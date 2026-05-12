/PM Modi: మే 15 నుంచి 20వ తేదీ వరకు ప్రధాని మోదీ గ్లోబల్ టూర్.. ఐదు దేశాలతో కీలక చర్చలు

PM Modi Five Nation Visit Schedule: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మరోసారి విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆరు రోజుల పాటు ఏకంగా ఐదు దేశాల్లో పర్యటించనున్నారు. ఈ మేరకు విదేశాంగ శాఖ అధికారిక ప్రకటన చేసింది. మే 15వ తేదీన యూఏఈతో ప్రారంభమయ్యే ఈ పర్యటన.. నెదర్లాండ్స్, స్వీడన్, నార్వేల మీదుగా సాగి మే 20వ తేదీన ఇటలీతో ముగియనుంది. ఈ ఐదు దేశాల పర్యటన నేపథ్యంలో ఆయా దేశాల అధినేతలతో భేటీ కానున్న ప్రధాని.. ద్వైపాక్షిక, వాణిజ్య ఒప్పందాలపై చర్చలు జరుపనున్నారు. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం నేపథ్యంలో మోదీ పర్యటనకు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
మొదట మే 15వ తేదీన ప్రధాని మోదీ యూఏఈ అధ్యక్షుడిని కలుస్తారు. ఇందులో భాగంగా ఇంధన సహకారం, వాణిజ్యం, 4.5 మిలియన్ల భారతీయ సమాజ సంక్షేమంపై చర్చించనున్నారు. భారత్కు 3వ అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామిగా ఉన్న యూఏఈతో.. ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లనున్నారు. అదే రోజు నెదర్లాండ్స్ వెళ్లి.. అక్కడే 17వ తేదీ వరకు పర్యటిస్తారు. రక్షణ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, సెమీకండక్టర్లు, 'నీటి నిర్వహణ'పై వ్యూహాత్మక ఒప్పందాలను సమీక్షించనున్నారు. నెదర్లాండ్స్ కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తరుణంలో ఈ పర్యటన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఇక మే 17వ తేదీన మోదీ స్వీడన్ వెళ్తారు. 18వ తేదీన స్వీడన్లోని గోథెన్బర్గ్లో ప్రధాని పర్యటిస్తారు. గ్రీన్ ట్రాన్సిషన్, ఏఐ, అంతరిక్షం, రక్షణ రంగాల్లో పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా చర్చలు సాగతాయియి. అలాగే ఐరోపా పారిశ్రామిక వేత్తల రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఈయూ కమీషన్ ప్రెసిడెంట్తో కలిసి మోదీ ప్రసంగించనున్నారు.
అయితే ఈ పర్యటనలో అత్యంత విశేషంగా నార్వే పర్యటన నిలవబోతోంది. 43 ఏళ్ల తర్వాత భారత ప్రధాని నార్వే వెళ్లడం ఇదే తొలిసారి. మే 18వ తేదీన మోదీ నార్వేకు చేరుకుని.. 19వ తేదీన నార్వే రాజుతో పాటు ప్రధానితో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరుపుతారు. అదే సమయంలో ఓస్లోలో జరిగే ‘3వ భారత్-నార్డిక్ సమ్మిట్’లో మోదీ పాల్గొంటారు. ఇక పర్యటన చివరి రోజైన మే 20వ తేదీన మోదీ ఇటలీ చేరుకుంటారు. ప్రధాని జార్జియా మెలోనితో కలిసి ‘జాయింట్ స్ట్రాటజిక్ యాక్షన్ ప్లాన్ 2025-2029’ అమలుపై సమీక్ష నిర్వహిస్తారు. రక్షణ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగాల్లో ఇటలీతో భారత్ సంబంధాలను ఈ పర్యటన మరింత పటిష్టం చేయనుంది.
