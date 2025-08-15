PM Modi: మొదటిసారి కాషాయం తలపాగా.. జాకెట్‌ ధరించి ఎర్రకోటపై జెండా ఎగురవేసిన ప్రధాని మోదీ..!

PM Modi In Saffron Turban And Sadri: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఈరోజు ఉదయం 79 వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జెండా ఎగురవేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగం కూడా చేశారు. ప్రధాని మోదీ మొదటగా రాజ్ఘాట్ రి చేరుకొని మహాత్మా గాంధీ సమాధి వద్ద పుష్ప గుచ్చాలు సమర్పించారు. అయితే మోదీ మొదటిసారి ఒేరంగులో ఉండే తలపాగా, కాషాయం ధరించి జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగం చేశారు. ఈసారి ఆయన వేసుకున్న దుస్తులు మరింత ప్రత్యేకంగా నిలిచాయి.
అయితే మోదీ ప్రసంగంలో ప్రధానంగా ఆపరేషన్స్ సింధూర్, జాతీయ భద్రత, ఆర్థిక అభివృద్ధి గురించిన దృష్టి పెడుతున్నట్లు మాట్లాడారు. ఇక ఈ వేడుకలకు కేంద్ర మంత్రులు, రాజకీయ ప్రముఖుల సహ వేలాది మంది ప్రజలు కూడా హాజరయ్యారు. ఎర్రకోటపై ప్రధాని మోదీ జెండా ఎగురవేయడం ఇది వరుసగా 12వసారి అంతకుముందు రాజ్ఘాట్లో అమరవీరులకు కూడా ఆయన నివాళి అర్పించారు.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi hoists the national flag at the Red Fort. #IndependenceDay
(Video Source: DD) pic.twitter.com/UnthwfL72O
— ANI (@ANI) August 15, 2025
140 మంది కోట్ల పండుగ..
ఇక జాతిని ఉద్దేశి చేసిన ప్రసంగంలో ప్రధాన మంత్రి నా నరేంద్ర మోడీ ఇవాళ 140 కోట్ల మంది భారతీయుల పండుగని అన్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా సమైఖ్య భావనతో దేశం ఉప్పొంగే సమయం. ప్రతి ఇంట మువ్వన్నెల జెండా ఎగిరే సమయం. కోట్లాది మంది త్యాగాలతో మనకు స్వాతంత్య్రం సిద్ధించింది. దేశ ప్రజల సంక్షేమం ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్నామన్నారు.
ఇక కవాతును పరిశీలించి గౌరవం వందనం కూడా మోదీ స్వీకరించారు. ఇక 2024లో ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం ప్రసంగం సుదీర్ఘంగా 98 నిమిషాల పాటు ప్రసంగించారు. ఆ రికార్డు ఆయనకు మాత్రమే సొంతం. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఢిల్లీలో కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. 11వేల మందికి పైగా భద్రత సిబ్బంది, 3000 మందికి పైగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు మోహరించారు. భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. మరోవైపు ఎత్తైన భవనాలపై కూడా స్నిప్పర్లను కూడా మోహరించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు.
