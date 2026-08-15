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ఎర్రకోటపై ప్రధాని గ్రాండ్ లుక్.. మోదీ పగడీ ప్రత్యేకత ఏంటి? 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో సరికొత్త అట్రాక్షన్..!!

PM Modi in Turban: 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా.. అందరి దృష్టి ప్రధాని మోదీ ప్రసంగంపై ఉన్నప్పటికీ.. దేశ ప్రజలు ఆయన వస్త్రధారణపై కూడా దృష్టి సారిస్తారు. ఈసారి ప్రధాని మోదీ ధరించిన తలపాగ  ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 15, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:17 AM IST
ఎర్రకోటపై ప్రధాని గ్రాండ్ లుక్.. మోదీ పగడీ ప్రత్యేకత ఏంటి? 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో సరికొత్త అట్రాక్షన్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఎర్రకోటపై ప్రధాని గ్రాండ్ లుక్.. మోదీ పగడీ ప్రత్యేకత ఏంటి? 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో సరికొత్త అట్రాక్షన్..!!
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