PM Modi: రక్తపాతంతో గెలవలేరు.. ఉగ్ర కుట్రలు సాగనివ్వం.. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హెచ్చరిక!

Pahalgam Attack Anniversary: భారతదేశ సర్వభౌమత్వానికి.. శాంతికి విగాథం కలిగించే ఏ ప్రతికూల శక్తి అయిన గట్టిగా ఎదుర్కొంటామని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.. జమ్ము కాశ్మీర్లో పహల్గామ్ వద్ద జరిగిన కిరాతక ఉగ్రదాడికి నేటితో ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా.. ఆ దాడిలో అమరులైన వారికి ఆయన నివాళులర్పించారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ. ఉగ్రవాదంపై పోరులో భారత్ ఎన్నటికీ వెనకాడదని స్పష్టం చేశారు..
పహల్గాం ఉగ్రవాద దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిని దేశం ఎప్పటికీ మర్చిపోదు.. వారి త్యాగం ప్రతి భారతీయుడు గుండెల్లో నిలిచి ఉంటుంది.. అని ప్రధాని పేర్కొన్నారు.. బాధిత కుటుంబాలకు అండగా ఉంటామని భరోసా ఇస్తూ.. ఒక దేశంగా మనం దుఃఖంలోనూ.. సంకల్పంలోనూ ఐక్యంగా ఉన్నాం. ఉగ్రవాది ఏ రూపంలో ఉన్న.. ఏ పేరుతో వచ్చిన భారత్ దానికి తలోగ్గే ప్రసక్తే లేదని.. మోదీ తెలిపారు. అమాయకుల రక్తాన్ని చిందించే ఉగ్రవాదుల నీచమైన కుట్రలు ఎప్పటికీ సఫలం కావని ప్రధాని హెచ్చరించారు..
గతేడాది సరిగ్గా ఇదే రోజున పహాల్గాం ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదులు అత్యంత పాషవికంగా జరిపిన కాల్పుల్లో 26 మంది పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోగా.. మరో 17 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డ సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటన అప్పట్లో దేశవ్యాప్తంగా పెను సంచలనాన్ని సృష్టించింది. సరిహద్దుల అవతల నుంచి సాగుతున్న ఉగ్రవాదుల కుట్రలను తుడిచి పెట్టేందుకు భారత సైన్యం అప్పటినుంచి ఆపరేషన్లను మరింత ఉధృతం చేసింది..
దేశ భద్రత విషయంలో రాజీ పడే ప్రసక్తి లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ సందర్భంగా మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ఉగ్రవాదాన్ని సమూలంగా అణచివేయడమే లక్ష్యంగా అంతర్జాతీయ వేదికలపై కూడా భారత్ గళాన్ని వినిపిస్తూ వస్తోంది. దేశ అంతర్గత భద్రతను దెబ్బతీయాలని చూసే శక్తులకు తగిన బుద్ధి చెబుతామని.. రక్షణ రంగంలో తీసుకుంటున్న సంస్కరణలు ఉగ్రవాదుల గుండెల్లో భయాన్ని రేపుతున్నాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
Also Read: TGSRTC Strike: చర్చలు విఫలం.. తెలంగాణ సర్కారుపై ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె అస్త్రం..
