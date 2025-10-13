English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Modi: రామ్‌ చరణ్, ఉపాసన దంపతులకు ప్రధాని మోదీ ప్రత్యేక అభినందనలు.. ఎందుకో తెలుసా..?

Ram Charan-Upasana: రామ్ చరణ్, ఉపాసన కపుల్.. అనిల్ కామినేని ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఆర్చరీ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా వీరు ముగ్గురు.. ప్రధాని మోదీని కలిశారు. ఇక దీనిపై తాజాగా మోదీ.. రామ్ చరణ్ దంపతులను అభినందిస్తూ ట్వీట్ చేశారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 13, 2025, 11:37 AM IST

PM Modi: రామ్‌ చరణ్, ఉపాసన దంపతులకు ప్రధాని మోదీ ప్రత్యేక అభినందనలు.. ఎందుకో తెలుసా..?

Modi Special Wishes For Ram Charan And Upasana: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, భార్య ఉపాసనతో కలిసి.. రీసెంట్‌గా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలిసిన సంగతి తెలిసిందే. అనిల్‌ కామినేని సారథ్యంలో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఆర్చరీ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా  శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి జ్ఞాపికతో పాటు, ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించిన విల్లును ప్రధాని మోదీకి అందించారు రామ్ చరణ్ దంపతులు. 

మోదీకి విలువిద్య ప్రాముఖ్యతను వివరించిన మెగా కపుల్.. ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్నారు. విలువిద్య వారసత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దానిని ప్రోత్సహించడానికి రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు శ్రీకారం చుట్టారు. విలువిద్య  క్రీడలో ఇంకా చాలా మంది చేరాలని వీరు యువతకి పిలుపునిచ్చారు.

అయితే.. రామ్ చరణ్ దంపతులకు ప్రధాని మోదీ స్పెషల్ విషెస్ తెలియజేశారు. ప్రధాని తన ఎక్స్ అకౌంట్‌లో ‘ రామ్ చరణ్, ఉపాసన, అనిల్ కామినేనిని కలవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. విలువిద్యను ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావడానికి మీరు చేస్తున్న సమిష్టి ప్రయత్నాలు చాలా ప్రశంసనీయం. మీరు చేస్తున్న ఈ కృషి ఎంతోమంది యువతకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది’ అని అభినందిస్తూ ట్వీట్ చేశారు. 

