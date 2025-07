PM Modi: ఉపరాష్ట్రపతి రాజీనామాపై స్పందించిన ప్రధాని.. వైరల్ అవుతున్న పీఎం మోదీ ట్వీట్..!

PM Modi On Rajdeep Dhankhar Resignation: ఉపరాష్ట్రపతి రా జగదీబ్ ధన్‌ఖడ్‌ నిన్న రాజీనామా చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ద్రౌపది ముర్ము కూడా వెంటనే ఆమోదం తెలిపారు. త్వరలో గెజిట్ నోటిఫికేషన్ కూడా విడుదల చేస్తారు. మన రాజ్యాంగం ప్రకారం ఉపరాష్ట్రపతి రాజీనామా చేసిన 60 రోజుల లోగా కొత్తవారిని ఎన్నుకోవాల్సిందే. మరోవైపు కేంద్రం ఆయన్ని బలవంతంగా రాజీనామా చేయించిందని విపక్షాలు ఆరోపించాయి. పార్లమెంటు ఉభయసభల్లో ఆందోళన దిగాయి. దానిపై ప్రధాని మోదీ ప్రకటన చేయాలంటూ నిరసన కూడా చేపట్టాయి. దీంతో ఈరోజు ఉభయసభలు 2 గంటల వరకు వాయిదా పడ్డాయి.

మరోవైపు ఉపరాష్ట్రపతి రాజీనామా పై దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కూడా స్పందించారు. మన దేశానికి సేవ చేసేందుకు జగదీప్ ధన్‌ఖడ్‌కు ఎన్నో అవకాశాలు దక్కాయి. ఆయన వివిధ హోదాల్లో కూడా పనిచేశారు. ధన్‌ఖడ్‌ ఆరోగ్యం బాగుండాలని ఆకాంక్షిస్తున్న అని మోదీ ఎక్స్ వేదికగా ట్విట్ చేశారు.

ఇక నిన్న ధన్‌ఖడ్‌ రాజీనామా చేసినప్పటినుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఇది పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారిపోయింది. రాజీనామా వెనుక బలమైన కారణాలు ఉన్నాయని కాంగ్రెస్ అనుమానిస్తుంది. ఇది ఇలా ఉండగా సీనియర్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ జై రామ్‌ రమేష్ కూడా ఎక్స్ వేదిక ట్వీట్‌ చేశారు. అయితే సోషల్ మీడియాలో కూడా మరికొంతమంది రైతు సమస్యల సహ ఇతర అంశాలను ఆయన నిక్కచ్చిగా మాట్లాడారని ధన్‌ఖడ్‌ రాజీనామా చేసినప్పటి నుంచి కేంద్ర మంత్రులు సహా బిజెపి నేతలు ఎవరు స్పందించకపోవడంపై కాంగ్రెస్ ఆరో ఆరోపణలు బలం చేకూరుస్తుంది అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.

అయితే ఇటీవల జూలై 10 తేదీన ఆయన జేఎన్‌యూలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తూ 2027 ఆగస్టులో తన పదవీకాలం ముగిస్తుంది. అప్పుడు విరమణ చేస్తానని ప్రకటించారు. ఇంతలోనే ఆకస్మికంగా ఆయన నిన్న రాత్రి రాజీనామా చేయడంతో తెగ చర్చ జరుగుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలే కారణమని ధన్‌ఖడ్‌ చెప్పినప్పటికీ దీనిపై అనుమానాలు మాత్రం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు రంగం సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఎలక్ట్రానిక్ కాలేజీలో లోక్‌సభ, రాజ్యసభ సభ్యులు ఉంటారు. ఎమ్మెల్యేలకు ఇందులో ఓటు హక్కు ఉండదు. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు 395 మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం, ఎన్డీఏకు 426 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు. బీజేపీకి 341 మంది, కాంగ్రెస్‌కు 126 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. దీని ప్రకారం ఎన్‌డీఏ సులభంగా విజయం సాధిస్తుంది.

Shri Jagdeep Dhankhar Ji has got many opportunities to serve our country in various capacities, including as the Vice President of India. Wishing him good health.

श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम…

— Narendra Modi (@narendramodi) July 22, 2025