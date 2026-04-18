PM Modi: ఈ రోజు రాత్రి 8.30 గంటలకు జాతీనుద్దేషించి ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం.. దేశ వ్యాప్తంగా నరాలు తెగె ఉత్కంఠ.!.

PM modi Will address the nation today at 8.30 pm: దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన డీలిమిటిషన్ బిల్లు, మహిళ రిజర్వేషన్ బిల్లు వీగిపొవడంపై రకారకాలుగా చర్చలు చేసుకుంటున్నారు. ఇది కేంద్రంకు చెంపదెబ్బ అని కాంగ్రెస్ తో పాటు, అపోషిషన్ పార్టీలు ప్రచారం చేసుకుంటున్నాయి. మరోవైపు బీజేపీ మాత్రం మహిళలకు అపోసిషన్ పార్టీలు అన్ని కలిసి అన్యాయం చేశాయని, ఇది చారిత్రాత్మక తప్పిదంగా చెప్తుంది. ఈ క్రమంలో మహిళ బిల్లును ప్రత్యేంగా ప్రవేశ పెడితే దానికి మద్దతు ఇచ్చేవారమని, డీలిమిటేషన్ లో లింకప్ చేయడం వల్ల ఈ బిల్లును అన్ని పార్టీలు ముక్తకంఠంతో వ్యతిరేకించాయని పార్టీలు చెప్తున్నాయి.
ఈ క్రమంలో ప్రధాని మోదీ రాత్రి 8.30 నిముషాలకు జాతీని ఉద్దేశించనున్నారని పీఎంవో ప్రకటించింది. ఏ అంశాలపై ఆయన ప్రసగించనున్నారో చెప్పక పోయిన ప్రస్తుతం దేశంలో నెలకొన్న అతి పెద్ద వివాదం మహిళ రిజర్వేషన్ అంశం అని అందరికి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా 130 వ రాజ్యంగ సవరణపై మోదీ ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తారా అన్నదానిపై నరాలు తెగె ఉత్కంఠ నెలకొంద. అపోసిషన్ పార్టీలు చేస్తున్న ప్రచారాలకు చెక్ పెట్టేలా మోదీ ఏదైన సంచలన ప్రకటన చేస్తారా అన్నదానిపై జోరుగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు ఈ బిల్లును మరల కేంద్రం వర్షాకాల పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో లోక్ సభలో ప్రవేష పెట్టడానికి సన్నాహలు చేస్తుందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
విపక్షాలు జీవితాంతం చింతిస్తాయి..
ఇప్పటికే ప్రధాని మోదీ.. ఈ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసిన విపక్షాలు జీవితాంతం చింతిస్తాయని అన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు మద్దతివ్వకుండా విపక్షాలు చాలా పెద్ద తప్పు చేశాయని, అవి భారీ మూల్యం చెల్లించుకోకతప్పదన్నారు.
ఈ క్రమంలో క్యాడర్కు .. ప్రతిపక్షాలు మహిళా రిజర్వేషన్కు వ్యతిరేకమనే విషయాన్ని ప్రతి గ్రామానికి చేరవేయాలన్నారు. చట్టసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుపై కాంట్రవర్సీ కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే.
