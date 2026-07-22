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Anantnag terror attack: జమ్ముకశ్మీర్ లోని అనంత్ నాగ్‌లో ఉగ్రదాడి.. పోలీసు మృతి.. హై అలర్ట్ ప్రకటన..!

Terrorist attack in Anantnag: అనంతనాగ్ లో అమర్ నాథ్ యాత్ర విధుల్లో ఉన్న పోలీసులపై టెర్రరిస్టులు ఒక్కసారిగా కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఈ ఘటనలో  హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఆశిక్ హుస్సేన్ ఖురేశి మృతి చెందాడు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 22, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:36 PM IST
Anantnag terror attack: జమ్ముకశ్మీర్ లోని అనంత్ నాగ్‌లో ఉగ్రదాడి.. పోలీసు మృతి.. హై అలర్ట్ ప్రకటన..!
Image Credit: jammukashmirattack(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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