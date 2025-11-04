Coimbatore gang rape: ఎయిర్ పోర్ట్ వద్ద యువతిపై సాముహిక అత్యాచారం.. నిందితులపై కాల్పులు.. దుమారంగా మారిన ఘటన..

Police open gun fire on Coimbatore college girl gang rape accused: ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చిన, పోలీసులు ఎన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకున్న కూడా కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. ప్రతిరోజు మహిళలు, అమ్మాయిలకు వేధింపులకు బలౌతున్నారు. మొత్తంగా ఇంటి నుంచి వెళ్లిన మహిళలు తిరిగి వచ్చే వరకు కూడా వారి భద్రత ప్రస్తుతం ప్రశ్నార్థకంగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. తాజాగా.. తమిళనాడులోని కోయంబత్తురులో ఎయిర్ పోర్ట్ వద్ద కారులో తన ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడుకుంటు కూర్చున్న యువతిపై కొంత మంది దాడి చేసి అత్యాచారంకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన తమిళనాడులో పెనుసంచలనంగా మారింది.
తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో ఇటీవల కళాశాల విద్యార్థినిపై ముగ్గురు ఆగంతకులుదాడి చేసి అత్యాచారంకు పాల్పడ్డారు. కోయంబత్తూరు విమానాశ్రయం సమీపంలో ఆదివారం రాత్రి కారులో ఉన్న ఒక విద్యార్థిని, ఆమె స్నేహితుడిపై కొందరు దాడి చేశారు. స్నేహితుడిని కొట్టి, విద్యార్థినిని అపహరించి సమీపంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు.
ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. యువతి అతి కష్టం మీద అక్కడి నుంచి బైటకు వచ్చింది. మరల తన స్నేహితుడితో కలిసి పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ దారుణ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చేపట్టారు.
ఒక ఆలయం వద్ద నిందితులైన తవాసి, కరుప్పసామి, కాళీశ్వరన్లు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో వారిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించగా.. పారిపోయేందుకు యత్నిస్తు, పోలీసుల మీద కొడవళ్లతో దాడులకు తెగబడ్డారు.
ఈ క్రమంలో హెడ్ కానిస్టేబుల్ చంద్రశేఖర్ చేతికి, మణికట్టుకు గాయాలయ్యాయి. ఆత్మరక్షణ కోసం పోలీసులు నిందితుల కాళ్లపై కాల్పులు జరిపారు. గాయపడిన ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని, చికిత్స కోసం కోయంబత్తూరు జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
గాయపడిన కానిస్టేబుల్కు కూడా అదే ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. నిందితులు శివగంగై జిల్లాకు చెందినవారిగా గుర్తించారు. వీరిపై గతంలోనూ పలు క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మరోవైపు ఈ ఘటన కాస్త పోలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది.
డీఎంకే ప్రభుత్వంపై విపక్షాలు తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డాయి.
Read more: Karthika Pournami 2025: కార్తీక పౌర్ణమి వేళ.. అరుణాచలం భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. టీజీఎస్ఆర్టీసీ సంచలన నిర్ణయం..
అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి పళనిస్వామి మాట్లాడుతూ, డీఎంకే పాలనలో మహిళల భద్రత పూర్తిగా విఫలమైందని ఏకీపారేశారు. మరోవైపు.. కేంద్ర మంత్రి ఎల్. మురుగన్ స్పందిస్తూ రాష్ట్రంలో మహిళలపై నేరాలు ఘోరంగా పెరిగాయని విమర్శలు గుప్పించారు.ఈ ఘటన రాజకీయంగా దుమారంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.