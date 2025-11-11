English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Leopard Attack Video: వామ్మో.. పోలీసు అధికారిపై చిరుతపులి దాడి..కిందపడేసి మరీ.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో...

Leopard Attack Video: వామ్మో.. పోలీసు అధికారిపై చిరుతపులి దాడి..కిందపడేసి మరీ.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో...

Leopard attacks on cop in Kolhapur: కొల్హాపూర్‌లో చిరుతపులిని బంధించడానికి వచ్చిన అధికారులకు షాకింగ్ అనుభవం ఎదురైంది. ఈ ఘటనలో పలువురు పోలీసులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 11, 2025, 06:39 PM IST
  • పోలీసుపై చిరుత దాడి..
  • వీడియో వైరల్..

Leopard Attack Video: వామ్మో.. పోలీసు అధికారిపై చిరుతపులి దాడి..కిందపడేసి మరీ.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో...

Police officer narrowly escaped from leopard attacks Video:  ఇటివల కాలంలో దట్టమైన అడవుల నుంచి క్రూర జంతువులు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి.  ముఖ్యంగా రాత్రిపూట చిరుతపులులు, పులులు, సింహలు, పాములు జనావాసాల్లోని ఇళ్లలోకి వస్తున్నాయి. రోడ్డుపైన రాత్రిళ్లు ఎవరైన కన్పిస్తే వారిపై దాడులు చేస్తున్నాయి.

A post shared by India Today (@indiatoday)

 ఇలాంటి ఘటనలు మరీ ఎక్కువగా మారాయి.  కొన్నిసార్లు క్రూర జంతువులు జనావాసాల్లోకి వస్తే ఫారెస్ట్ సిబ్బంది, పోలీసులకు స్థానికులు సమాచారం ఇస్తుంటారు. ఇలాంటి తరుణంలో అధికారులు బోనుల్ని ఏర్పాటు చేసి క్రూర జంతువుల్ని బంధిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో మహారాష్ట్రలోని కొల్హాపూర్‌లో  ఒక షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

 మహావితరణ్ MSEB ప్రధాన కార్యాలయం సమీపంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. జనావాసాల్లోకి భారీ చిరుతపులి రావడంతో అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు.  దీంతో అధికారులు రంగంలోకి బోనుల్ని ఏర్పాటు చేసి చిరుతను బంధించడానికి ప్రయత్నించారు. ఇంతలో చిరుతపులి పోలీసులపై దాడి చేసింది.

Read more: Snake Video: ఓర్నాయనో.. అదేమన్నా నీ అమ్మాయారా..?..పామును నోట్లో పెట్టుకుని కసితీరా ఆ పని.. షాకింగ్ వీడియో..

దీంతో పోలీసులు పరుగులు పెట్టారు.  కానీ వారి లక్ బాగుండి చిరుత దాడి చేసి అక్కడి నుంచి పారిపోయింది.  చాలా సేపు ఆపసోపాలు పడి చివరకు పోలీసులు చిరుతను బంధించారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

