/PM Modi: తెలంగాణ గడ్డ నుంచి దేశ ప్రజలకు ప్రధాని మోడీ 10 కీలక సూచనలు..

PM Modi 10 Key Suggetions to Nation: దేశం చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది. పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా డీజీల్, పెట్రోల్, ఎల్పీజీ కి తీవ్ర కొరత ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో దేశం ఈ పరిస్థితుల నుంచి గట్టెక్కడానికి 10 కీలక సూచనలు తెలంగాణ గడ్డ నుంచి చేశారు భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ. తెలంగాణలో పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాల ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపన తర్వాత పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. దీంతో పాటు పశ్చిమాసియా యుద్దం కారణంగా దేశం ఎలాంటి పరిస్థితులను ఫేస్ చేస్తుందన్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఈ సందర్భంగా దేశ ప్రజలకు 10 కీలక సూచనలు చేశారు.
1. దేశ ప్రజలు ఒక యేడాది పాటు బంగారం కొనద్దని విజ్జప్తి చేశారు. మన బంగారం మన దేశంలోనే ఉండాలి. దిగుమతులపై ఆధారపడొద్దని చెప్పారు.
2. అందరు సాధ్యమైనంత మేర పెట్రోల్, డీజిల్ వాడకం తగ్గించాలని చెప్పుకొచ్చారు.వీలైతే ప్రజా రవాణాలైన ఆర్టీసీ, మెట్రో వంటి వాటిల్లో ప్రయాణం చేయాలని సూచింరాు. ఈ రకంగా ఇంధనాన్ని ఆదా చేద్దాం. దేశాన్ని బలపరుద్దామన్నారు.
3. పర్యావరణ హితం దృష్ట్యా ఎలక్ట్రికల్ వాహనాలను ప్రోత్సహించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ రకంగా పర్యావరణాన్ని కాపాడుతూ భావి భారత భవిష్యత్తు నిర్మిద్దామన్నారు.
4.వర్క్ ఫ్రమ్ హోం, ఆన్ లైన్ మీటింగ్స్ కు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నారు. దీంతో సమయం, ఇంధనం ఆదా అవుతుంది. కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయం వెచ్చించవచ్చని చెప్పారు.
5. మన దేశం ఎగువ మధ్య తరగతి ప్రజలు ఒక యేడాది పాటు విదేశీ పర్యటనలు తగ్గించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ రకంగా దేశ ఆర్ధిక వ్యవస్థకు మద్దతు ఇద్దామన్నారు.
6. మిడిల్ క్లాస్ ప్రజలు ఆడంబరాలు తగ్గించాలన్నారు. అవసరమైన దాన్నే ఖర్చు చేద్దాం. ఆడంబరాలకు దూరంగా ఉందామని పిలుపునిచ్చారు. పొదుపే భవిష్యత్తుకు భరోసా.
7. స్వదేశీ వస్తువులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని తెలంగాణ వేదికగా దేశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. మన దేశంలో తయారైన వస్తువులనే కొందాం. దేశ ఆర్ధిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేద్దామన్నారు.
8.వంట నూనెల వినియోగం సాధ్యమైనంత మేర తగ్గించాలన్నారు. తక్కువ వాడకంతో ఆరోగ్యకరమైన జీవనం ఉంటుంది. దిగుమతులపై తగ్గింపు తో దేశ ఆర్ధిక వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుందన్నారు.
9.రసాయనిక ఎరువుల వాడకం ఎక్కువ మటుకు తగ్గించాలి. సహజ ఎరువులను వాడదాం. భూ మాతను రక్షిద్దాం. దీన్ని ఒకేసారి కాకుండా దశల వారీగా అమలు చేద్దామన్నారు.
10. మనకు సహజసిద్ధంగా దొరికే సౌర శక్తిని ఉపయోగిద్దాం. విద్యుత్ ను ఆదా చేద్దామన్నారు. ముఖ్యంగా సాంప్రదాయ ఇంధన వనరులైన బొగ్గు వాడకాన్ని తగ్గించేలా ప్రణాళికలు రూపొందిద్దాం అన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.