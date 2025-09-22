English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GST Savings Festival: జీఎస్టీ సేవింగ్ ఫెస్టివల్ పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశ ప్రజలకు బహిరంగలేఖ రాశారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలు ప్రస్తుతం వాటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నాయని.. దేశవ్యాప్తంగా జీఎస్టీ సేవింగ్ ఫెస్టివల్ షురూ అయ్యిందని ప్రధాని లేఖలో పేర్కొన్నారు. 

PM Modi: దేశవ్యాప్తంగా జీఎస్టీ సేవింగ్‌ ఫెస్టివల్‌ షురూ.. దేశ ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ బహిరంగ లేఖ..!

GST Savings Festival: దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభమైన .. జీఎస్టీ సేవింగ్‌ ఫెస్టివల్‌.. పై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రజలకు బహిరంగ లేఖ రాశారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలు ఇప్పుడు ఫలితాలు ఇస్తున్నాయని, వాటి ప్రభావం ప్రతి భారతీయుని జీవితంలో ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.  జీఎస్టీ వలన పన్ను వ్యవస్థలో సరళీకరణ వచ్చిందని, అనవసరమైన కష్టాలను తొలగించడంతో పాటు పన్ను రేట్లు తగ్గించాయని మోదీ లేఖలో పేర్కొన్నారు. దీని వల్ల ప్రజల పొదుపు పెరుగుతుందని, వ్యాపార వాతావరణం మెరుగుపడుతుందని ప్రధాని మోదీ  స్పష్టం చేశారు. సమాజంలోని ప్రతి వర్గానికి జీఎస్టీ ప్రయోజనాలు చేరుతున్నాయని, ఇది దేశ ఆర్థిక వృద్ధిని వేగవంతం చేస్తుందని ఆయన అన్నారు.

జీఎస్టీ వల్ల పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయి.. స్థానిక తయారీకి బలమైన ప్రోత్సాహం లభిస్తోంది. దేశంలో ఉత్పత్తి రంగం బలపడటం వలన ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’ లక్ష్యం చేరువవుతోందని  ప్రధాని మోదీ నొక్కి చెప్పారు.

దుకాణదారులు, వ్యాపారులు ‘మేడ్ ఇన్ ఇండియా’ ఉత్పత్తులను ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. "మీరు ఏది కొన్నా స్వదేశీ, మీరు ఏది అమ్మినా స్వదేశీ అని గర్వంగా చెప్పే సమయం వచ్చింది" అని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. ఇది కేవలం ఆర్థిక ప్రగతికే కాదు, దేశీయ ఉత్పత్తుల గౌరవానికి కూడా దోహదం చేస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

 

ఇక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కూడా ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ప్రత్యేక సందేశం ఇచ్చారు. పరిశ్రమలు, తయారీ రంగాన్ని మరింతగా ప్రోత్సహించి పెట్టుబడి వాతావరణాన్ని బలపరచాలని ఆయన కోరారు. రాష్ట్రాలు తమ పురోగతిని జీఎస్టీ సంస్కరణల ద్వారా వేగవంతం చేసుకోవచ్చని ఆయన స్పష్టం చేశారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలు దేశ ప్రజలకు ఇచ్చే పొదుపు, వృద్ధి అవకాశాలను ప్రధానమంత్రి "జాతీయ పండుగ" లా అభివర్ణించారు. ప్రజల సహకారంతో ఈ సంస్కరణలు మరింత విజయవంతమవుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

