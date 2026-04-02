Delimitation Bill: మోడీ బిగ్ స్కెచ్.. ఏప్రిల్ లోనే డీ లిమిటేషన్ బిల్లు..

Delimitation on Lok Sabha Seats: జనభా గణన ఆధారంగా దేశ వ్యాప్తంగా లోక్ సభ, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చేస్తే ఎక్కువ జనాభా ఉన్న ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ సీట్లు వస్తాయనేది ప్రతిపక్షాల ప్రధాన ఆరోపణ. ఇక జనభాను గణనీయంగా తగ్గించే క్రమంలో పలు చర్యలు తీసుకున్న దక్షిణాదికి అన్యాయం జరగుతుందనేది ముందు నుంచి కొంత మంది ప్రచారం చేశారు. అందులో నిజం కూడా ఉంది. దీనికి పరిష్కారంగా జనభాతో నిమిత్తం లేకుండా ఇపుడు దేశ వ్యాప్తంగా లోక్ సభ, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలను 50 శాతం పెంచబోతున్నట్టు కేంద్రం ప్రకటించింది.
తాజాగా ఈ సెషన్ లోనే లోక్సభ స్థానాల పెంపు బిల్లుకు మోదీ సర్కార్ రెడీ అవుతోందని తెలుస్తోంది. పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాల్లోనే ఈ బిల్లుకు ఆమోదముద్ర వేసేలా పావులు కదుపుతున్నట్టు సమాచారం. ఇందుకోసం ఏప్రిల్ మూడో వారంలో ప్రత్యేకంగా 3రోజుల పాటు సమావేశాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించినట్టు సమాచారం.
జనవరి 28న ప్రారంభమైన పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు షెడ్యూల్ ప్రకారం ఇవాళ నిరవధికంగా వాయిదా పడాల్సి ఉంది. అందుకు బదులుగా, ఏప్రిల్ మూడో వారంలో ఉభయ సభలు ఏ తేదీన భేటీ అయ్యేదీ ఇవాళ ప్రకటించే అవకాశాలున్నట్లు సమాచారం. డీలిమిఏషన్ తో పాటు మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు వీలుగా ‘నారీ శక్తి వందన్ అధినియమ్’చట్టానికి కూడా అమోదముద్ర వేయనుందని తెలుస్తోంది. దీంతో 50 శాతం పెరగనున్న నియోజకవర్గాల్లో 33 శాతం మహిళలకు రిజర్వ్ కానున్నాయి.
