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12 ఏళ్లు.. 11 ప్రయాణాలు: భళా అనిపిస్తున్న మోడీ ‘కారు’ దౌత్యం..!

PM Narendra Modi Car Diplomacy: భారత ప్రధాన మంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ 12 యేళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఈ పుష్కర కాలంలో ఎన్నో రికార్డులు తిరగరాసారు. ముఖ్యంగా ప్రపంచ నేతలు ఎవరైనా వాళ్ల భుజంపై చేయి వేసి మాట్లాడే చనువు మోడీ సొంతం. పుతిన్, ఒబామా, ట్రంప్, జెన్ పింగ్ వరకు అందరు మోడీ దోస్తానాకు గులాం అంటున్నారు. తాజాగా బ్రిక్స్ సమావేశాల కోసం భారత్ వచ్చిన పుతిన్, మన దేశ ప్రధాని మోడీతో కలిసి ఒకే కారులో అలా కాసేపు ప్రయాణించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు ప్రపంచ నేతలతో మోడీ  నడిపిన కారు దౌత్యం తాజాగా బ్రిక్స్ సమావేశాల సందర్బంగా మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 12, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 01:52 PM IST
12 ఏళ్లు.. 11 ప్రయాణాలు: భళా అనిపిస్తున్న మోడీ ‘కారు’ దౌత్యం..!
Image Credit: Modi With World Leaders (File Pics ZEE/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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12 ఏళ్లు.. 11 ప్రయాణాలు: భళా అనిపిస్తున్న మోడీ ‘కారు’ దౌత్యం..!
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