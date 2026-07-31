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'ఏ ఒక్కరినీ వదిలిపెట్టం'.. స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన ప్రధాని మోదీ..!

PM Narendra Modi Instagram Video: పేపర్ లీక్‌ ముఠాకు ప్రధాని మోదీ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లుకు పార్లమెంట్‌ ఆమోదం తెలిపిన తరువాత ప్రధాని మోదీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో మరో వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. ఎవరినీ వదిలిపెట్టమని.. పేపర్ లీక్ ముఠాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 31, 2026, 06:19 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:19 AM IST
'ఏ ఒక్కరినీ వదిలిపెట్టం'.. స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన ప్రధాని మోదీ..!
Image Credit: PM Modi Instagram (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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'ఏ ఒక్కరినీ వదిలిపెట్టం'.. స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన ప్రధాని మోదీ..!
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