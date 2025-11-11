Leopard Attack Video: వామ్మో.. పోలీసు అధికారిపై చిరుతపులి దాడి..కిందపడేసి మరీ.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో...

Police officer narrowly escaped from leopard attacks Video: ఇటివల కాలంలో దట్టమైన అడవుల నుంచి క్రూర జంతువులు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రాత్రిపూట చిరుతపులులు, పులులు, సింహలు, పాములు జనావాసాల్లోని ఇళ్లలోకి వస్తున్నాయి. రోడ్డుపైన రాత్రిళ్లు ఎవరైన కన్పిస్తే వారిపై దాడులు చేస్తున్నాయి.
ఇలాంటి ఘటనలు మరీ ఎక్కువగా మారాయి. కొన్నిసార్లు క్రూర జంతువులు జనావాసాల్లోకి వస్తే ఫారెస్ట్ సిబ్బంది, పోలీసులకు స్థానికులు సమాచారం ఇస్తుంటారు. ఇలాంటి తరుణంలో అధికారులు బోనుల్ని ఏర్పాటు చేసి క్రూర జంతువుల్ని బంధిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో మహారాష్ట్రలోని కొల్హాపూర్లో ఒక షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
మహావితరణ్ MSEB ప్రధాన కార్యాలయం సమీపంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. జనావాసాల్లోకి భారీ చిరుతపులి రావడంతో అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో అధికారులు రంగంలోకి బోనుల్ని ఏర్పాటు చేసి చిరుతను బంధించడానికి ప్రయత్నించారు. ఇంతలో చిరుతపులి పోలీసులపై దాడి చేసింది.
దీంతో పోలీసులు పరుగులు పెట్టారు. కానీ వారి లక్ బాగుండి చిరుత దాడి చేసి అక్కడి నుంచి పారిపోయింది. చాలా సేపు ఆపసోపాలు పడి చివరకు పోలీసులు చిరుతను బంధించారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.