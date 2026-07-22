Police officer shot dead in terror attack jammu and kashmir: జమ్ముకశ్మీర్ లో మరల ఉగ్రవాదులు అలజడికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. పవిత్రమైన అమర్ నాథ్ యాత్ర ప్రారంభమైన తర్వాత ఉగ్రవాదులు కదలికలు మరోసారి ఆందోళనలు కల్గిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జమ్మూకశ్మీర్లోని అనంత్నాగ్లో బుధవారం ఉగ్రవాదులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటన మధ్యాహ్నం 12 గంటల ప్రాంతంలో జరిగింది. అమర్నాథ్ యాత్ర భద్రతా విధుల్లో ఉన్న పోలీసు బృందంపై అనంతనాగ్ లోని లాల్చౌక్ ప్రాంతంలో టెర్రరిస్టులు కాల్పులకు పాల్పడ్డారు.
ఈ కాల్పుల్లో అమర్ నాథ్ విధులు నిర్వహిస్తున్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఆశిక్ హుస్సేన్ ఖురేషీ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. భద్రత బలగాలు సైతం టెర్రరిస్టుల కాల్పులను తిప్పి కొట్టాయి. ఆ తర్వాత కాల్పులలో గాయపడ్డ కానిస్టేబుల్ ఆశిక్ హుస్సేన్ ఖురేషీని వెంటనే అనంత్ నాగ్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ఆస్పత్రికి తరలించారు.
పోలీసులు ఈ ఘటనలో అప్రమత్తయ్యాయి. మరిన్ని బలగాల్ని రప్పించారు. ఆస్పత్రికి తరలించిన కానిస్టేబుల్ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనతో బలగాలు ఆ ప్రాంతంలో కుంబింగ్ ను చేపట్టాయి. దాడికి పాల్పడిన ఉగ్రవాదుల కోసం విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి.
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