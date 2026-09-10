Aadhaar Card Loan: కేంద్రం కొవిడ్ సమయంలోనే ఈ పీఎం స్వనిధి పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ పథకం 2030 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. చిన్నపాటి వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఈ పథకం ద్వారా లోన్ పొందవచ్చు. ఇది వరకు రూ.80,000 అందిచారు. దీన్ని ప్రస్తుతం రూ.90,000 పెంచారు. అదనంగా వీధి వ్యాపారులు కూడా యూపీఐ లింక్ అయిన రూపే క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా క్యాష్బ్యాక్ కూడా డిజిటల్ పేమెంట్స్ ద్వారా పొందుతారు.
తనఖా లేని రుణం..
ప్రభుత్వం అందిస్తోన్న ఈ పథకం ద్వారా మీరు కూడా ఎలాంటి తనఖా లేకుండానే రూ.90,000 పొందవచ్చు. ఈ పీఎం స్వనిధి లోన్ అనే మూడు స్టేజెస్లో మంజూరు చేస్తారు. మొదట ఇన్స్టాల్మెంట్ చెల్లించిన తర్వాత మిగతా డబ్బు ఇస్తార.
పీఎం స్వనిధి ద్వారా రూ.90,000 ఎలా పొందాలి?
ఈ పీఎం స్వనిధి పథకం ద్వారా మొదటి విడుత రూ.15000 పొందుతారు. ఆ తర్వాత రూ.25,000, మూడో విడుత రూ.50,000 పొందుతారు. రెండో ఇన్స్టాల్మెంట్ అన్లాక్ కావాలంటే మొదటి విడుత పూర్తిగా చెల్లించాలి.
ఆధార్ కార్డు ఉంటే సరి..
పీఎం స్వనధి ద్వారా రుణం పొందాలంటే మీ ఆధార్ కార్డు ఉంటే సరిపోతుంది. దీనికి పెద్ద పేపర్ వర్క్ కూడా అవసరం ఉండదు. రూ.90,000 పొందాలంటే కేవలం ఆధార్ కార్డు తీసుకెళ్తే సరిపోతుంది. మీరు వాయిదాల పద్ధతిలో కూడా ఈ రుణం తిరిగి చెల్లించే సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది. ఈ పీఎం స్వనిధి లోన్ పొందాలంటే మీ బ్యాంక్ బ్రాంచీకి వెళ్లండి. అక్కడ సంబంధిత ఫారమ్ మీరు ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ కూడా మీరు జత చేయాలి. ఆధార్ కార్డు ఇస్తే మీ లోన్ బ్యాంక్ వెరిఫై చేసి జారీ చేస్తుంది.
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