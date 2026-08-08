/ ఇన్ స్టా వేదికగా ప్రధాని మోడీ కొత్త అవతారం.. జెన్ జీకి దగ్గరయ్యే ప్రయత్నం..

Narendra Modi New Step: పేపర్ లీక్ ఆందోళనలపై ఇన్స్టా వేదికగా జెన్ జీతో మాట్లాడిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇప్పటి వరకు 5 వీడియోలను పోస్ట్ చేశారు. 2014లోనే ఇన్స్టా ఖాతాను ప్రారంభించిన నరేంద్రమోడీ అడపాదడపా వీడియోలు, ఫోటోలను మాత్రమే పోస్ట్ చేసేవారు. ఇపుడు అదే ఇన్ స్టాగ్రామ్ వేదికగా నరేంద్రమోడీ స్వయంగా మాట్లాడటంతో దేశవ్యాప్త చర్చకు దారితీసింది. కాలానుగుణంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మారిపోయారా? జెన్ జీకి దగ్గరయ్యేందుకే రీల్స్ చేస్తున్నారా? అసలు ప్రధాని మోడీ వ్యూహమేమిటనే అంశం దేశ వ్యాప్తంగానే కాదు.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది.
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల జాతీయ స్థాయిలో జరిగిన నీట పరీక్షా పత్రాల పేపర్ లీక్ ఆందోళనలు, జంతర్ మంతర్ నిరసనల నేపథ్యంలో ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసిన సెల్ఫీ రీల్స్ సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. కొంత మంది దీన్ని వివాదం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సంప్రదాయ పద్ధతులకు భిన్నంగా జెన్-జెడ్ ఆడియెన్స్ను నేరుగా చేరుకునేందుకు ఆయన క్లోజ్-అప్ వర్టికల్ వీడియోలను షేర్ చేయడంపై భిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి.
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోడీ సోషల్ మీడియాలో సంచలనం రేకెత్తించారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో పోస్టు చేసిన రీల్స్ కు అమాంతంగా వ్యూవర్షిప్ పెరిగింది. ఇటీవల చోటుచేసుకున్న పరిణామాల నేపథ్యంలో యువతకు భరోసా ఇచ్చే విధంగా వీడియోలను విడుదల చేసి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. అప్పటినుంచి తరచూ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో వీడియోలను పోస్టు చేయడం రాజకీయ పక్షాలు విమర్శించాయి. ప్రధాని సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ చేసుకుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.
జెన్జీతో కనెక్ట్..
ప్రధాని నేరుగా యువతతో కనెక్ట్ అవ్వాలని ప్రయత్నించినా, దేశంలో నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్న సమయంలో విపక్షాల విమర్శలు హాస్యాస్పదంగా ఉందని నెటిజన్లు విమర్శించారు. ఇన్ స్టాగ్రామ్లో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోడీ పోస్ట్ చేసిన రీల్స్ కు దేశవ్యాప్తంగా యువత ఆదరణ చూరగొనడంతో సరికొత్త రికార్డులు నమోదయ్యాయి. వీడియో సందేశాలకు యువత చూపిస్తున్న ఆధరణకు ప్రధాని మోడీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ధన్యవాదాలు మిత్రులారా అనే మాటలతో ప్రారంభమయ్యే ఒక వీడియో సందేశాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. పరీక్షా పత్రాల లీకేజీలపై పెరుగుతున్న జాతీయ ఆందోళనలను ప్రస్తావిస్తూ, విద్యార్థి వర్గానికి ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందని హామీ ఇచ్చిన ప్రధానమంత్రి, అర్ధరాత్రి పూట అరుదైన సెల్ఫీ వీడియో తాజా సందేశం వచ్చింది.
మోడీ రీల్స్ పై విపక్షాల వితండవాదన..
జంతర్ మంతర్ వద్ధ విద్యార్థుల నిరసనలు, తీవ్రమైన రాజకీయ ఒత్తిడికి ప్రతిస్పందనగా, ప్రధానమంత్రి మోదీ జెన్ జెడ్ తో నేరుగా సోషల్ మీడియా ద్వారా కనెక్టయ్యారు. పరీక్షలలో జరిగే అవకతవకలను ప్రభుత్వం ఒక చిన్న విషయంగా కాకుండా, తీవ్రమైన ఆందోళన కలిగించే అంశంగా పరిగణిస్తుందని అర్థమయ్యే విధంగా వివరించారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఇదొక సెన్సేషన్ గా మారింది. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోడీ షేర్ చేసిన వీడియోలకు విద్యార్థులనుంచి మంచి ఆదరణ లభించింది. దీంతో రాత్రికి రాత్రే కొత్త ఫాలోయర్స్ కోట్లల్లో పెరిగిపోయారు.
సీజేపీ యూత్ ఆందోళన తర్వాత మోడీ రీల్స్ ట్రెండ్..
నిరసనల సమయంలో కొందరు యువకులు తనను, తన తల్లిని దూషించారని, అయితే ఆ యువతను తాను క్షమిస్తున్నానని ప్రధాని మరో రీల్లో పేర్కొనడం పెద్ద చర్చగా మారింది. ఆ తర్వాత ఆ వీడియోలో మాట్లాడిన ఒక యువతి బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పడం సోషల్ మీడియాలో తీవ్రచర్చకు దారితీసింది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎక్కువ మంది ఫాలోయర్లను సంపాదించుకోవడానికి ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అసంబద్ధమైన వీడియోలు చేయడం మానేయాలని కాంగ్రెస్ నాయకురాలు, వయనాడు ఎంపీ ప్రియాంకా గాంధీ డిమాండ్ చేశారు. ప్రధాని నరేంద్రమోడీ వీడియోలు యువతకు అర్థమయ్యే విధంగా ఉన్నాయని కొందరు అభినందిస్తుంటే… మరికొందరు ప్రధాని బాధ్యతలను మరచి సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ చేస్తున్నారని ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు చేస్తున్నాయి.
ఇన్స్టా వీడియోలతో మోడీ సంచలనం..
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోడీ ఇన్ స్టాగ్రామ్ వేదికగా పంచుకుంటున్న వీడియోలతో యువతను మంచి చేసుకుంటున్నారనే భావన ప్రతిపక్షాల్లో వ్యక్తమవుతోంది. 2029లో జరిగే ఎన్నికల నాటికి ఓటు హక్కు పొందే విద్యార్థులు విజయవకాశాలను ప్రభావితం చేస్తారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు, పనితీరును స్వయంగా ప్రధాన మంత్రి వివరిస్తే.. యువతకు వాస్తవాలు తెలుస్తాయని, ఆ ఎన్నికల నాటికి నరేంద్రమోడీ పట్ల యువతకు మద్ధతు లభిస్తుందనే భావనతో రీల్స్ ద్వారా యువతతో కనెక్టవుతున్నారని సమాచారం. చదువుకునే విద్యార్థులు రాజకీయల పట్ల అవగాహనతో ఎవరు ఎటువైపు మొగ్గుచూపుతారోనని దేశమంతటా ఆసక్తిగా చర్చసాగుతోంది. విషయ పరిజ్ఞానం పెంపొందించుకునే యువత వాస్తవాలను తెలుసుకుని వచ్చే ఎన్నికల్లో విజయవకాశాలను శాసిస్తారనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
2029నాటి ఎన్నికల నాటికి యూత్ కు దగ్గరయ్యే యత్నం..
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫేస్బుక్ వీడియోను మెటా ప్లాట్ఫాం తాత్కాలికంగా తొలగించడంపై పార్లమెంటరీ కమిటీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మెటా సీఈవో మార్క్ జుకర్బర్గ్ బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేసింది. లేకపోతే ఐటీ చట్టం కింద లభించే 'సేఫ్ హార్బర్' రక్షణను కోల్పోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించింది. జూలై 23న నీట్-యూజీ పేపర్ లీక్ అంశం, యువత ఆందోళనలపై ప్రధాని మోదీ మాట్లాడిన వీడియోను ఫేస్బుక్లో అప్లోడ్ చేశారు.ఆ వీడియో జూలై 28న ఫేస్బుక్ పేజీ నుంచి అదృశ్యమైంది. భారత్లో లీగల్ రిక్వెస్ట్ కారణంగా నిలిపివేసినట్లు చూపించింది.దీనిని తీవ్ర తప్పిదంగా పరిగణించిన పార్లమెంటరీ స్థాయీ సంఘం, మెటాకు మూడు రోజుల గడువు ఇచ్చింది. ఫేస్ బుక్ వీడియో తొలగింపుపై మెటా అధినేత జుకర్ బర్గ్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకి క్షమాపణలు చెప్పారు.దీతాము డబ్బులు తీసుకొని కొన్ని వీడియోలను వైరల్ చేసిన అంశాలను ప్రస్తావించారు.
సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రధాని నరేంద్రమోడీ వీడియోలు సెన్సేషన్ కు దారితీశాయి. ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో యువత బాగా ఆదరించడంతో విపక్షాలు తప్పుపట్టాయి. విపక్షాల విమర్శలతో మోడీ వీడియోలను పోస్టు చేయకుండా మానేస్తారా..? యువతకు మరింత దగ్గరై బాధ్యతాయుత పాత్ర పోషిస్తారా? అనే అంశం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
Also Read: డొనాల్ట్ ట్రంప్ కు తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం.. !
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.