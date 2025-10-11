English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Good News For Farmers: ఢిల్లీలోని భారత వ్యవసాయ పరిశోధనా సంస్థలో జరిగిన ప్రత్యేక కృషి కార్యక్రమంలో.. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు. ఇందులో భాగంగా ప్రధాని మోదీ రైతుల కోసం రెండు ప్రత్యేక పథకాలకు, పలు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేశారు.    

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 11, 2025, 04:15 PM IST

PM Modi launches two major schemes in agriculture: ఢిల్లీలోని భారత వ్యవసాయ పరిశోధనా సంస్థలో జరిగిన ప్రత్యేక కృషి కార్యక్రమంలో.. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. దేశంలో కష్టపడి పనిచేసే రైతులకు సేవ చేయడం తమ ప్రభుత్వానికి లభించిన గొప్ప గౌరవమన్నారు. రైతుల ముఖాల్లో ఆనందం చూడటమే తమ మొదటి ప్రాధాన్యతని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు. ప్రత్యేక క‌ృషి కార్యక్రమంలో భాగంగా వ్యవసాయం, అనుబంధ రంగాల్లో.. మొత్తం రూ. 42,000 కోట్లకు పైగా విలువైన రెండు పథకాలకు, పలు ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపన చేశారు. 

రైతుల కోసం రెండు కొత్త పథకాలు..
వ్యవసాయ ఉత్పాదకత పెంపు, నీటిపారుదల సౌకర్యాల మెరుగుదల, రైతులకు సులభతర రుణాల కల్పన కోసం దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లోని 100 జిల్లాలను ఎంపిక చేశారు. ఇప్పుడు ఆ 100 జిల్లాల్లో ప్రధాని మోదీ రెండు పథకాలను ప్రారంభించారు. అందులో మొదటిది ప్రధాన మంత్రి ధనధాన్య కృషి యోజన పథకం కాగా.. రెండవది పప్పు ధాన్యాల ఉత్పత్తిలో స్వయం సమృద్ధి సాధించేలా పప్పు ధాన్యాల స్వయం-సమృద్ధి మిషన్ అనే పథకం. 

తెలంగాణ, ఏపీ నుండి ఎంపికైన జిల్లాలు ఇవే.. 
ఇక ప్రధాన మంత్రి ధనధాన్య కృషి యోజన పథకానికి తెలంగాణ నుంచి నారాయణపేట, గద్వాల, జనగామ, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అల్లూరి సీతారామరాజు, అనంతపురం, అన్నమయ్య, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలు ఎంపికయ్యాయి.

రైతుల క్షేమం కోసం వెనుకడుగు వేసేది లేదు..
రైతులకు ఎదురవుతున్న సవాళ్ల పరిష్కారంలో నూతన ఆవిష్కరణలు వస్తున్నాయని.. రైతుల కోసం ఖర్చు చేయడంలో వెనుకాడేది లేదన్నారు ప్రధాని మోదీ. రైతులు బాగుంటేనే దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుందని.. గత ప్రభుత్వాలు రైతులను ఏనాడూ పట్టించుకోలేదని మోదీ విమర్శించారు. వ్యవసాయం, రైతులకు దేశాభివృద్ధిలో ప్రధాన పాత్ర ఉందని.. పాల ఉత్పత్తిలో ప్రపంచంలో భారతదేశమే ప్రథమ స్థానంలో ఉందన్నారు. ఎన్డీయే ప్రభుత్వం వచ్చాక రైతులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టిందని రైతుల ప్రయోజనాల కోసం అనేక పథకాలు తీసుకొచ్చామని వెల్లడించారు. వ్యవసాయ రంగంలో నేడు 2 పథకాలు ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఏ పథకం ప్రారంభించినా పేదలను దృష్టిలో పెట్టుకునే చేస్తున్నామన్నారు మోదీ.

