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మోదీ ఫ్రెండ్స్ అదుర్స్.. డైలీ తిండి పెడుతున్న ప్రధాని.. క్యూట్ లవింగ్ స్టోరీ..వీడియో వైరల్..!!

PM Modi's video: ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ తన దైనందిన జీవితంలో వన్య ప్రాణులకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తారన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. అలా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం నాడు ఎర్రకోటకు బయలుదేరే ముందు తన ఇంట్లోని నెమళ్లు, లేగదూడలకు ఆహారం అందించారు మోదీ. దీనికి సంబంధించిన ద్రుశ్యాలను ఇన్ స్టాగ్రామ్ షేర్  చేశారు. ఆ మూగజీవాలను తన స్నేహితులుగా ప్రధాని వీడియో డిస్ క్రిప్షన్ లో పేర్కొన్నారు. రోజూ వాటికి మేత పెట్టడం తన దినచర్యలో భాగమని తెలిపారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 16, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:17 PM IST
మోదీ ఫ్రెండ్స్ అదుర్స్.. డైలీ తిండి పెడుతున్న ప్రధాని.. క్యూట్ లవింగ్ స్టోరీ..వీడియో వైరల్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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