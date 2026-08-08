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ఇన్ స్టా వేదికగా ప్రధాని మోడీ కొత్త అవతారం.. జెన్ జీకి దగ్గరయ్యే ప్రయత్నం..

PM New Avatar: సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ నెస్ తో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. నిన్న మొన్నటిదాకా  సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ ఫామ్ ఎక్స్ వేదికగా పోస్టులు పెడుతూ తాజాగా కొత్త ప్లాట్ ఫామ్ ఎంచుకున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఉన్నట్టుండి రూట్‌ మార్చారు.  ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వేదికగా నరేంద్రమోడీ వరుసగా రీల్స్‌ షేర్‌ చేస్తున్నారు. నీట్ పేపర్ లీక్ తర్వాత ప్రధాని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ను ఎందుకు ఎంచుకున్నాడు. మోడీ స్ట్రాటజీ ఏమిటి ?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 08, 2026, 06:06 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:10 AM IST
ఇన్ స్టా వేదికగా ప్రధాని మోడీ కొత్త అవతారం.. జెన్ జీకి దగ్గరయ్యే ప్రయత్నం..
Image Credit: PM Modi (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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