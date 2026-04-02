Delimitation Bill: మోడీ బిగ్ స్కెచ్.. ఏప్రిల్ లోనే డీ లిమిటేషన్ బిల్లు..

Delimitation Bill 2026:  దేశ వ్యాప్తంగా లోక్ సభతో పాటు అసెంబ్లీ స్థానాల పెంపు కోసం నరేంద్ర మోడీ కీలక అడుగు వేసింది. ముందుగా జనగణన చేసిన తర్వాత ఈ డీలిమిటేషన్ ఉంటుందనే ప్రచారం జరిగింది. సాధారణంగా అలాగే జరగాలి. కానీ నరేంద్ర మోడీ మాత్రం డీ లిమిటేషన్ విషయంలో అద్భుతమైన అడుగు వేయడంతో బిత్తరపోవడం ప్రతిపక్షాల వంతు అయింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 2, 2026, 12:29 PM IST

General Hospital Recruitment: ఏపీ ఆరోగ్యశాఖలో జాబ్స్‌..8 అర్హత ఉంటే చాలు, రాతపరీక్ష కూడా లేదు! ఫుల్‌ డిటేయిల్స్‌..
5
Nellore General Hospital Recruitment 2026
General Hospital Recruitment: ఏపీ ఆరోగ్యశాఖలో జాబ్స్‌..8 అర్హత ఉంటే చాలు, రాతపరీక్ష కూడా లేదు! ఫుల్‌ డిటేయిల్స్‌..
Neechabhanga Raja Yoga: నీచభంగ రాజయోగంతో అదృష్ట దేవత మీ ఇంటికి.. ఈ రాశుల వారు కోటీశ్వరులు అవ్వడం ఖాయం!
6
Neechabhanga Raja Yoga Effect
Neechabhanga Raja Yoga: నీచభంగ రాజయోగంతో అదృష్ట దేవత మీ ఇంటికి.. ఈ రాశుల వారు కోటీశ్వరులు అవ్వడం ఖాయం!
Vivo T4 5g: రూ.26 వేల Vivo T4 5G కేవలం రూ.7,449కే.. ఎలాగో తెలుసుకోండి!
5
Vivo T4 Pro
Vivo T4 5g: రూ.26 వేల Vivo T4 5G కేవలం రూ.7,449కే.. ఎలాగో తెలుసుకోండి!
Actress Raasi: భర్తను అందరూ ముందు ఒరేయ్ అని పిలిచిన హీరోయిన్ రాశి.. నేను అలానే పిలుస్తాను అంటూ వాదన..!
6
Heroine Raasi
Actress Raasi: భర్తను అందరూ ముందు ఒరేయ్ అని పిలిచిన హీరోయిన్ రాశి.. నేను అలానే పిలుస్తాను అంటూ వాదన..!
Delimitation on Lok Sabha Seats: జనభా గణన ఆధారంగా దేశ వ్యాప్తంగా లోక్ సభ, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చేస్తే ఎక్కువ జనాభా ఉన్న ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ సీట్లు వస్తాయనేది ప్రతిపక్షాల ప్రధాన ఆరోపణ. ఇక జనభాను గణనీయంగా తగ్గించే క్రమంలో పలు చర్యలు తీసుకున్న దక్షిణాదికి అన్యాయం జరగుతుందనేది ముందు నుంచి కొంత మంది ప్రచారం చేశారు. అందులో నిజం కూడా ఉంది. దీనికి పరిష్కారంగా జనభాతో నిమిత్తం లేకుండా ఇపుడు దేశ వ్యాప్తంగా లోక్ సభ, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలను 50 శాతం పెంచబోతున్నట్టు కేంద్రం ప్రకటించింది. 
 
తాజాగా ఈ సెషన్ లోనే లోక్‌సభ స్థానాల పెంపు బిల్లుకు  మోదీ సర్కార్‌ రెడీ అవుతోందని తెలుస్తోంది. పార్లమెంటు బడ్జెట్‌ సమావేశాల్లోనే ఈ బిల్లుకు ఆమోదముద్ర వేసేలా పావులు కదుపుతున్నట్టు సమాచారం. ఇందుకోసం ఏప్రిల్‌ మూడో వారంలో ప్రత్యేకంగా 3రోజుల పాటు సమావేశాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించినట్టు సమాచారం. 

జనవరి 28న ప్రారంభమైన పార్లమెంటు బడ్జెట్‌ సమావేశాలు షెడ్యూల్‌ ప్రకారం ఇవాళ నిరవధికంగా వాయిదా పడాల్సి ఉంది. అందుకు బదులుగా, ఏప్రిల్‌ మూడో వారంలో ఉభయ సభలు ఏ తేదీన భేటీ అయ్యేదీ ఇవాళ ప్రకటించే అవకాశాలున్నట్లు సమాచారం. డీలిమిఏషన్‌ తో పాటు మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు వీలుగా ‘నారీ శక్తి వందన్‌ అధినియమ్‌’చట్టానికి కూడా అమోదముద్ర వేయనుందని తెలుస్తోంది. దీంతో 50 శాతం పెరగనున్న నియోజకవర్గాల్లో 33 శాతం మహిళలకు రిజర్వ్ కానున్నాయి.  

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Delimitationdelimitation billDelimitation Bill NDANarendra ModiAmit Shah

