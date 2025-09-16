English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Boy Raped: కేరళలో అత్యంత ఘోరం.. బాలుడిపై 14 మంది అత్యాచారం.. నిందితుల్లో పొలిటియన్, ఇద్దరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు..

Boy molested in Kerala: కేరళలో బాలుడిపై ఒక రాజకీయ నాయకుడితోపాటు,  ఇద్దరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు,  ఒక ఫుట్‌బాల్ కోచ్  కలిసి రెండెళ్లుగా అత్యాచారంకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ  ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.  దీనిపై పోలీసులు మొత్తంగా 9 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 16, 2025, 06:18 PM IST
  • కేరళలో దారుణం..
  • బాలుడిపై రెండెళ్లుగా అత్యాచారం..

Kerala Boy Raped: కేరళలో అత్యంత ఘోరం.. బాలుడిపై 14 మంది అత్యాచారం.. నిందితుల్లో పొలిటియన్, ఇద్దరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు..

Politician among 14 molested on boy in kerala  for 2 years: సమాజంలో ఇటీవల అనేక దారుణాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అసలు కొంత మంది కామాంధులు మరీదారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.  పడిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు ఎవర్ని వదలడంలేదు. మరి  కొంతమంది అయితే నోరులేనీ మూగజీవాల్ని సైతం అత్యాచారం చేస్తున్నారు. బాలురను కూడా అత్యాచారం చేస్తున్న ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీంతో అసలు సమాజం ఎటుపోతుందని చాలా మంది ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేరళలో దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

కేరళలోని కాసరగోడ్ జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.  బాధితుడికి ఓ గే డేటింగ్ యాప్ ద్వారా నిందితులు పరిచయమయ్యారు.తొలుత స్నేహం పేరుతో దగ్గరై, గత రెండేళ్లుగా అతడిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడుతున్నారు. వీళ్లంతా..  25 నుంచి 51 ఏళ్ల మధ్య ఉంటుందని తెలుస్తొంది. వీరిలో.. ఒకరు పొలిటిషియన్, ఇద్దరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఒక ఫుట్ బాల్ కోచ్ తో పాటు, ఒకరు రైల్వే శాఖలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగి కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

ఇటీవల  బాలుడి తల్లి ఇంట్లో ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తిని గమనించారు. ఆమెను చూడగానే ఆ వ్యక్తి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. దీంతో అనుమానం వచ్చిన ఆమె తన కుమారుడిని నిలదీయగా, రెండేళ్లుగా తనపై జరుగుతున్న లైంగిక దాడి గురించి చెప్పడంతో ఆ తల్లి షాక్ అయ్యింది. వెంటనే ‘చైల్డ్ హెల్ప్‌లైన్’ను ఆశ్రయించడంతో ఈ దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

Read more: Puri Beach Gang Rape: బీచ్‌లో ఘోరం.. ప్రియుడ్ని కట్టేసి.. యువతిపై కళ్లముందే సాముహిక అత్యాచారం..

బాధితుడు ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఆధారంగా పోలీసులు గత రెండు రోజుల్లో పోక్సో కింద మొత్తంగా 14 మందిపై కేసుల్ని నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనలో పోలీసులు కొంత మందిని అరెస్ట్ చేశారు. పరారీలో ఉన్న మరికొందరి కోసం గాలింపు చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై కేరళ వ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మైనర్లపై నేరాలకు పాల్పడేవారికి కఠిన శిక్షలు విధించేలా చట్టాలను మరింత కఠినతరం చేయాలని పలు ప్రజా సంఘాలు తీవ్రస్థాయిలో నిరసనలకు దిగాయి. 

