/12 ఏళ్లు.. 11 ప్రయాణాలు: భళా అనిపిస్తున్న మోడీ ‘కారు’ దౌత్యం..!

ప్రధాని మోడీ కారు దౌత్యం ఫోటోలు: ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కారు దౌత్యం ప్రపంచంలో తన సత్తా చాటుతోంది. గత 12 ఏళ్లలో, ఆయన వివిధ దేశాల అగ్ర నాయకులతో 11 సార్లు కారులో ప్రయాణించారు. ఈ పర్యటనలలో ప్రతి ఒక్కటీ ప్రపంచంలో భారతదేశ ప్రతిష్టను పెంచింది.
బరాక్ ఒబామా (యునైటెడ్ స్టేట్స్, 2014)..
2014లో అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో తన మొదటి అధికారిక పర్యటన సందర్భంగా, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామాతో ఒక చారిత్రాత్మక క్షణాన్ని పంచుకున్నారు. వాషింగ్టన్లోని మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ స్మారక చిహ్నానికి ఇద్దరు ఒబామా అధికారిక స్ట్రెచ్ లిమోజిన్ కారులో కలిసి ప్రయాణించారు. ఈ సందర్బంగా ఇద్దరు తమ మనసులోని మాటలతో పాటు ఇరు దేశాలకు సంబంధించిన ద్వైపాక్షిక అంశాలను ఒకరితో ఒకరు చర్చించుకున్నారు.
షేక్ మహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ (యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, 2015)..
2015లో, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తన మొదటి అధికారిక పర్యటన నిమిత్తం యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) రాజధాని అబుదాబికి వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన దేశ రాజు ప్రోటోకాల్ను పక్కనపెట్టి ప్రధాని మోడీకి స్వాగతం పలికడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అప్పటి యూఏఈ యువరాజు (ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు) అయిన షేక్ మహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్, విమానాశ్రయంలో ప్రధాని మోడీకి సాంప్రదాయబద్ధంగా స్వాగతం పలికారు. ఆయన స్వయంగా కారు నడిపి, విమానాశ్రయం నుండి ఆయనను బయటకు తీసుకొని వెళ్లారు.
బెంజమిన్ నెతన్యాహు (ఇజ్రాయెల్, 2017)..
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2017లో ఇజ్రాయెల్లో చారిత్రాత్మక పర్యటన చేశారు. ఆయనకు స్వాగతం పలకడానికి ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు స్వయంగా టెల్ అవీవ్లోని బెన్ గురియన్ విమానాశ్రయానికి విచ్చేశారు. అనంతరం ఇద్దరు నాయకులు ఇజ్రాయెల్ తీరప్రాంత పట్టణమైన ఓగా జిమ్ను సందర్శించారు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా, వారు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన, అత్యాధునిక నీటి సరఫరా కారులో కలిసి ప్రయాణించడం ప్రపంచవ్యాప్త అందరిని అట్రాక్ట్ చేసింది.
షింజో అబే (జపాన్, 2017)..
భారత్-జపాన్ మధ్య విడదీయరాని స్నేహ బంధం ఉంది. ఇక దివంగత జపాన్ ప్రధానమంత్రి షింజో అబేతో ప్రధాని మోడీకి ఉన్న అనుబంధం అందరికీ తెలిసిందే. 2017 సెప్టెంబర్లో షింజో అబే భారత్లో పర్యటించినప్పుడు, ఇద్దరు నాయకులు గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో ఓపెన్ రోడ్ షో నిర్వహించారు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా, ఇద్దరు నాయకులు ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన ఓపెన్ మారుతి సుజుకి జిప్సీలో నగర వీధుల్లో ప్రయాణిస్తూ, పక్కపక్కనే కూర్చుని ప్రజలకు అభివాదం చేశారు.
వ్లాదిమిర్ పుతిన్ (రష్యా, 2024)..
భారతదేశానికి, రష్యాకు మధ్య ఉన్న శాశ్వత స్నేహం ఉంది. వీరి స్నేహంలో ఒక కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ.. 2024లో ప్రధాని మోదీ మాస్కో పర్యటన సందర్భంగా, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ తన విలాసవంతమైన కారు 'ఆరస్ సెనాట్'లో ప్రధాని మోడీని ఎక్కించుకొని తనే స్వయంగా డ్రైవ్ చేశారు.
అబియ్ అహ్మద్ (ఇథియోపియా, 2025)..
ఇథియోపియా ప్రధానమంత్రి, నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత అబియ్ అహ్మద్, "కార్ డిప్లొమసీ"కి ఒక విశిష్ట ఉదాహరణగా నిలిచారు. అంతేకాదు ప్రధాని మోడీతో తన గాఢమైన స్నేహాన్ని చాటుకున్నారు. 2025లో ప్రధాని మోడీ అడిస్ అబాబాకు చేరుకున్నప్పుడు, ప్రధానమంత్రి అబియ్ అహ్మద్ విమానాశ్రయంలో ఆయనకు వ్యక్తిగతంగా ప్రోటోకాల్ను పక్కన పెట్టి స్వాగతం పలికడం విశేషం. అనంతరం తన కారులో ఆయనను హోటల్ వరకు తన వెంట తీసుకెళ్లారు. . మార్గమధ్యంలో వారు సైన్స్ మ్యూజియంను కూడా సందర్శించారు.
కీర్ స్టార్మర్ (యునైటెడ్ కింగ్డమ్, 2025)..
బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్ భారతదేశంలో తన మొదటి అధికారిక పర్యటన నిమిత్తం ముంబైకి వచ్చినప్పుడు, ప్రధాని మోడీతో ఆయన కారు ప్రయాణం గురించి చాలా చర్చ జరిగింది. గ్లోబల్ ఫిన్టెక్ ఫెస్ట్ 2025లో పాల్గొనడానికి బయలుదేరే ముందు ఈ ఇద్దరు నాయకులు ఒకే కారులో ప్రయాణిస్తూ ప్రపంచానికి కనిపించారు. ఆ పర్యటనకు సంబంధించిన ఒక ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ, భారత్-యూకే స్నేహం పూర్తి శక్తితో ముందుకు సాగుతోందని ప్రధాని మోడీ రాశారు.
ఫ్రీడ్రిక్ మెర్జ్ (జర్మనీ, 2026)..
జర్మనీ ఛాన్సలర్ పదవిని చేపట్టిన తర్వాత ఫ్రెడ్రిక్ మెర్జ్ దౌత్య పర్యటన నిమిత్తం భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు, ఆయనకు, ప్రధానమంత్రి మోడీకి మధ్య ఉన్న అనుబంధం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. తమ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని, పారిశ్రామిక సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి జరిగిన ద్వైపాక్షిక సమావేశాల మధ్య ఈ ఇద్దరు నాయకులు ఒకే కారులో కలిసి ప్రయాణించారు. ఈ ఫోటోలు దౌత్య వర్గాలలో విస్తృతంగా చర్చీనీయాంశంగా మారింది.
షేక్ మహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ (భారత పర్యటన, 2026)..
2026 జనవరిలో, యూఏఈ అధ్యక్షుడు షేక్ మహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ ఒక ప్రత్యేక సంక్షిప్త పర్యటన నిమిత్తం న్యూఢిల్లీకి వచ్చినప్పుడు, ప్రధాని మోడీ మరోసారి దౌత్య నియమాలను పక్కనపెట్టి విమానాశ్రయంలో ప్రధాని మోడీకి స్వయంగా ఆయనకు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఇద్దరు నాయకులు ఒకే కారులో బయలుదేరారు. తద్వారా ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న కుటుంబ,సన్నిహిత సంబంధాలు మరింత బలపడ్డాయి.
మసూద్ పెజెష్కియాన్ (ఇరాన్, 2026)..
పశ్చిమ ఆసియాతో భారతదేశ సంబంధాలను బలోపేతం చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ భారత పర్యటన సందర్భంగా కూడా కారు దౌత్యం మరోసారి ఆవష్కృతమైంది. దౌత్యపరమైన చర్చల అనంతరం, ఇద్దరు అగ్ర నాయకులు నిర్ణీత కార్యక్రమానికి వేదికకు ఒకే కారులో బయలుదేరారు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా, ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తూ, కనెక్టివిటీ, చాబహార్ పోర్ట్ వంటి ప్రాజెక్టులపై అనధికారికంగా చర్చించే అవకాశాన్ని వారు సద్వినియోగం చేసుకున్నారు.
వ్లాదిమిర్ పుతిన్ (భారతదేశం, 2026)..
బ్రిక్స్ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు భారతదేశానికి వచ్చిన రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో ప్రధాని మోదీ మరోసారి 'కారు దౌత్యంతో రష్యాతో తన అనుబంధాన్ని పంచుకున్నారు.
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