PMFBY: రైతులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. ఫసల్‌ బీమా యోజనలో భారీ మార్పులు, బెనిఫిట్స్‌ ఏంటో తెలుసా?

PMFBY Eligibilty: రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక మార్పులు తీసుకువచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో రైతులందరూ ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. ప్రధానంగా జంతువుల దాడి, వరదలు నీటి మునగడం వల్ల పంట నష్టం వాటిలల్లితే కూడా ఇకపై పరిహారం ఇవ్వనుంది. దీనికి సంబంధించిన ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 22, 2025, 05:13 PM IST

PMFBY Eligibilty: కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతుల సంక్షేమం కోసం ఎన్నో పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది. అందులో భాగంగా ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన, ప్రధానమంత్రి కిసాన్ కార్డుతో పాటు ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన కూడా ఈ పథకంలో భాగంగా ఇప్పటివరకు కరువు, వడగల్లు, తుఫాన్లు వంటి ప్రకృతి విపత్తులకే ఈ పథకం కవర్‌ అయ్యేది. కొత్తగా ఈ జంతువుల దాడి, పంట మునిగిపోవడం కూడా కవర్‌ అవుతాయి. దీన్ని కేంద్రమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహన్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. రైతులు ఇకపై జంతువుల దాడి వరదలు నీట మునగడం వల్ల పంట నష్టం వాటిల్లినా కూడా పరిహారం ఇవ్వనుంది. రైతుల వినతిని పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. 2026 -2027 ఖరీఫ్ సీజన్ నుంచి ఇది అమలు చేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.

 ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన ద్వారా 50కి పైగా పంటల రకాలకు బీమా అందుతుంది. ఇది రైతులకు ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా విపత్తుల నుంచి వారికి ఆర్థిక ప్రోత్సాహం అందిస్తుంది. ఈ బీమా యోజనలో ఖరీఫ్ పంటలకు రెండు శాతం, రబీ పంటలకు 1.5 శాతం, హార్టికల్చర్ పంటలకు ఐదు శాతం ప్రీమియం అందించనుంది. ఈ పథకంలో ప్రధానంగా భూకంపం, తుఫాను వంటి సమయంలో బీమా లభిస్తుంది. 

 వారి పంటలకు 25 శాతం వరకు బీమా అందిస్తుంది. అయితే పంటలు పూర్తిగా పెరగక చేతికి రానప్పుడు ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల సంభవిస్తే 14 రోజుల్లో లోపు వరకు బీమా అందిస్తారు. శాటిలైట్ డేటా, డ్రోన్ సర్వే, మొబైల్ యాప్స్ కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. 

 ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే ల్యాండ్ ఓనర్స్ తో పాటు కౌలుదారులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. సరైన భూ రికార్డులు కలిగి ఉండాలి. రెంటల్ అగ్రిమెంట్ కూడా కౌలుదారులు కలిగి ఉండాలి. పంటలు వేసే ముందుగానే ఈ పథకానికి అప్లై చేసుకున్న వాళ్లు మాత్రమే అర్హులు. ఆన్‌లైన్ లేదా ఆఫ్‌లైన్‌లో కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఫసల్ బీమా యోజన అధికారిక వెబ్‌సైట్లో దరఖాస్తు విధానం ఉంటుంది. మీ దగ్గరలోని బ్యాంకులకు లేదా ఇన్సూరెన్స్ ఆఫీస్ లో కూడా వెళ్లి ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 

 మొన్న 21వ విడత ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన డబ్బులను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. రైతుల సాగు సంక్షేమం కోసం ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ప్రతి ఏడాది రూ.6000 చొప్పున రైతుల ఖాతాలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం జమ చేస్తుంది. ఇప్పటి వరకు 21వ విడత నిధులు మంజూరు చేసింది. ఏడాదికి రూ.6000 మూడు విడతల్లో రూ.2000 చొప్పున విడుదల చేస్తుంది.

Also Read: కొత్త లేబర్‌ చట్టంతో భారీ ఉపశమనం.. గ్రాట్యుటీకి 5 ఏళ్లు అవసరం లేదు, ఎలా లెక్కిస్తారంటే?

Also Read: ఇంటెలిజెన్స్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఎలా సాధించాలి? జీతం, వివరాలు..

 

