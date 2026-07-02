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రూపాయి గ్యారంటీ లేకుండానే విద్యా రుణాలు.. పీఎం విద్యాలక్ష్మి పథకానికి ఎవరు అర్హులో తెలుసుకోండి!

పీఎం విద్యాలక్ష్మి స్కీమ్‌ కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తోన్న ఈ పథకంలో ఎలాంటి ష్యూరిటీ లేకుండా పై చదువులు చదువుకునే పేద మధ్య తరగతి విద్యార్థులు రుణం పొందవచ్చు. మీరు కూడా పీఎం విద్యాలక్ష్మి పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే ఈ పథకానికి కావాల్సిన అర్హత ఏంటి? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 02, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:15 PM IST
రూపాయి గ్యారంటీ లేకుండానే విద్యా రుణాలు.. పీఎం విద్యాలక్ష్మి పథకానికి ఎవరు అర్హులో తెలుసుకోండి!
Image Credit: PM Vidya Lakshmi Scheme EligibilitySource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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రూపాయి గ్యారంటీ లేకుండానే విద్యా రుణాలు.. పీఎం విద్యాలక్ష్మి పథకానికి ఎవరు అర్హులో తెలుసుకోండి!
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