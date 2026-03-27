PMSYM Monthly Pension: కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్..60 ఏళ్లు దాటితే నెలకు రూ.3,000 పెన్షన్..ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే?

PMSYM Monthly Pension News: మీరు లేదా మీ కుటుంబంలో.. మీ సన్నిహితుల్లో ఎవరైనా అసంఘటిత రంగంలో (కూలీగా) పనిచేస్తున్నారా? అయితే అలాంటి వారి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు సరికొత్త పథకాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల్లాగా ఆర్థిక భద్రత లేదని ఆందోళన చెందేవారికి ఇదో ఆపన్నహస్తంగా మారింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 27, 2026, 05:03 PM IST

PMSYM Monthly Pension News: మీరు లేదా మీ కుటుంబంలో.. మీ సన్నిహితుల్లో ఎవరైనా అసంఘటిత రంగంలో (కూలీగా) పనిచేస్తున్నారా? అయితే అలాంటి వారి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు సరికొత్త పథకాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల్లాగా ఆర్థిక భద్రత లేదని ఆందోళన చెందేవారికి ఇదో ఆపన్నహస్తంగా మారనుంది. 

ఉద్యోగులు మాదిరిగానే అలాంటి అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నవారికి కూడా వారికి 60 ఏళ్ల తర్వాత నెలవారీ పెన్షన్ పొందేందుకు వీలు ఉంది. ఇదే ఉద్దేశ్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 'ప్రధాన మంత్రి శ్రమ్ యోగి మాంధన్' (పీఎం ఎస్‌వైఎం) అనే ప్రత్యేక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పథకం కింద.. కార్మికులు 60 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత నెలకు రూ.3,000 హామీతో కూడిన పింఛను పొందవచ్చు.

ఎంప్లాయిస్ పెన్షన్ ఫండ్ (EPF), నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ (NPS) లేదా ఇతర అధికారిక పింఛను ప్రయోజనాలు పొందలేని వారికి ఇదో పెన్షన్ దక్కే మార్గం. నిర్మాణ కార్మికులు, వ్యవసాయ కార్మికులు, వీధి వ్యాపారులు, గృహ ఆధారిత కార్మికులు, చిన్న వ్యాపార యజమానులతో సహా లక్షలాది మంది అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఈ పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో ప్రారంభించింది.

ప్రధాన మంత్రి శ్రమ్ యోగి మాంధన్ (పీఎం ఎస్‌వైఎం) పథకం అనేది అసంఘటిత రంగ కార్మికుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఓ పింఛను కార్యక్రమం. ఇందులో వీధి వ్యాపారులు, నిర్మాణ కార్మికులు, గృహ కార్మికులు, చిన్న వ్యాపార యజమానులను పరిధిలోకి తీసుకువస్తుంది. ఈ పథకం కింద కార్మికులు 60 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత నెలకు రూ.3,000 పింఛనుకు అర్హులుగా పరిగణిస్తారు. ఈ పథకం ఒక సులభమైన సూత్రంపై పనిచేస్తుంది. మీరు పనిచేసే ఏళ్లలో నెలవారీగా ఒక చిన్న మొత్తాన్ని చెల్లిస్తారు. పదవీ విరమణ తర్వాత, మీరు పింఛను అందుకోవడం ప్రారంభిస్తారు.

ప్రధాన మంత్రి శ్రమ్ యోగి మాంధన్ (PM SYM) పథకంలో చేరేందుకు.. వ్యక్తులు నిర్దిష్ట అర్హత షరతులను నెరవేర్చాలి. వారి వయస్సు 18 నుండి 40 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. నెలవారీ ఆదాయం రూ.15,000 లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉండాలి. అయితే వారు ఇప్పటికే EPF, ESIC లేదా NPS పథకాల్లో నమోదు అయి ఉండకూడదు. నెలవారీ చెల్లింపు లబ్ధిదారుని వయస్సుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 18 ఏళ్ల వయస్సు ఉన్నవారు ప్రతి నెలా రూ.55 చెల్లిస్తే , 40 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నవారు నెలకు రూ.200 చెల్లిస్తారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం మీ వాటాకు సమానమైన మొత్తాన్ని జతచేస్తుంది. కాబట్టి మీరు అవసరమైన మొత్తంలో సగం మాత్రమే చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. మిగిలిన సగాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం భరిస్తుంది. ఇది పదవీ విరమణ తర్వాత కార్మికులు సురక్షితమైన పెన్షన్ కోసం పొదుపు చేసుకోవడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.

ఈ పథకానికి ఎలా నమోదు చేసుకోవాలి?
భారతదేశంలో సుమారు 4 లక్షల కామన్ సర్వీస్ సెంటర్లు (CSC) ఉన్నాయి. లబ్ధిదారులు తమకు అత్యంత సమీపంలో ఉన్న CSCలో నమోదు చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా PM SYM పోర్టల్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో కూడా నమోదు చేసుకోవచ్చు . ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం.. మార్చి 12, 2026 నాటికి 52.5 లక్షల మందికి పైగా ఈ కార్యక్రమంలో నమోదు చేసుకున్నారు. ఇది అసంఘటిత రంగంలోని కార్మికులలో పెరుగుతున్న అవగాహన, భాగస్వామ్యాన్ని సూచిస్తుంది .

దీని వల్ల ప్రయోజనం ఏంటి?
1) 60 సంవత్సరాల తర్వాత నెలకు రూ.3,000 హామీతో కూడిన పింఛను
2) కూలీలుగా అసంఘటిత రంగంలోని కార్మికులకు ఆర్థిక భద్రత
3) ప్రభుత్వ సహకారంతో తక్కువ నెలవారీ చెల్లింపులు.

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

