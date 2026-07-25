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‘థ్యాంక్యూ ఫ్రెండ్స్’.. Gen-Z శైలిలో ప్రధాని మోదీ.. ఇన్‌స్టా వీడియోకు ఊహించని రెస్పాన్స్..!

PM Modi Instagram Video: ప్రధాని మోదీ తనలోని Gen-Z శైలిని ఆవిష్కరిస్తూ.. దేశ యువతకు మరింత చేరువయ్యేందుకు సరికొత్త ట్రెండ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. NEET పేపర్ లీక్ అంశంపై గురువారం అర్ధరాత్రి ప్రధాని పోస్ట్ చేసిన ఒకే ఒక్క సెల్ఫీ వీడియో డిజిటల్ రికార్డులను తిరగరాసింది. యూత్‌ నుంచి భారీ రెస్పాన్స్ రావడంతో "థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్.. మీ స్పందన నిజంగా ఎంతో ఆనందాన్నిచ్చింది" అంటూ మరో వీడియో రిలీజ్ చేస్తూ.. యువతకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 25, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:18 AM IST
‘థ్యాంక్యూ ఫ్రెండ్స్’.. Gen-Z శైలిలో ప్రధాని మోదీ.. ఇన్‌స్టా వీడియోకు ఊహించని రెస్పాన్స్..!
Image Credit: PM Modi Insta Video (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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