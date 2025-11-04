English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Coimbatore gang rape: ఎయిర్ పోర్ట్ వద్ద యువతిపై సాముహిక అత్యాచారం.. నిందితులపై కాల్పులు.. దుమారంగా మారిన ఘటన..

Tamil nadu gang rape case: తమిళనాడులో గ్యాంగ్ రేప్ ఘటన సంచలనంగా మారింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నిందితుల్ని గుర్తించారు. పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించడంతో కాల్పులు జరిపారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 4, 2025, 12:21 PM IST
  • కోయంబత్తుర్ లో సాముహితక అత్యాచారం..
  • పోలీసులపై నిందితులు దాడికి యత్నం..

Police open gun fire on Coimbatore college girl gang rape accused: ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చిన, పోలీసులు ఎన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకున్న కూడా కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. ప్రతిరోజు మహిళలు, అమ్మాయిలకు వేధింపులకు బలౌతున్నారు. మొత్తంగా ఇంటి నుంచి వెళ్లిన మహిళలు తిరిగి  వచ్చే వరకు కూడా వారి భద్రత ప్రస్తుతం ప్రశ్నార్థకంగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. తాజాగా.. తమిళనాడులోని కోయంబత్తురులో ఎయిర్ పోర్ట్ వద్ద కారులో తన ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడుకుంటు కూర్చున్న యువతిపై కొంత మంది దాడి చేసి అత్యాచారంకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన తమిళనాడులో పెనుసంచలనంగా మారింది.

తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో ఇటీవల కళాశాల విద్యార్థినిపై ముగ్గురు ఆగంతకులుదాడి చేసి అత్యాచారంకు పాల్పడ్డారు. కోయంబత్తూరు విమానాశ్రయం సమీపంలో ఆదివారం రాత్రి కారులో ఉన్న ఒక విద్యార్థిని, ఆమె స్నేహితుడిపై కొందరు దాడి చేశారు. స్నేహితుడిని కొట్టి, విద్యార్థినిని అపహరించి సమీపంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు.

ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. యువతి అతి కష్టం మీద అక్కడి నుంచి బైటకు వచ్చింది. మరల తన  స్నేహితుడితో కలిసి పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు.  ఈ దారుణ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చేపట్టారు.

ఒక ఆలయం వద్ద నిందితులైన తవాసి, కరుప్పసామి, కాళీశ్వరన్‌లు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో వారిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించగా.. పారిపోయేందుకు యత్నిస్తు, పోలీసుల మీద కొడవళ్లతో దాడులకు తెగబడ్డారు. 

ఈ క్రమంలో హెడ్ కానిస్టేబుల్ చంద్రశేఖర్ చేతికి, మణికట్టుకు గాయాలయ్యాయి. ఆత్మరక్షణ కోసం పోలీసులు నిందితుల కాళ్లపై కాల్పులు జరిపారు. గాయపడిన ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని, చికిత్స కోసం కోయంబత్తూరు జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

గాయపడిన కానిస్టేబుల్‌కు కూడా అదే ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. నిందితులు శివగంగై జిల్లాకు చెందినవారిగా గుర్తించారు. వీరిపై గతంలోనూ పలు క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మరోవైపు ఈ ఘటన కాస్త పోలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది.
 డీఎంకే ప్రభుత్వంపై విపక్షాలు తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డాయి.

Read more: Karthika Pournami 2025: కార్తీక పౌర్ణమి వేళ.. అరుణాచలం భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. టీజీఎస్ఆర్టీసీ సంచలన నిర్ణయం..

అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి పళనిస్వామి మాట్లాడుతూ, డీఎంకే పాలనలో మహిళల భద్రత పూర్తిగా విఫలమైందని ఏకీపారేశారు.   మరోవైపు.. కేంద్ర మంత్రి ఎల్. మురుగన్ స్పందిస్తూ రాష్ట్రంలో మహిళలపై నేరాలు ఘోరంగా పెరిగాయని విమర్శలు గుప్పించారు.ఈ ఘటన రాజకీయంగా దుమారంగా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tamil nadu gang rapeCoimbatore gang rapeTamil Nadu Rape CaseCoimbatore encounterCollege girl rape by 3 men

