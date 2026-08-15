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యువతకు మోదీ గుడ్ న్యూస్.. ఫ్రీగా ఏఐ ట్రైనింగ్.. పోటీ పరీక్షలకు కోచింగ్.. ప్రధాని ప్రకటనపై అనూహ్య స్పందన..!!

Free AI Training: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీ వేదికగా ఎర్రకోట నుంచి ప్రధాని మోదీ విద్యార్థులను ఉద్దేశించి కీలక ప్రకటన చేశారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులకు ఫ్రీగా ఆన్ లైన్  కోచింగ్ అందిస్తామని ప్రకటించారు. అయితే మోదీ ప్రకటనపై తాజాగా అనూహ్య స్పందన వస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 15, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:46 PM IST
యువతకు మోదీ గుడ్ న్యూస్.. ఫ్రీగా ఏఐ ట్రైనింగ్.. పోటీ పరీక్షలకు కోచింగ్.. ప్రధాని ప్రకటనపై అనూహ్య స్పందన..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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యువతకు మోదీ గుడ్ న్యూస్.. ఫ్రీగా ఏఐ ట్రైనింగ్.. పోటీ పరీక్షలకు కోచింగ్.. ప్రధాని ప్రకటనపై అనూహ్య స్పందన..!!
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