/ఎర్రకోటపై ప్రధాని గ్రాండ్ లుక్.. మోదీ పగడీ ప్రత్యేకత ఏంటి? 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో సరికొత్త అట్రాక్షన్..!!

PM Modi in Turban: దేశవ్యాప్తంగా 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. ఉదయం ప్రధాని మోదీ రాజ్ ఘాట్ వద్ద జాతిపిత మహాత్మాగాంధీకి నివాళులర్పించారు. రాజ్ ఘాట్ లో అంజలి ఘటించిన తర్వాత నేరుగా ఎర్రకోటకు చేరుకున్నారు. ఎర్రకోటపై తొలిసారిగా జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు మోదీ. అంతేకాదు తొలిసారిగా ఎర్రకోటపై వందేమాతరం గీతాలపన చేశారు. జెండా వందనానికి ముందు వందేమాతరం గీతాలపన చేశారు. జెండా వందనం తర్వాత జనగనమన గేయాన్ని కూడా ఆలపించారు. ఈ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలతో మోదీ ప్రధానిగా మొత్తం 13 సార్లు జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఈ వేడుకలకు దేశంలోని ప్రముఖులు, విద్యార్థులు హాజరై.. స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ ప్రధాని దేశ ప్రజలందరికీ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
అయితే మోదీ వస్త్రధారణకు సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికరమైన సంప్రదాయం ఫ్యాషన్ ప్రియులు, సాంస్కృతిక గర్వాన్ని మెచ్చుకునే వారిలో కూడా ఉత్సుకతను రేకెత్తిస్తోంది.సరిగ్గా 12 సంవత్సరాల క్రితం, 2014లో ప్రధాని మోదీ తన తొలి ప్రసంగం చేసినప్పటి నుండి, రంగురంగుల తలపాగాలు ఆయనకు ఒక ప్రత్యేక శైలిగా మారాయి. అవి కేవలం రంగుల హంగు మాత్రమే కాదు.. భారతదేశపు గొప్ప ప్రాంతీయ వస్త్ర పరిశ్రమ, హస్తకళ.. సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని గౌరవించే ఒక ఉద్దేశపూర్వకమైన మార్గం. గత దశాబ్ద కాలంగా ప్రధానమంత్రి మోదీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వస్త్రధారణలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన అద్భుతమైన తలపాగాలను గుర్తుచేసుకుంటూ, ఆ రంగుల జ్ఞాపకాలలోకి ఒక ప్రయాణం చేద్దాం.
2014:
ప్రధానిగా మొదటిసారి ప్రసంగిస్తూ ఎరుపు-ఆకుపచ్చ రంగుల జోధ్పురి బంధేజ్ పగడీ ధరించారు.
2015:
పసుపు రంగు బేస్పై ఎరుపు, ఆకుపచ్చ క్రాస్-క్రాస్ గీతలు ఉన్న తలపాగా.
2016:
పొడవాటి వెనుక పాలు కలిగిన గులాబీ పసుపు రంగుల బంధేజ్ పగడీ ధరించారు.
2017:
ఎరుపు, పసుపు రంగుల కాంబినేషన్లో బంగారు వర్ణపు నమూనాతో ఉన్న తలపాగాను ధరించారు.
2018
కాషాయం (సఫ్రాన్) ఎరుపు రంగుల మిశ్రమంతో కూడిన సాయంత్రపు వెలుగుల పగడీ ధరించారు.
2019
రాజస్థానీ సంస్కృతిని చాటే రంగురంగుల ‘లెహరియా’ (అలల ఆకారం) శైలి పగడీ ధరించారు.
2020
కోవిడ్ సమయంలో కాషాయం క్రీమ్ రంగుల తలపాగా (ముఖానికి మాస్క్గా వాడే కండువాతో).
2021
కాషాయం రంగు బేస్పై పొడవాటి పింక్ కలర్ వేలాడే ముగింపు ఉన్న తలపాగా.
2022
‘హర్ ఘర్ తిరంగా’ కాన్సెప్ట్తో పూర్తి జాతీయ జెండా రంగుల గీతలతో ఉన్న తెల్లటి తలపాగా.
2023
ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల సమ్మేళనంతో కూడిన మల్టీ-కలర్ బంధాని పగడీ.
2024
ఆరెంజ్, డార్క్ గ్రీన్ ఎరుపు రంగు గీతలతో కూడిన పవర్ఫుల్ లెహరియా ప్రింట్.
2025
79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన మోనోక్రోమటిక్ స్టైల్లో పూర్తి కాషాయం తలపాగాను ధరించారు.
2026:
రాయల్ రెడ్ టై అండ్ డై డిజైన్: ఈసారి మోదీ రాజస్థానీ, గుజరాతీ సంప్రదాయ నేత కళను ప్రతిబింబించే ఎరుపు రంగు టై అండ్ డై పగడీని ధరించారు. ఈ తలపాగాపై ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, తెలుపు రంగులతో కూడిన ప్రింట్లు ఉన్నాయి.తలపాగా వెనుక భాగంలో రాజసంగా కిందకు వేలాడే పొడవాటి పాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.తలపాగాతో పాటు ప్రధాని ధరించిన గోధుమ రంగు జాకెట్ జేబులో మన జాతీయ జెండాను సూచించే కాషాయం, తెలుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల రూమాలును అమర్చుకోవడం మరింత గంభీరమైన లుక్ను ఇచ్చింది.
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