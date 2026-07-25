PM Modi Instagram Video: సోషల్ మీడియాను వాడడంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రూటే సపరేటు. తనలోని Gen-Zని ఆవిష్కరిస్తూ.. యువతకు మరింత చేరువ కావడంపై ఆయన దృష్టిపెట్టారు. గురువారం అర్ధరాత్రి తొలిసారిగా సెల్ఫీ వీడియో వదిలిన మోదీ.. తాజాగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో మరో వీడియో రిలీజ్ చేశారు. తాను రిలీజ్ చేసిన వీడియోకు యువత నుంచి వచ్చిన అనూహ్య స్పందనపై ప్రధాని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. "థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్.. మీ స్పందన నిజంగా ఎంతో ఆనందాన్నిచ్చింది" అంటూ వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ పోస్ట్ చేశారు. యూత్ను ఉద్దేశిస్తూ.. "ఫ్రెండ్స్" అని సంబోధించడం ఆకట్టుకుంటోంది. "నిన్న నా వీడియో చూసి.. విలువైన సూచనలు పంపిన యువతకు ధన్యవాదాలు" అని అన్నారు.
NEET పేపర్ లీక్పై, దేశాభివృద్ధి, నవ భారత నిర్మాణంలో యువత భాగస్వామ్యంపై ప్రధాని మోదీ గురువారం అర్థరాత్రి వేళ ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ వీడియోకు తక్కువ సమయంలోనే భారీ వ్యూస్ వచ్చాయి. 24 గంటల్లోనే 303 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ రావడం గమనార్హం. ఇటీవల FIFA వరల్డ్ కప్ సమయంలో కంటెంట్ క్రియేటర్ IShowSpeed నమోదు చేసిన వరల్డ్ రికార్డు(300M)ను మోదీ బ్రేక్ చేయడం విశేషం. దీంతో పాటు ఒక్క రోజులోనే PMకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో 10 లక్షల మంది ఫాలోవర్లు పెరిగారు. మొత్తంగా ఆయన ఫాలోవర్ల సంఖ్య 102 మిలియన్లకు చేరింది.
"థ్యాంక్యూ ఫ్రెండ్స్. నిన్న రాత్రి మిమ్మల్ని కలిసే అవకాశం వచ్చింది. నేను పోస్ట్ చేసిన వీడియోకు మీరు ఆలోచనాత్మక సూచనలిచ్చారు. మీ స్పందనకు, ప్రేమకు ధన్యవాదాలు. మీ నమ్మకమే నా అతిపెద్ద బలం" అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. కాగా నిన్న నీట్ పేపర్ లీకు సంబంధించి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామంటూ మోదీ వీడియో రిలీజ్ చేయడం తెలిసిందే. ఈ రెండు వీడియోల్లోనూ భాయ్, బహెన్కు బదులు 'ఫ్రెండ్స్' అంటూ పలకరించారు. కేంద్ర క్యాబినెట్ భేటీలో సైతం ఇన్స్టాగ్రామ్లో యాక్టివ్గా ఉండాలని మంత్రులను ఆదేశించారు. ఇక తాజా వీడియోకు కూడా సోషల్ మీడియాలో భారీ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. పోస్ట్ చేసిన కేవలం ఎనిమిది నిమిషాల్లోనే 25 లక్షలకు పైగా వ్యూస్ రాగా.. ఇన్స్టాగ్రామ్లో 20 నిమిషాల్లోనే పది లక్షలకు పైగా లైక్లను పొందింది.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi shared a video on his Instagram handle;, "Thanks to the youngsters who watched my video yesterday and sent insightful suggestions."
He says, "Thank you friends. I had the opportunity to meet you late last night. I appreciate the way you… https://t.co/B4hrqwPwic pic.twitter.com/t6hfaVcvET
— ANI (@ANI) July 24, 2026
పేపర్ లీక్ ఘటనలకు సంబంధించి ఫాస్ట్-ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయడంతోపాటు పేపర్ లీక్ కేసులలో కఠినమైన శిక్షలను ప్రవేశపెట్టడానికి ఉద్దేశించిన ముసాయిదా చట్టంపై కేంద్ర మంత్రివర్గం చర్చిస్తుందని ప్రకటిస్తూ.. గురువారం రాత్రి విడుదల చేసిన వీడియో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడారు. దాదాపు మూడు నిమిషాలపాటు ఉన్న ఈ వీడియోలో ఈ వర్షాకాల సమావేశాల్లోనే ప్రతిపాదిత చట్టాన్ని పార్లమెంటులో వీలైనంత త్వరగా ఆమోదింపజేయడానికి ప్రభుత్వం సాధ్యమైన అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుందన్నారు. పరీక్షా పత్రాల లీకేజీ తీవ్రమైన ఆందోళన కలిగించే విషయమన్నారు. ఇది చిన్న సమస్య కాదని.. దీనివల్ల లక్షలాది మంది విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర వేదనకు గురయ్యారని పేర్కొన్నారు.