PM Modi: దేశవ్యాప్తంగా జీఎస్టీ సేవింగ్‌ ఫెస్టివల్‌ షురూ.. దేశ ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ బహిరంగ లేఖ..!

GST Savings Festival: దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభమైన .. జీఎస్టీ సేవింగ్ ఫెస్టివల్.. పై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రజలకు బహిరంగ లేఖ రాశారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలు ఇప్పుడు ఫలితాలు ఇస్తున్నాయని, వాటి ప్రభావం ప్రతి భారతీయుని జీవితంలో ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. జీఎస్టీ వలన పన్ను వ్యవస్థలో సరళీకరణ వచ్చిందని, అనవసరమైన కష్టాలను తొలగించడంతో పాటు పన్ను రేట్లు తగ్గించాయని మోదీ లేఖలో పేర్కొన్నారు. దీని వల్ల ప్రజల పొదుపు పెరుగుతుందని, వ్యాపార వాతావరణం మెరుగుపడుతుందని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు. సమాజంలోని ప్రతి వర్గానికి జీఎస్టీ ప్రయోజనాలు చేరుతున్నాయని, ఇది దేశ ఆర్థిక వృద్ధిని వేగవంతం చేస్తుందని ఆయన అన్నారు.
జీఎస్టీ వల్ల పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయి.. స్థానిక తయారీకి బలమైన ప్రోత్సాహం లభిస్తోంది. దేశంలో ఉత్పత్తి రంగం బలపడటం వలన ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’ లక్ష్యం చేరువవుతోందని ప్రధాని మోదీ నొక్కి చెప్పారు.
దుకాణదారులు, వ్యాపారులు ‘మేడ్ ఇన్ ఇండియా’ ఉత్పత్తులను ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. "మీరు ఏది కొన్నా స్వదేశీ, మీరు ఏది అమ్మినా స్వదేశీ అని గర్వంగా చెప్పే సమయం వచ్చింది" అని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. ఇది కేవలం ఆర్థిక ప్రగతికే కాదు, దేశీయ ఉత్పత్తుల గౌరవానికి కూడా దోహదం చేస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
आइए, ‘GST बचत उत्सव’ के साथ त्योहारों के इस मौसम को नई उमंग और नए जोश से भर दें! GST की नई दरों का मतलब है- हर घर के लिए अधिक से अधिक बचत, साथ ही व्यापार और कारोबार के लिए बड़ी राहत। pic.twitter.com/hFHkMTF8G7
— Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2025
Also Read: CIBIL Score: సిబిల్ స్కోర్ 350 ఉన్నా పర్లేదు.. ఈ 5 చిట్కాలతో రూ. 5 లక్షల వరకు లోన్ సాధ్యం
ఇక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కూడా ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ప్రత్యేక సందేశం ఇచ్చారు. పరిశ్రమలు, తయారీ రంగాన్ని మరింతగా ప్రోత్సహించి పెట్టుబడి వాతావరణాన్ని బలపరచాలని ఆయన కోరారు. రాష్ట్రాలు తమ పురోగతిని జీఎస్టీ సంస్కరణల ద్వారా వేగవంతం చేసుకోవచ్చని ఆయన స్పష్టం చేశారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలు దేశ ప్రజలకు ఇచ్చే పొదుపు, వృద్ధి అవకాశాలను ప్రధానమంత్రి "జాతీయ పండుగ" లా అభివర్ణించారు. ప్రజల సహకారంతో ఈ సంస్కరణలు మరింత విజయవంతమవుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
Also Read: Indian Army: భారత సైన్యం బంధుప్రీతి లేని ఏకైక ప్రదేశం.. CDS అనిల్ చౌహాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook