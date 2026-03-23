PM Modi: భారత్ వ్యూహత్మకంగా ముందుకు వెళ్తుంది.!.. యుధ్దంపై మోదీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Pm modi key comments on iran israel conflict and lpg shortage in parliament session: పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల మూలంగా భారత్ ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొనే పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు. గత 24 రోజులుగా.. యూఎస్ , ఇజ్రాయేల్ సంయుక్తంగా ఇరాన్ పై దాడులు చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఇరాన్ కూడా ఎక్కడ తగ్గకుండా యూఎస్, ఇజ్రాయేల్ స్థావరాలను టార్గెట్ చేసుకుని ప్రతీకార దాడులు చేస్తుంది. ఇప్పటికే ఈ పరస్పరం దాడుల్లో వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అనేక భవనాలు నెలమట్టం అయ్యాయి. మరోవైపు ఇరాన్ ముఖ్యంగా హర్మూజ్ జలసంధిని మూసి వేయడంతో ప్రపంచ దేశాలల్లో విలవిల్లాడిపోయాయి. దీని ప్రభావం భారత్ పై కూడా పడింది. ఈ క్రమంలో ప్రధాని మోదీ లోక్ సభలో మిడిల్ ఈస్ట్ యుద్దంపై భారత్ ఏవిధంగా సవాళ్లను ఎదుర్కొంటుందో అనేక విషయాలను వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా విదేశాల్లో ఉన్న భారతీయుల్ని సెఫ్టీగా రప్పించేందుకు తొలి ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నామన్నారు.
ఇప్పటి వరకు 3.75 లక్షల మంది స్వదేశంకు చేరుకున్నారని, దీనిలో వెయ్యి మంది విద్యార్థులున్నారని తెలిపారు. యుద్దం ప్రభావితం ప్రాంతంలో సీబీఈఎస్ ఈ బోర్డ్ ఇప్పటికే 10,12 వ తరగతి బోర్డు ఎగ్జామ్ లను రద్దు చేసిందన్నారు. మన వద్ద ప్రస్తుతం 53 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల పెట్రోలియం నిల్వలు ఉన్నాయని వీటిని 65 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల దిశగా వ్యూహత్మక నిల్వలు పెంచుతున్నామన్నారు. ముఖ్యంగా.. చమురు, ఎరువులు, ఎల్పీజీ ఇతర దిగుమతులపై కేబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యురిటీ ఉన్నత స్తాయి సీసీఎస్ నిరంతం సమావేశం నిర్వహిస్తుందన్నారు. పెట్రోల్ లో 20 శాతం ఇథనాల్ కల్పుతున్నామన్నారు.
ఎల్పీజీని గతంలో 27 దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునేవాళ్లమని, ఇప్పుడు 41 దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నట్లు మోదీ తెలిపారు. ముడి చమురు, గ్యాస్, ఎరువుల రవాణాకు ఆటంకం లేకుండా అన్నిరకాలు చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. మన నౌకలు ఇరాన్ నుంచి హర్మూజ్ జల సంధి నుంచి సెఫ్టీగా వచ్చేలా నిరంతరం చర్చలు జరుపుతున్నామని వెల్లడించారు. అంతే కాకుండా.. రైల్వేలో విద్యుదీరణలో డీజిల్ వినియోగం తగ్గిందన్నారు. ఈవీ బస్ లు, ఇతర వాహనాలు పెరుగుతున్నాయన్నారు.
Read more: Indian Railways: భారతీయ రైళ్లు ఎందుకు ఇన్ని రంగుల్లో ఉంటాయి? వాటిలో దాగి ఉన్న అర్థాలు ఏమిటి!
ఇప్పటికే యుద్దం ఆపేలా పలు మార్లు ఆయాదేశాధినేతలతో మాట్లాడినట్లు ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. అన్నివిధాలుగా దౌత్యాధికారులు నిరంతరం ఈ సవాళ్లను ఎదుర్కొనేలా పకట్బంది చర్యలు తీసుకుంటున్నాయని ప్రధాని మోదీ పార్లమెంట్ లో ప్రసంగించారు. చర్చలు, దౌత్యంతో ఈ యుద్దంను పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకొవాలని ఆయా దేశాలను కోరామని ప్రధాని మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
