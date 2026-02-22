English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • PM Modi: నమో భారత్ రైలు, మీరట్ మెట్రోను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ.. ఛార్జీలు, టైమింగ్స్‌ ఇవే..!

PM Modi: నమో భారత్ రైలు, మీరట్ మెట్రోను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ.. ఛార్జీలు, టైమింగ్స్‌ ఇవే..!

PM Modi inaugurates Meerut metro: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆదివారం ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మీరట్ నగరంలో మీరట్ మెట్రో, నమో భారత్ రైలు సేవలను ప్రారంభించారు. ఈ మెట్రో రైలు దేశంలోనే అత్యంత వేగమంతమైనది. దీని గరిష్ఠ వేగం సుమారు గంటకు 120 కిలోమీటర్లు. అలాగే, నమో భారత్‌ రైలు ఢిల్లీ నుంచి మీరట్ మధ్య గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తుంది. దీని గరిష్ఠ వేగం గంటకు 180 కిలోమీటర్లు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Feb 22, 2026, 05:57 PM IST

PM Modi: నమో భారత్ రైలు, మీరట్ మెట్రోను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ.. ఛార్జీలు, టైమింగ్స్‌ ఇవే..!

Delhi Meerut Namo Bharat Meerut Metro Launch: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని శతాబ్ది నగర్‌ స్టేషన్‌ నుంచి నమో భారత్ ట్రైన్ సర్వీస్, మీరట్ మెట్రో ట్రైన్‌ను ప్రధాని మోదీ ఆదివారం నాడు ప్రారంభించారు. శతాబ్ది నగర్ నమో భారత్ స్టేషన్ నుంచి ఈ సర్వీసులను జెండా ఊపి మోదీ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కూడా పాల్గొన్నారు. అనంతరం శతాబ్ది నగర్ నుంచి మీరట్ సౌత్ స్టేషన్ వరకూ మీరట్ మెట్రోలో మోదీ, ఆదిత్యనాథ్ కలిసి ప్రయాణించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

దేశంలో తొలిసారి 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో మెట్రో సర్వీసు అందుబాటులోకి వచ్చింది. హైస్పీడ్ ఇంటర్‌సిటీ ప్రయాణం ఉద్యమానికి ఈ చర్య కీలక ముందడుగు కానుంది. ఈ సందర్భంగా 82 కిలోమీటర్ల ఢిల్లీ-మీరట్ నమో భారత్ కారిడార్‌ను ప్రధాని మోదీ జాతికి అంకితం చేశారు. భారత్‌లోని తొలి నమో భారత్ ప్రాంతీయ రాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ సెక్షన్‌లను ప్రారంభోత్సవం చేసిన ప్రధాని.. రైల్వే వ్యవస్థలో కొత్త ఆవిష్కరణల పైన సంతోషం వ్యక్తం చేసారు. కాగా.. ముంబై హైదరాబాద్ హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ వేగవంతం చేసే విధంగా రైల్వే శాఖ కసరత్తు చేస్తోంది.

ఈ మెట్రో ప్రత్యేకతలు ఏంటంటే..?
ఈ మెట్రోలో 2×2 సీటింగ్, ఓవర్ హెడ్ లగేజ్ ర్యాక్స్, మొబైల్, ల్యాప్‌టాప్ ఛార్జింగ్ సాకెట్స్, సీసీటీవి నిఘా, అగ్ని ప్రమాద గుర్తింపు వ్యవస్థలు ఇందులో ఉంటాయి. మహిళల కోసం ప్రత్యేక కోచ్​ ఏర్పాటు చేశారు.  

ఈ నమో భారత్ రైళ్లు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేసే సామర్ధ్యంతో తీర్చి దిద్దారు. ఈ మెట్రో ప్రాజెక్ట్​ ఢిల్లీ -మీరట్ కారిడార్ 82.15 కి.మీ. విస్తరించి, ఢిల్లీలోని సారాయ్ కాలే ఖాన్‌ను మీరట్‌లోని మోడీపురంతో కలుపుతుంది. ఇది భారతదేశంలో మొట్టమొదటి రీజినల్ రాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్. సాంప్రదాయ మెట్రో వ్యవస్థల కంటే వేగంగా విస్తృత ప్రాంతంలోని ప్రధాన పట్టణ కేంద్రాలను అనుసంధానం కోసం రూపొందించిన సెమీ-హై స్పీడ్ రైలు కొత్త అధ్యాయం కానుంది. ఈ కారిడార్‌లో ఆనంద్ విహార్, ఘజియాబాద్, సాహిబాబాద్, మోడీనగర్, మురాద్‌నగర్, శతాబ్ది నగర్, మీరట్ సౌత్, మోడీపురం, బేగంపుల్ వంటి ప్రధాన స్టాప్‌లతో సహా 16 స్టేషన్లు ఉన్నాయి.

ప్రధాని మోదీ ఏమన్నారంటే..?
రైలు సర్వీసులను ప్రారంభించిన అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ.. ఉత్తరప్రదేశ్, అభివృద్ధి భారత్ దిశగా నూతన విప్లవం ఈరోజు ఊపందుకుందని.. తొలిసారి ఒకే ఫ్లాట్‌ఫాం నుంచి ఒకేరోజు నమో భారత్ ర్యాపిడ్ రైలు, మెట్రో రైలు ప్రారంభమయ్యాయన్నారు. యూపీ సర్కార్ పనితీరు తనకెంతో సంతృప్తి నిచ్చిందన్నారు.  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

