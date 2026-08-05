PM Modi sleep hours: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన దినచర్య, పనితీరు, సమయ నిర్వహణపై ఆసక్తికరమైన విషయాలు పంచుకున్నారు. కొత్తగా ఎన్నికైన ఎన్డీఏ రాజ్యసభ ఎంపీలతో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన తన వ్యక్తిగత అలవాట్ల గురించి తెలియజేశారు. పార్లమెంట్ సమావేశాలకు ముందు జరిగిన అల్పాహార సమావేశంలో, కొత్త రాజ్యసభ సభ్యులు ప్రధానమంత్రిని ఆయన వ్యక్తిగత దినచర్య గురించి అడిగారు. దీనికి సమాధానంగా మోదీ, తాను రోజుకు కేవలం 3 గంటలు మాత్రమే నిద్రపోతానని చెప్పారు.
అంతేకాకుండా, పడుకున్న 8 సెకన్లలోపే నిద్రలోకి జారుకుంటానని ఆయన తెలిపారు. తన దినచర్యను జాగ్రత్తగా ప్రణాళిక చేసుకోవడం వల్ల, తక్కువ విశ్రాంతితో కూడా చురుకుగా పనిచేయడానికి వీలవుతుందని ఆయన వివరించారు. సభా కార్యకలాపాలపై కొత్తగా ఎన్నికైన రాజ్యసభ సభ్యులకు ప్రధానమంత్రి పలు సూచనలు ఇచ్చారు. పార్లమెంట్ సమావేశాలకు గరిష్ట సమయాన్ని కేటాయించాలని, 100శాతం హాజరు కోసం కృషి చేయాలని ఆయన వారికి సలహా ఇచ్చారు.
ప్రజల ప్రతినిధులుగా, ప్రతి చర్చలో బాధ్యతాయుతంగా పాల్గొనాలని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. సభలో తమ ప్రవర్తన, చర్చలపై నియంత్రణ కలిగి ఉండటం ప్రజల ప్రతినిధుల బాధ్యత అని ఆయన గుర్తు చేశారు. రాజకీయాల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు సర్వసాధారణమే అయినప్పటికీ, మంచి ఆలోచనలు ఎవరివైనా సరే వాటిని అంగీకరించాలని ప్రధానమంత్రి సూచించారు. ఒకరు తమ సొంత పార్టీ సభ్యుల నుంచే కాకుండా ప్రతిపక్ష ఎంపీల నుంచి కూడా ఉపయోగకరమైన పాఠాలు నేర్చుకోవాలని ఆయన అన్నారు.
ప్రజా ప్రయోజనమే ప్రాథమిక లక్ష్యంగా ఉండాలని, రాజకీయ విభేదాల కంటే దేశ ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయన సూచించారు. జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే, గతం లేదా భవిష్యత్తు గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా వర్తమానంలో జీవించడం చాలా అవసరమని మోదీ అన్నారు. ప్రతి క్షణాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారానే మెరుగైన ఫలితాలు సాధించగలమని ఆయన చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరూ సమయాన్ని వృధా చేయకుండా క్రమశిక్షణతో పనిచేయాలని ఆయన సూచించారు. తన విదేశీ పర్యటనల సమయంలో కూడా సమయ నిర్వహణకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తానని ప్రధానమంత్రి చెప్పారు. విమానం ఎక్కిన వెంటనే తాను సందర్శించే దేశానికి అనుగుణంగా తన వాచ్ సమయాన్ని మార్చుకుంటానని ఆయన తెలిపారు. దీనివల్ల కొత్త దేశంలో సమయ వ్యత్యాసాల వల్ల తలెత్తే ఇబ్బందులను ముందుగానే నివారించవచ్చని ఆయన వివరించారు.
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