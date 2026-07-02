/రూపాయి గ్యారంటీ లేకుండానే విద్యా రుణాలు.. పీఎం విద్యాలక్ష్మి పథకానికి ఎవరు అర్హులో తెలుసుకోండి!

PM Vidya Lakshmi Scheme Eligibility: పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబ విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తోంది. విద్యార్థుల పై చదువుల కోసం డబ్బుల పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పీఎం విద్యాలక్ష్మి పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఎలాంటి ష్యూరిటీ లేకుండా ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ పీఎం విద్యాలక్ష్మి పథకానికి సంబంధించి ఎక్స్ వేధికగా షేర్ చేసింది. అర్హత ఉన్న విద్యార్థులు ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఎలాంటి ష్యూరిటీ అవసరం ఉండదు. పీఎం విద్యాలక్షి పథకం ద్వారా వడ్డీ రాయితీ కూడా లభిస్తుంది. అయితే, ఈ మంత్రిత్వ శాఖ ఈ పథకానికి సంబంధించిన అర్హత ఇతర వివరాలను షేర్ చేసింది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
పీఎం విద్యాలక్ష్మి పథకం ద్వారా మీరు ఎంపిక చేసుకున్న విద్యాసంస్థల్లో ఎలాంటి పూచీకత్తు, హామీ లేకుండానే రుణాలు పొందవచ్చు. ఈ ప్రధాన మంత్రి విద్యాలక్ష్మి పథకాన్ని నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ (NEP) ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభించారు. 2020 సంవత్సరంలో ఈ పథకాన్ని పై చదువులు చదవాల్సిన విద్యార్థుల కోసం లక్ష్యంగా ప్రారంభించారు.
పీఎం విద్యాలక్ష్మి పథకం కింద విద్యార్థులు యూనిఫైడ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా విద్యారుణానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.దీనికి ఒక కామన్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ అప్లికేషన్ ఫారమ్ (CELAF) సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. పీఎం విద్యాలక్ష్మి పథకం ద్వారా కమర్షియల్ బ్యాంకులు, రీజియనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్, కో ఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, కొన్ని ప్రైవేటు రంగ బ్యాంకులు కూడ రుణాలు మంజూరు చేస్తాయి.
పీఎం విద్యాలక్ష్మి పథకం ద్వారా అర్హులైన విద్యార్థులు 75 శాతం క్రెడిట్ గ్యారెంటీతో రూ.75 లక్షల వరకు రుణం పొందుతారు. దీనికి ఎలాంటి ష్యూరిటీ కూడా ఉండదు కాబట్టి ఏ అడ్డంకులు లేకుండా హాయిగా పై చదువులు చదువుకోవచ్చు. చిన్న మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు చెందిన విద్యార్థులకు కూడా అదనపు సహాకారం అందిస్తుంది. రూ.8 లక్షలు ఏడాదికి ఆదాయం ఉండే కుటుంబాలకు 3 శాతం వడ్డీ రాయితీ కూడా రూ.10 లక్షల రుణం వరకు అందిస్తోంది. ఒక వేళ మీ కుటుంబ ఆదాయం ఏడాదికి రూ.4.5 లక్షల ఆదాయం ఉంటే వడ్డీ పూర్తిగా రాయితీ లభిస్తుంది. అయితే, దీనికి కొన్ని అర్హతలు కలిగి ఉండాలి.
ఈ పీఎం విద్యాలక్ష్మి పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే విద్యార్థులు ముందుగా తాము ఈ పథకానికి అర్హులా? కాదా? అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. క్వాలిటీ హైయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇనిస్టిట్యూషన్ (QHEI) లో చెక్ చేసుకోవాలని కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ సూచించింది. అంతేకాదు విద్యార్థులు ఇక్కడ తమ అర్హత మాత్రమే కాదు ఏ బ్యాంకులు రుణాలు అందిస్తున్నాయి?, కావాల్సిన ధ్రువపత్రాలు, ఇతర వివరాలు అధికారిక పోర్టల్ ఆధారంగా తెలుసుకోవచ్చు.
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