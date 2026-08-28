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ఉజ్బెకిస్తాన్, కిర్గిజ్‌స్తాన్‌లో నాలుగు రోజుల పాటు ప్రధాని మోడీ పర్యటన..

PM Narendra Modi Tour Schdule: ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ  మరో విదేశీ పర్యటనకు వెళుతున్నారు. ఉజ్బెకిస్తాన్, కిర్గిజ్‌స్తాన్‌లో  నాలుగు రోజులపాటు పర్యటిస్తారు. కిర్గిజిస్తాన్‌లో షాంఘై సహకార సంస్థ  వార్షిక సదస్సుకు హాజరు కానున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 28, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:22 AM IST
ఉజ్బెకిస్తాన్, కిర్గిజ్‌స్తాన్‌లో నాలుగు రోజుల పాటు ప్రధాని మోడీ పర్యటన..
Image Credit: PM Modi Tour (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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