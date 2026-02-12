Video Viral: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. మత్తు మందు ఇచ్చి మరీ యువతితో పెళ్లి.. అసలు మ్యాటర్ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.. వీడియో..

Police job aspirant Groom kidnapping in bihar: ఇటీవల చాలా మంది యువకుడు పెళ్లిళ్లు కుదరక తలలు పట్టుకుంటున్నారు. అమ్మాయిల గొంతెమ్మ కోరికలు పెరిగిపోవడంతో అబ్బాయిలు తంటాలు పడుతున్నారు. కొన్ని చోట్ల అన్ని ఉన్న కూడా పెళ్లి అయిన కొన్ని రోజులకు ఏదో వివాదాలలో విడిపోతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. మరికొంత మంది పెళ్లి చేసుకున్న భాగస్వాముల్ని సుపారీలు ఇచ్చి మరీ హత్యలు చేయిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక వింత పెళ్లి టన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
#समस्तीपुर_जिले से ‘पकड़ौआ विवाह’ का मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्र का अपहरण कर उसे नशीला पदार्थ पिलाया गया और फिर जबरन शादी करा दी गई। पुलिस ने छात्र को रेस्क्यू कर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।#NBTBihar #samastipur pic.twitter.com/uf1TxlIeOm
— NBT Bihar (@NBTBihar) February 11, 2026
బీహర్ లో తరచుగా కిడ్నాప్ వివాహలు కామన్. అక్కడ ఎవరికైన వరుడికి గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తే వెంటనే అతడ్ని కిడ్నాప్ చేసి తమ కుటుంబానికి చెందిన అమ్మాయిలతో పెళ్లిళ్లు జరిపిస్తున్నారు . దీనిలో యువకుడికి ఇష్టమో లేదా అన్నది ఎవరు పట్టించుకోరు. పెళ్లి చేయడమే వారి టార్గెట్ .ఆ తర్వాత కాళ్ల మీద పడి లేదా అవసరమైతే పీకల మీద కత్తి పెట్టి వారిని ఒక్కటిగా ఉండేలా చేస్తారు.ఇలాంటి ఘటనలు అనేకం జరిగాయి.
తాజాగా.. బీహార్లోని సమస్తిపూర్ లో మరో పకడ్వా వివాహ్ (బలవంతపు పెళ్లి) నెట్టింట వైరల్గా మారింది. పోలీస్ ఉద్యోగం కోసం సిద్ధమవుతున్న ఒక యువకుడిని కొందరు కిడ్నాప్ చేసి బలవంతంగా వివాహం చేశారు. అతనిపై మత్తుమందుచల్లి నేరుగా పెళ్లి పీటల మీద కూర్చొబెట్టారు. సమస్తీపూర్ జిల్లా జోడి పఖర్ గ్రామానికి చెందిన నితీశ్ కుమార్ బిహార్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు. అతను చాలా టాలెంటేడ్ అని జాబ్ కొట్టడం పక్కా అని చుట్టుపక్కల వారు చెప్పారు. దీంతో చక్రాజా అలీ గ్రామానికి చెందిన శంకర్ రాయ్ కుటుంబం అతడిని తమ ఇంటి అల్లుడిగా చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు సమాచారం.
కానీ దీనికి నితీశ్ కుమార్ ఒప్పుకోలేదు. దీంతో ఎలాగైన అతడ్ని తమ ఇంట్టి అల్లుగా చేసుకొవాలని మత్తు మందు చల్లారు . అప్పటికే పెళ్లితంతుతో రెడీగా ఉన్నారు. నితీష్ ను పీటల మీద కూర్చొబెట్టి అతను నిద్రలో తూగుతున్న అతనికి లక్ష్మీ కుమారి అనే యువతితో పెళ్లి తంతు జరిపించారు.
అనంతరం అతడిని ఇంట్లో గదిలో ఫస్ట్ నైట్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. మెళకువ వచ్చాక అతను మాత్రం... తనకు ఈ పెళ్లి ఇష్టంలేదని, తనను అన్యాయంచేశారని వాపోయాడు. కానీ అతని రోదనల్ని ఎవరు పట్టించుకోలేదు. ఈ క్రమంలో బీహర్ తో పాటు పలు ప్రాంతాలలో ఇప్పటికి పకడ్వా వివాహంను పాటిస్తారు. పకడ్వా అంటే కిడ్నాప్ చేసి పెళ్లి అన్నమాట. మొత్తంగా ఈ పెళ్లికి చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
