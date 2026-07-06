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నేటి నుంచి ప్రధాని మోడీ మూడు దేశాల పర్యటన.. అసలు ఎజెండా ఇదే..!

PM Modi 3 Foreign Tours: మొన్ననే ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ అతి చిన్న ద్వీప దేశమైన ‘షీ సెల్స్’లో పర్యటించారు. 3 లక్షల జనాభా ఉన్న ఆ దేశంలో మూడు రోజులు గడిపారు. ఆ దేశం నుంచి వచ్చి రాగానే ప్రధాన మంత్రి మరో దేశాల్లో నేటి నుంచి పర్యటించనున్నారు. ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతమే లక్ష్యంగా ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్‌లలో పర్యటించనున్నారు. ఈ దేశాల్లో ప్రధాని పర్యటన వెనకున్న అసలు అజెండా ఏమిటనే విషయానికొస్తే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 06, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:38 AM IST
నేటి నుంచి ప్రధాని మోడీ మూడు దేశాల పర్యటన.. అసలు ఎజెండా ఇదే..!
Image Credit: Modi Tour (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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