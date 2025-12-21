English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • PM Modi : ఇయర్రింగ్ కాదది.. మోదీ చెవికి పెట్టుకున్న పరికరం వెనక అసలు నిజం ఇదే..!

PM Modi : ఇయర్రింగ్ కాదది.. మోదీ చెవికి పెట్టుకున్న పరికరం వెనక అసలు నిజం ఇదే..!

PM Modi Ear Device: ఓమాన్ పర్యటన సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చెవిలో కనిపించిన చిన్న పరికరం.. సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది. చాలా మంది దీన్ని కొత్త స్టైల్ ఇయర్రింగ్‌గా భావించగా.. నిజానికి అది భిన్న భాషల మధ్య సంభాషణ కోసం ఉపయోగించే రియల్ టైమ్ ట్రాన్స్‌లేషన్ డివైస్ అని తేలింది. 

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 21, 2025, 12:42 PM IST

PM Modi : ఇయర్రింగ్ కాదది.. మోదీ చెవికి పెట్టుకున్న పరికరం వెనక అసలు నిజం ఇదే..!

Modi Ear Device:  ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల ఓమాన్‌ పర్యటన సందర్భంగా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఈసారి ఆయన దుస్తులు లేదా ప్రసంగం కాదు.. ఆయన చెవిలో కనిపించిన ఒక చిన్న పరికరం సోషల్ మీడియాలో చర్చకు కారణమైంది. ఓమాన్ విమానాశ్రయంలో ప్రధానికి ఘన స్వాగతం లభించిన సమయంలో తీసిన ఫొటోలు..వీడియోలు బయటకు రావడంతో చాలా మంది నెటిజన్లు ఆయన చెవిలో ఉన్నది కొత్త స్టైల్ ఇయర్రింగ్‌నా..అని సందేహం వ్యక్తం చేశారు.

Modi Oman Tour:  అయితే కొద్దిసేపటికే ఆ సందేహాలకు స్పష్టత వచ్చింది. ప్రధాని చెవిలో కనిపించినది ఆభరణం కాదు. అది ఒక రియల్ టైమ్ ట్రాన్స్‌లేషన్ పరికరం. అంతర్జాతీయ సమావేశాలు..విదేశీ పర్యటనల సమయంలో భిన్న భాషలు మాట్లాడే నాయకులతో మాట్లాడేందుకు ఈ పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఓమాన్ అధికార భాష అరబిక్ కావడంతో, సంభాషణ సులభంగా సాగేందుకు ఈ పరికరం సహాయపడుతుంది. అందుకే ప్రధాని మోదీ ఈ పరికరాన్ని ధరించారు.

ఇంతకుముందు కూడా ప్రధాని మోదీ తన దుస్తులు, కోట్స్, రంగుల ఎంపికతో చాలాసార్లు చర్చకు వచ్చారు. ఒకసారి ఆయన పేరు నేయబడ్డ బంధ్‌గల సూట్‌ కూడా పెద్దగా వైరల్ అయింది. కానీ ఈసారి మాత్రం స్టైల్ కోసమో ఫ్యాషన్ కోసమో కాదు.. పూర్తిగా పనికోసమే ఈ పరికరాన్ని వాడారు.

ఈ ఓమాన్ పర్యటన రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా కూడా చాలా కీలకమైనది. భారత్‌–ఓమాన్‌ మధ్య ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్‌ కుదిరింది. ఈ ఒప్పందం వల్ల భారత ఎగుమతుల్లో దాదాపు 98 శాతం ఉత్పత్తులకు ఓమాన్‌లో సుంకం లేకుండా ప్రవేశం లభించనుంది. అలాగే ఓమాన్ నుంచి భారత్‌కు వచ్చే కొన్ని వస్తువులపై భారత్‌ కూడా టారిఫ్‌లు తగ్గించనుంది.

ఈ పర్యటనకు ముందు ప్రధాని మోదీకి ఓమాన్ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం ‘ఆర్డర్ ఆఫ్ ఓమాన్’ను అందించారు. భారత్‌–ఓమాన్‌ సంబంధాలను బలపరిచినందుకు గుర్తింపుగా ఈ గౌరవాన్ని ప్రదానం చేశారు. దీనిపై ప్రధాని మోదీ స్పందిస్తూ, ఇది రెండు దేశాల ప్రజల మధ్య ప్రేమ, నమ్మకానికి చిహ్నం అని సోషల్ మీడియాలో తెలిపారు.

మొత్తంగా చూస్తే..ప్రధాని చెవిలో కనిపించిన ఆ చిన్న పరికరం చుట్టూ వచ్చిన చర్చ ఒక సాధారణ అపోహ మాత్రమే. నిజానికి అది ఆధునిక సాంకేతికతకు ఉదాహరణగా నిలిచింది.

 

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

