుకు ఈ పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఓమాన్ అధికార భాష అరబిక్ కావడంతో, సంభాషణ సులభంగా సాగేందుకు ఈ పరికరం సహాయపడుతుంది. అందుకే ప్రధాని మోదీ ఈ పరికరాన్ని ధరించారు.
ఇంతకుముందు కూడా ప్రధాని మోదీ తన దుస్తులు, కోట్స్, రంగుల ఎంపికతో చాలాసార్లు చర్చకు వచ్చారు. ఒకసారి ఆయన పేరు నేయబడ్డ బంధ్గల సూట్ కూడా పెద్దగా వైరల్ అయింది. కానీ ఈసారి మాత్రం స్టైల్ కోసమో ఫ్యాషన్ కోసమో కాదు.. పూర్తిగా పనికోసమే ఈ పరికరాన్ని వాడారు.
ఈ ఓమాన్ పర్యటన రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా కూడా చాలా కీలకమైనది. భారత్–ఓమాన్ మధ్య ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ కుదిరింది. ఈ ఒప్పందం వల్ల భారత ఎగుమతుల్లో దాదాపు 98 శాతం ఉత్పత్తులకు ఓమాన్లో సుంకం లేకుండా ప్రవేశం లభించనుంది. అలాగే ఓమాన్ నుంచి భారత్కు వచ్చే కొన్ని వస్తువులపై భారత్ కూడా టారిఫ్లు తగ్గించనుంది.
ఈ పర్యటనకు ముందు ప్రధాని మోదీకి ఓమాన్ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం ‘ఆర్డర్ ఆఫ్ ఓమాన్’ను అందించారు. భారత్–ఓమాన్ సంబంధాలను బలపరిచినందుకు గుర్తింపుగా ఈ గౌరవాన్ని ప్రదానం చేశారు. దీనిపై ప్రధాని మోదీ స్పందిస్తూ, ఇది రెండు దేశాల ప్రజల మధ్య ప్రేమ, నమ్మకానికి చిహ్నం అని సోషల్ మీడియాలో తెలిపారు.
మొత్తంగా చూస్తే..ప్రధాని చెవిలో కనిపించిన ఆ చిన్న పరికరం చుట్టూ వచ్చిన చర్చ ఒక సాధారణ అపోహ మాత్రమే. నిజానికి అది ఆధునిక సాంకేతికతకు ఉదాహరణగా నిలిచింది.
విద్య లేని విశ్వగురు 😂
TELEPROMPTERS for Speeches,
TRANSLATORS for offline prompting. pic.twitter.com/Vh3casshsp
— Hyderabad Intellectuals Forum 🇮🇳 (@HydForum) December 20, 2025
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.