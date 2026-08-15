/ యువతకు మోదీ గుడ్ న్యూస్.. ఫ్రీగా ఏఐ ట్రైనింగ్.. పోటీ పరీక్షలకు కోచింగ్.. ప్రధాని ప్రకటనపై అనూహ్య స్పందన..!!

Free AI Training: 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా ఎర్రకోట వేదికగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశ యువతకు ఊరటనిచ్చే సంచలన ప్రకటనలు చేశారు. వికసిత్ భారత్ సాధనలో యువ శక్తి పాత్రే అత్యంత కీలకమని పేర్కొంటూ నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఉద్యోగావకాశాలు, విద్యార్థుల సన్నద్ధతను పెంపొందించే దిశగా అనేక ప్రతిష్టాత్మక నిర్ణయాలను ఆవిష్కరించారు.
ఆధునిక ఉద్యోగ మార్కెట్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) నైపుణ్యాలకు విపరీతమైన డిమాండ్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భారతీయ యువతను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీపడేలా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యాచరణను ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా రాబోయే ఏడాది కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు కోటి మంది యువతకు ఏఐ స్కిల్స్ లో ఉచిత శిక్షణ అందించనున్నారు. నూతన సాంకేతికతపై పూర్తి అవగాహన కల్పించి, ఐటీ మరియు అనుబంధ రంగాలలో మెరుగైన ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను అందుకోవడానికి ఈ శిక్షణ ఎంతగానో దోహదపడుతుంది.
దీనితో పాటు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమయ్యే విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థులకు ప్రధాని మోదీ మోస్ట్ వెయిటెడ్ గుడ్న్యూస్ అందించారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే అభ్యర్థుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఉచిత ఆన్లైన్ కోచింగ్ ప్లాట్ఫామ్ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ప్రైవేట్ కోచింగ్ సెంటర్లకు వేలాది రూపాయలు ఫీజులు చెల్లించలేని పేద, మధ్యతరగతి, గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు ఈ నిర్ణయం పెద్ద ఊరటనివ్వనుంది. దీనివల్ల విద్యార్థులు సొంత ఊళ్లలోనే ఉంటూ ఉచితంగా నాణ్యమైన శిక్షణను పొందే వెసులుబాటు కలుగుతుంది.
ఈ నైపుణ్యాభివృద్ధి, విద్యా రంగాల ప్రకటనలతో పాటు క్రీడలలో చిన్నారుల ప్రతిభను వెలికితీసేందుకు జాతీయ స్థాయి స్పోర్ట్స్ టాలెంట్ హంట్ ప్రాజెక్ట్, సెమీకండక్టర్ల తయారీ వేగవంతం, అణుశక్తి సామర్థ్యం పెంపునకు కూడా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయాలు నిరుద్యోగ యువతకు, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు ఆర్థిక భారం తగ్గించి, భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది వేయనున్నాయి.
టెక్నాలజీ రంగంలో భారత్ ను మరింత బలోపేతం చేయడంలో భాగంగా సెమీ కండక్టర్ తయారీపై కూడా ప్రధాని ఫోకస్ పెట్టారు. వచ్చే ఒకటి నుంచి రెండు సంవత్సరాల్లో దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 7 నుంచి 8 కొత్త సెమీ కండక్టర్ తయారీ కేంద్రాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. సెమీ కండక్టర్ పరిశ్రమ అభివ్రుద్ధి చెందితే ఎలక్ట్రానిక్స్ , మొబైల్, ఆటోమొబైల్ టెలికాం వంటి అనేక రంగాలకు ప్రయోజనం కలగడంతోపాటు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏర్పాడే అవకాశం ఉంటుంది. దేశ ఇంధన అవసరాలను తీర్చేందుకు అణుశక్తి రంగంలో కూడా భారత్ ముందుకు సాగుతుందని ప్రధాని మోదీ ప్రకటించారు. 2047 నాటికి 100 జీడబ్ల్యూ అణుశక్తి సామర్థ్యాన్ని సాధించాలన్న లక్ష్యాన్ని వెల్లడించారు. అలాగే రానున్న 6 నుంచి 7ఏళ్లలో 5 కొత్త అణు రియాక్టర్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్న లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నట్లు మోదీ తెలిపారు.
అటు ప్రధాని మోదీ ప్రకటనపై అనూహ్య స్పందన వస్తోంది. ఫ్రీ ఆన్ లైన్ కోచింగ్ కార్యక్రమానికి ఫిజిక్స్ వాలా వ్యవస్థాపకుడు అలఖ్ పాండే మద్దతు తెలిపారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులకు ఫ్రీగా ఆన్ లైన్ కోచింగ్ అందించాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనను ఆయన స్వాగతించారు. ఈ కార్యక్రమం అమలుకు ప్రభుత్వం చేపట్టే చర్యలకు షరతులు లేని మద్దతు అందిస్తామని ఆయన ప్రకటించారు.
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