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ఆధార్ కార్డు ఉంటే చాలు.. రూ. 90,000 లోన్! గ్యారెంటీ లేకుండా నిమిషాల్లో అకౌంట్‌లోకి.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!

చిన్నపాటి బిజినెస్ ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారా? అత్యవసరంగా డబ్బు కావాలా? అయితే, ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ పథకం గురించి తెలుసా? అదే పీఎం స్వనిధి పథకం. దీని ద్వారా మీరు రూ.90,000 పొందవచ్చు. దీనికి ఆధార్‌ కార్డు ఉంటే సరిపోతుంది. పీఎం స్వనిధికి సంబంధించిన ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 10, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:43 PM IST
ఆధార్ కార్డు ఉంటే చాలు.. రూ. 90,000 లోన్! గ్యారెంటీ లేకుండా నిమిషాల్లో అకౌంట్‌లోకి.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!
Image Credit: Aadhaar Card Loan: 

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఆధార్ కార్డు ఉంటే చాలు.. రూ. 90,000 లోన్! గ్యారెంటీ లేకుండా నిమిషాల్లో అకౌంట్‌లోకి.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!
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