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Modi Another Record: విదేశీ పర్యటనల్లో PM మోడీ సరికొత్త రికార్డు..

Modi Another Record: నరేంద్ర మోడీ ఈ పేరే ఓ బ్రాండ్. రాజకీయ రికార్డుల  రారాజు. ఇప్పటికే ప్రభుత్వాధినేతగా 25 యేళ్లు.. ప్రధాన మంత్రిగా 12 యేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న నరేంద్ర మోడీ.. తను ప్రధాని పీఠం అధిరోహించినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్లో భాగంగా విదేశాలను సందర్శించారు. తాజాగా..ప్రధానిగా 100 విదేశీ పర్యటనలు పూర్తి చేసి సరికొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 16, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:49 PM IST
Modi Another Record: విదేశీ పర్యటనల్లో PM మోడీ సరికొత్త రికార్డు..
Image Credit: PM Modi (ZEE Media News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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