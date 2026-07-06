/నేటి నుంచి ప్రధాని మోడీ మూడు దేశాల పర్యటన.. అసలు ఎజెండా ఇదే..!

PM Narendra Modi Visits 3 Coutries: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సోమవారం నుంచి ఆరు రోజులపాటు ఇండోనేసియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ దేశాల్లో పర్యటించబోతున్నారు. ముందుగా ఆయన ఇండోనేసియాకు చేరుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఇండో పసిఫిక్ దేశాల్లో పర్యటన వెనక కీలక అజెండా ఉంది. 2016 తర్వాత మోడీ ఆ దేశానికి వెళ్తుండడం ఇదే మొదటిసారి. ముఖ్యంగా హిందూ మహా సముద్రం, పసిఫిక్ మహా సముద్రం కలిసే కీలక ప్రాంతంలో ఉన్న ఇండోనేషియాలో పర్యటించనుండటం భౌగోళికంగా రాజకీయ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. మరోవైపు ఇండోనేషియాకు అతి సమీపంలో మలక్కా, సుండా, లుంబోక్ జలసంధులు పపిఫిక్, హిందూ సముద్రాలను కలిపే మార్గాలున్నాయి.
మలక్కా జలసంధి..
ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా చైనా ఎక్స్పోర్ట్లో 90 శాతం మలక్కా జలసంధి గుండానే సాగుతుంది. ముఖ్యంగా గ్రేటర్ నికోబార్లో భారత్ తలపెట్టిన 80వేల కోట్ల రూపాయలతో నిర్మిస్తోన్న అతిభారీ ప్రాజెక్ట్ కు అతి సమీపంలో ఇండోనేషియా ఉంది. ఇది మలక్కా జలసంధి సమీపంలో ఉంది. దీంతో ఆయా మార్గాల్లో వెళ్లే నౌకలపై మన దేశం నిఘా పెట్టే అవకాశాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆ దేశం రక్షణ, దౌత్యపరమైన సంబంధాలను బలోపేతం దిశగా ప్రధాని ఆ దేశానికి వెళ్లనున్నట్టు అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నా మాట. 2018లోనే ఇండోనేషియాతో సమగ్ర వ్యూహాత్మిక భాగస్వామ్యం కుదిరింది. ఇప్పటికే ఇండోనేషియాకు భారత్ నుంచి బ్రహ్మోస్ క్షిపణులను ఇచ్చే విషయంలో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అక్కడ నికెల్, పామాయిల్ దిగుమతులను భారత్ చేసుకుంది.
గ్రేటర్ నికోబార్ ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా ఇండోనేషియా పర్యటన..
ఈ ప్రాంతంలో మారుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు, సముద్ర భద్రతపై పెరుగుతున్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో ప్రధాని మోడీ పర్యటన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఇండోనేసియా అధ్యక్షుడు సుబియాంటోతో మోడీ సమావేశమవుతారు. ఇరుదేశాల సంబంధాలు, ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చిస్తారు. ఇండో–పసిఫిక్లో సము ద్ర సహకారాన్ని, సరఫరా గొలుసులను పటిష్టం చేయడం, ఆర్థిక, వ్యూహాత్మక సంబంధాలు, కీలక ఖనిజాలు, స్వచ్ఛ ఇంధనం, తయారీ రంగంలో సహకారం, వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించడం, డిజిటల్ ప్రజా మౌలిక సదుపాయాలపై చర్చించే అవకాశం ఉంది.
40 యేళ్ల తర్వాత న్యూజిలాండ్ పర్యటన..
ఇరు దేశాల మధ్య సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని వారు సమీక్షిస్తారు. రాజధాని జకార్తాలో ప్రవాస భారతీయులతోనూ మోడీ భేటీ అవుతారు. వారిని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. ఇండోనేసియాలోని ప్రఖ్యాత ప్రాంబనన్ ఆలయాన్ని ప్రధాని దర్శించుకుంటారు. ప్రధాని ఇండోనేసియా పర్యటన ముగించుకున్న తర్వాత వెంటనే ఆ్రస్టేలియా, న్యూజిలాండ్లో పర్యటించబోతున్నారు. ఇండోనేసియా ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు సుబియాంటో గత సంవత్సరం భారత్లో పర్యటించారు. ఢిల్లీలో గణతంత్ర దినోత్సవాలకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అంతేకాదు ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్తో కలిసి సముద్ర ఉమ్మడి రక్షణ భద్రతకు సంబంధించిన పలు అంశాలపై అవగాహన కుదుర్చోకోనున్నారు. ఇందిరా గాంధీ దాదాపు 40 యేళ్ల తర్వాత భారత ప్రధాన మంత్రి న్యూజిలాండ్లో పర్యటించడం ఇదే మొదటిసారి. ముఖ్యంగా ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్లో ఉన్న ప్రవాస భారతీయులను కలవనున్నారు.
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