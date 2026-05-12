  • /PM Modi: మే 15 నుంచి 20వ తేదీ వరకు ప్రధాని మోదీ గ్లోబల్ టూర్.. ఐదు దేశాలతో కీలక చర్చలు

PM Modi: మే 15 నుంచి 20వ తేదీ వరకు ప్రధాని మోదీ గ్లోబల్ టూర్.. ఐదు దేశాలతో కీలక చర్చలు

Pm Modi: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మరోసారి విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆరు రోజుల పాటు ఏకంగా ఐదు దేశాల్లో పర్యటించనున్నారు. ఈ మేరకు విదేశాంగ శాఖ అధికారిక ప్రకటన చేసింది. ఈ ఐదు దేశాల‌ పర్యటన నేపథ్యంలో ఆయా దేశాల అధినేతలతో భేటీ కానున్న ప్ర‌ధాని.. ద్వైపాక్షిక, వాణిజ్య ఒప్పందాలపై చర్చలు జరుపనున్నారు. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం నేపథ్యంలో మోదీ పర్యటనకు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.  
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 12, 2026, 08:55 AM IST|Updated: May 12, 2026, 08:55 AM IST
Image Credit: PM Modi Five Nation Tour UAE Netherlands Sweden Norway And Italy Starting May 15

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

