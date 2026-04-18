PM Modi Apology: 'భారత మహిళల్లారా నన్ను క్షమించండి': ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

PM Narendra Modi Apology To Indian Women And Fire On INDI Block: మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లు వీగిపోవడాన్ని ప్రధాని మోదీ తీవ్రంగా పరిగణించారు. మహిళలకు క్షమాపణలు చెప్పిన అనంతరం బిల్లును అడ్డుకున్న విపక్షాలపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జాతిని ఉద్దేశించి చేసిన ప్రసంగంలో ప్రధాని పలుమార్లు భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 18, 2026, 09:43 PM IST

Allu Arjun Court Case: ఢిల్లీ హైకోర్ట్‌ను ఆశ్రయించిన అల్లు అర్జున్.. ఈరోజే విచారణ!
5
allu arjun
Allu Arjun Court Case: ఢిల్లీ హైకోర్ట్‌ను ఆశ్రయించిన అల్లు అర్జున్.. ఈరోజే విచారణ!
Free Pension vs Atal Pension Yojana: 5000 కోసం చందాలు కట్టాలా లేదా 4000 ఫ్రీగా తీసుకోవాలా..పెన్షన్ విషయంలో పెద్ద కన్ఫ్యూజన్!
6
Free Pension Scheme India
Free Pension vs Atal Pension Yojana: 5000 కోసం చందాలు కట్టాలా లేదా 4000 ఫ్రీగా తీసుకోవాలా..పెన్షన్ విషయంలో పెద్ద కన్ఫ్యూజన్!
Labha Drishti Yoga 2026: లాభ దృష్టి యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ షురూ.. ఊహించని ధన లాభం!
6
Labha Drishti Yoga 2026
Labha Drishti Yoga 2026: లాభ దృష్టి యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ షురూ.. ఊహించని ధన లాభం!
Silver Rate Today: నేడు ఏప్రిల్ 17వ తేదీ శుక్రవారం వెండి ధరలు ఇవే.. మెరుపు కోల్పోతున్న సిల్వర్..!!
5
Silver Rate Today
Silver Rate Today: నేడు ఏప్రిల్ 17వ తేదీ శుక్రవారం వెండి ధరలు ఇవే.. మెరుపు కోల్పోతున్న సిల్వర్..!!
PM Narendra Modi Apology: మహిళా రిజర్వేషన్లను అడ్డుకున్న విపక్షాలపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. మహిళా బిల్లు వీగిపోవడంతో మహిళా లోకానికి ప్రధాని మోదీ బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పారు. మహిళా రిజర్వేషన్లను అడ‍్డుకునేందుకు విపక్షాలు ఎలా ప్రవర్తించాయో దేశం మొత్తం చూసింది. బిల్లును వ్యతిరేకించి విపక్షాలు తప్పు చేశాయి. ఈ సందర్భంగా మహిళలకు క్షమాపణ చెబుతున్నా' అని ప్రధాని తెలిపారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల కోసం తాము చిత్తశుద్ధితో కట్టుబడి ఉన్నామని.. భారత నారీమణుల కలలను నాశనం చేశారు’ అని మండిపడ్డారు.

Also Read: PM Address To Nation Live: మహిళా రిజర్వేషన్‌ వీగిపోవడంపై క్షమాపణలు చెప్పిన ప్రధానమంత్రి

'దేశం మొత్తం మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లును ఎలా అడ్డగించారో చూస్తోంది. బిల్లు వీగిపోవడంపై మహిళామణులందరికీ క్షమాపణ చెబుతున్నా' అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. 'మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లును అడ్డుకునేందుకు విపక్షాలు ఎలా ప్రయత్నించారో దేశం మొత్తం చూసింది. బిల్లు వ్యతిరేకించి విపక్షాలు తప్పు చేశాయి. మహిళా రిజర్వేషన్లకు కట్టుబడి ఉన్నాం' అని మోదీ తెలిపారు. 'మహిళల స్వప్నాన్ని చిదిమేశారు. మాకు జాతీయ ప్రయోజనాలే ముఖ్యం. కాంగ్రెస్‌, డీఎంకే, తృణమూల్‌, ఎస్పీ స్వార్థ రాజకీయాలకు మహిళా లోకం బలైంది. తమకు జరిగిన అన్యాయాన్ని మహిళలు ఎప్పటికీ మరవరు. ఇది భ్రూణహత్యలతో సమానం. మహిళా బిల్లును అడ్డుకుని సంబరాలు చేసుకున్నాయి. బిల్లును అడ్డుకోవడంతో మహిళల ఆత్మాభిమానంపై దాడి చేశారు' అని మోదీ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Also Read: Harish Rao: జగిత్యాల సభతో రేవంత్ రెడ్డి పోవాలి.. కేసీఆర్ రావాలి నినాదం మార్మోగుతుంది: హరీశ్‌ రావు

'బిల్లు వీగిపోవడంతో నేను ఎంతో ఆవేదన చెందా. విపక్షాలు సంబరాలు చేసుకోవడం విడ్డూరంగా ఉంది. దేశంలోని మహిళలను విపక్షాలు అవమానించాయి. మహిళా రిజర్వేషన్లకు కట్టుబడి ఉన్నాం. మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లును అడ్డుకుని విపక్షాలు పాపం చేశాయి. దానికి తగ్గ ప్రాయశ్చితం అనుభవిస్తాయి' అని ప్రధాని మోదీ ప్రకటించారు. మహిళా బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసిన కాంగ్రెస్‌, టీఎంసీ, ఎస్పీ, డీఎంకే పార్టీల తీరును ప్రధాని మోదీ తప్పుబట్టారు. ఆ పార్టీలన్నీ మహిళలకు వ్యతిరేకం అని ప్రకటించారు. నారీశక్తి ఎదగకుండా అడ్డుకున్నాయని మండిపడ్డారు. '40 ఏళ్లుగా మహిళలు తమ హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్‌ను అడ్డుకున్న పాపం విపక్షాలను వదిలిపెట్టదు. కొందరికి దేశం కంటే రాజకీయమే ముఖ్యం. విపక్షాలు సంబరాలు చేసుకోవడం విడ్డూరంగా ఉంది. పాపం చేసిన విపక్షాలకు శిక్ష తప్పదు. మహిళలకు రిజర్వేషన్‌ ఇవ్వడం విపక్షాలకు ఇష్టం లేదు. మహిళా బిల్లును అడ‍్డుకుని బ్రూణహత్యకు పాల్పడ్డాయి' అని మోదీ చెప్పారు.

'కాంగ్రెస్‌, డీఎంకే, తృణమూల్‌, ఎస్పీలు మహిళలను ఎదగనీయరు. రిజర్వేషన్ల కోసం మహిళలు 40 ఏళ్లుగా ఎదరుచూస్తున్నారు. ఎంతో నిజాయితీగా తెచ్చుకున్న బిల్లును అడ్డుకున్నారు. నారీ శక్తిని ఎదగకుండా అడ్డుకున్నారు. అన్ని రాష్ట్రాల సమాన హక్కులకు బిల్లు తీసుకువచ్చాం. ప్రతిసారి కాంగ్రెస్‌ మహిళా బిల్లును అ్డుకుంది. కాంగ్రెస్‌ నిజస్వరూపం బయటపడింది. కుటుంబ పార్టీలు భయపడ్డాయి. ప్రాంతీయ పార్టీల భవిష్యత్‌ను కాంగ్రెస్‌ పణంగా పెట్టింది. డిలీమిటేషన్‌ను బూచీగా చూపించి మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లును కాంగ్రెస్‌ అడ్డుకుంది' అని మోదీ నిప్పులు చెరిగారు.

'మహిళా బిల్లు క్రెడిట్‌ తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్‌ ప్రయత్నం చేసింది. దేశ ప్రజలను విభజించి లబ్ధి పొందాలని కాంగ్రెస్‌ ఆలోచన. బిల్లు ఆమోదం పొందితే మరిన్ని రాష్ట్రాల్లో స్థానాలు పెరిగేవి. డీలిమిటేషన్‌తో ఏ రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరగదు. సీట్లు పెరిగితే కాంగ్రెస్‌, తృణమూల్‌, డీఎంకే, ఎస్పీకి స్థానాలు పెరిగేవి. ఇదే విషయాన్ని పదే పదే చెప్పాం. అయినా విపక్షాలు వినిపించుకోలేదు. కాంగ్రెస్‌ ఎప్పుడూ సంస్కరణలకు వ్యతిరేకం. ఆధార్‌, త్రిబుల్‌ తలాక్‌, జన్‌ధన్‌, తదితర వాటన్నింటినీ కాంగ్రెస్‌ వ్యతిరేకించింది' అని ప్రధాని మోదీ విమర్శించారు.

పార్లమెంటులో నారీ శక్తి వందన్‌ను వ్యతిరేకించిన విపక్షాలకు నేను స్పష్టంగా చెబుతున్నా. వీళ్లు మహిళల శక్తిని చాలా తేలికగా తీసుకుంటున్నారు. 21వ శతాబ్దపు మహిళలు దేశంలో జరుగుతున్న ప్రతి పరిణామాన్ని నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. మహిళల రిజర్వేషన్‌ను వ్యతిరేకించిన పాపానికి విపక్షాలు కచ్చితంగా శిక్ష అనుభవిస్తాయి' నరేంద్ర మోదీ

జాతిని ఉద్దేశించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మొత్తం 28 గంటల 34 నిమిషాలు మాట్లాడారు. పలుమార్లు మహిళల పట్ల భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ప్రసంగం మొత్తం కాంగ్రెస్‌, డీఎంకే, తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌, ఎస్పీలను నిందించారు. వారిని మహిళా లోకం క్షమించదు అని ప్రకటించారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

