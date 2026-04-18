English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
PM Modi: ఈ రోజు రాత్రి 8.30 గంటలకు జాతీనుద్దేషించి ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం.. దేశ వ్యాప్తంగా నరాలు తెగె ఉత్కంఠ.!.

pm modi speech today night: పార్లమెంట్  లో కేంద్రం ప్రవేశ పెట్టిన మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు వీగిపోవడంపై బీజేపీ ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్ గా ఉంది. మహిళలకు అపోసిషన్ పార్టీలు వెన్ను పొటు పొడిచాయని ఏకీపారేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రధాని మోదీ ఈరోజున రాత్రి 8.30 గంటలకు జాతీరి ఉద్దేశించి మాట్లాడనున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 18, 2026, 06:05 PM IST
  • మరికొన్ని గంటల్లో మోదీ ప్రసంగం..
  • దేశ వ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఉత్కంఠ..

Trending Photos

PM modi Will address the nation today at 8.30 pm:  దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన డీలిమిటిషన్ బిల్లు, మహిళ రిజర్వేషన్ బిల్లు వీగిపొవడంపై రకారకాలుగా చర్చలు చేసుకుంటున్నారు. ఇది కేంద్రంకు చెంపదెబ్బ అని కాంగ్రెస్ తో పాటు, అపోషిషన్ పార్టీలు ప్రచారం చేసుకుంటున్నాయి. మరోవైపు బీజేపీ మాత్రం మహిళలకు అపోసిషన్ పార్టీలు అన్ని కలిసి అన్యాయం చేశాయని, ఇది చారిత్రాత్మక తప్పిదంగా చెప్తుంది. ఈ క్రమంలో మహిళ బిల్లును ప్రత్యేంగా ప్రవేశ పెడితే దానికి మద్దతు ఇచ్చేవారమని, డీలిమిటేషన్ లో లింకప్ చేయడం వల్ల ఈ బిల్లును అన్ని పార్టీలు ముక్తకంఠంతో  వ్యతిరేకించాయని పార్టీలు చెప్తున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో ప్రధాని మోదీ రాత్రి 8.30 నిముషాలకు జాతీని ఉద్దేశించనున్నారని పీఎంవో ప్రకటించింది. ఏ అంశాలపై ఆయన ప్రసగించనున్నారో చెప్పక పోయిన ప్రస్తుతం దేశంలో నెలకొన్న అతి పెద్ద వివాదం మహిళ రిజర్వేషన్ అంశం అని అందరికి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా 130 వ రాజ్యంగ సవరణపై మోదీ ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తారా అన్నదానిపై నరాలు తెగె ఉత్కంఠ నెలకొంద. అపోసిషన్ పార్టీలు చేస్తున్న ప్రచారాలకు చెక్ పెట్టేలా మోదీ ఏదైన సంచలన ప్రకటన చేస్తారా అన్నదానిపై జోరుగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు ఈ బిల్లును మరల కేంద్రం వర్షాకాల పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో లోక్ సభలో ప్రవేష పెట్టడానికి సన్నాహలు చేస్తుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. 

 

విపక్షాలు జీవితాంతం చింతిస్తాయి..

ఇప్పటికే ప్రధాని మోదీ.. ఈ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసిన విపక్షాలు జీవితాంతం చింతిస్తాయని అన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు మద్దతివ్వకుండా విపక్షాలు చాలా పెద్ద తప్పు చేశాయని, అవి భారీ మూల్యం చెల్లించుకోకతప్పదన్నారు.

ఈ క్రమంలో క్యాడర్కు .. ప్రతిపక్షాలు మహిళా రిజర్వేషన్‌కు వ్యతిరేకమనే విషయాన్ని ప్రతి గ్రామానికి చేరవేయాలన్నారు. చట్టసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుపై కాంట్రవర్సీ కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

pm ModiWomen Reservation Bill131 st Amendment Billdelimitation bill131 constitutional amendment

Trending News