/Free Current: ఉచిత కరెంట్.. రూ.78,000 సబ్సిడీ! కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తోన్న ఈ పథకానికి వెంటనే అప్లై చేసుకోండి!

Free Current With PM Surya Ghar Yojana 2026 Benefit: పీఎం సూర్యఘర్ యోజన పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. ఈ పథకం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎంతోమందికి ఉపయోగపడుతుంది. దీని ద్వారా వారికి జీరో బిల్లుతో పాటు సబ్సిడీ కూడా వస్తుంది. ఎండలు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఉన్నాయి. కూలర్లు, ఏసీల వాడకం ఎక్కువైపోయింది. ఇల్లు, ఆఫీసుల్లో ఈ ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల వినియోగం బాగా పెరిగిపోయింది. దీనితో కరెంటు బిల్లు కూడా ఎక్కువ వస్తుంది. పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా ఈ వస్తువులు నడుస్తుండటంతో బిల్లులు బాగా వస్తున్నాయి. కరెంటు వాడకం తప్పనిసరి అయినప్పుడు, మీ ఇంటి టెర్రాస్ పై సోలార్ ప్యానెల్ ఏర్పాటుచేసుకుంటే కరెంటు బిల్లు జీరో అవుతుంది.
రూ.5000 వరకు కరెంటు ఆదా...
నెలకు రూ. 5000 వరకు విద్యుత్ బిల్లులు వచ్చే కుటుంబాలకు ఈ పథకం బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పీఎం సూర్య ఘర్ యోజన ద్వారా మీరు సోలార్ ప్యానెల్ మీ ఇంటి టెర్రస్ పై ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ సబ్సిడీ వస్తుంది. దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ 2027 మార్చి అని కేంద్రం తెలిపింది. దీనితో దరఖాస్తులు బాగా వస్తున్నాయి. ప్రధానమంత్రి పీఎం సూర్య ఘర్ యోజన పథకాన్ని ప్రజలకు విద్యుత్ ఖర్చులను తగ్గించడానికి ప్రారంభించారు. సోలార్ ప్యానెల్ ద్వారా తయారయ్యే విద్యుత్ ను ఇంటి అవసరాలకు వాడుకోవచ్చు.
ఎంత సబ్సిడీ వస్తుంది అంటే...
పీఎం సూర్య ఘర్ యోజన ద్వారా మీరు సోలార్ ప్యానెల్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే ప్రతి కిలోవాట్ కు రూ.60 వేల నుండి రూ.80 వేల వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇందులో 60 శాతం వరకు ప్రభుత్వ సబ్సిడీ లభిస్తుంది. మూడు కిలోవాట్ల వరకు ఏర్పాటు చేసుకుంటే మీకు రూ.30 వేల సబ్సిడీ వస్తుంది. రెండు కిలోవాట్ల ప్లాంట్ ను ఏర్పాటు చేసుకుంటే మీకు 60 వేలు, అలానే మూడు కిలోవాట్ల ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే రూ.78 వేల వరకు సబ్సిడీ లభిస్తుంది.
దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం...
పీఎం సూర్య ఘర్ యోజన పథకానికి అప్లై చేసుకోవాలంటే ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు. స్మార్ట్ మీటర్ కనెక్షన్, ఆధార్ కార్డు, బ్యాంకు అకౌంట్, మొబైల్ నెంబర్, పాన్ కార్డు, ఈమెయిల్ ఐడి వివరాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు విద్యుత్ శాఖ కార్యాలయంలో కూడా లభిస్తాయి.
మొత్తం ఖర్చు ఎంత అవుతుంది...
పీఎం సూర్య ఘర్ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి దాదాపు రెండు లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. అయితే దరఖాస్తుదారులు వాయిదాల పద్ధతిలో లోన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. 7 శాతం వడ్డీతో మీరు రుణం పొందవచ్చు.
