/Pollachi KTM Bike Gift: ప్రియుడికి KTM బైక్ గిఫ్ట్ కోసం సొంత ఇంట్లోనే దొంగతనం.. 19 ఏళ్ల కాలేజీ యువతి అరెస్ట్!

Pollachi KTM Bike Gift News: తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని పొల్లాచి ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ విచిత్రమైన ఘటన ప్రస్తుతం స్థానికంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. కాలేజీలో చదువుతున్న ఒక 19 ఏళ్ల యువతి ఒక యువకుడితో ప్రేమలో పడింది. ఆ ప్రియుడికి ఖరీదైన కేటీఎం (KTM) స్పోర్ట్స్ బైక్ నడపాలనే మోజు, కోరిక బలంగా ఉంది. ప్రియుడిపై ఉన్న అమితమైన ప్రేమతో, అతని బైక్ కోరికను తీర్చడం కోసం ఆమె ఎలాగైనా ఆ బైక్ను బహుమతిగా ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకుంది. అయితే, అంత ఖరీదైన స్పోర్ట్స్ బైక్ కొనడానికి ఆమె వద్ద తగినంత డబ్బు లేదు.
ఈ నేపథ్యంలో, ఆమె కన్ను తన సొంత ఇంట్లోని బంగారంపై పడింది. సాధారణంగా కుటుంబ సభ్యులు ఇంట్లో భద్రంగా దాచుకునే బంగారు ఆభరణాలను దొంగిలించాలని నిర్ణయించుకుంది. కుటుంబ సభ్యులకు ఎటువంటి అనుమానం రాకుండా, వారి కళ్ళు గప్పి ఇంట్లో ఉన్న సుమారు 72 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను తీసుకువెళ్లింది. అనంతరం ఆ ఆభరణాలను విక్రయించి, వచ్చిన డబ్బుతో తన ప్రియుడు ఎంతో ఆశపడిన కేటీఎం బైక్ను కొనుగోలు చేసి బహుమతిగా ఇచ్చింది.
కొన్ని రోజుల తర్వాత, ఇంట్లో భద్రంగా ఉంచిన లక్షల రూపాయల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు అకస్మాత్తుగా కనిపించకపోవడాన్ని కుటుంబ సభ్యులు గమనించారు. ఆభరణాలు ఇంట్లోనే ఉన్నప్పటికీ ఎంత వెతికినా దొరక్కపోవడంతో వారు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. చివరకు చేసేదేమీ లేక స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించి, ఇంటి పరిసరాలను పరిశీలించి కుటుంబ సభ్యులందరినీ విచారించారు.
ఈ దర్యాప్తు సమయంలో యువతి మాటలు, ప్రవర్తనపై పోలీసులకు బలమైన అనుమానం వచ్చింది. పోలీసులు ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని తమదైన శైలిలో విచారించగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. తన ప్రియుడికి కేటీఎం బైక్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికే ఇంట్లో బంగారం దొంగిలించి అమ్మినట్లు ఆమె స్వయంగా ఒప్పుకుంది. దీంతో పోలీసులు ఆమెను అరెస్ట్ చేసి జైలు శిక్ష విధించారు.
తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడి కూడబెట్టుకున్న సొమ్మును సొంత కూతురే దొంగిలించడంతో ఆ కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. కాగా, ఈ దొంగతనం విషయం బయటపడటంతో బైక్ను తీసుకున్న ఆమె ప్రియుడు అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. ఈ కేసులో అతని పాత్రను నిర్ధారించడానికి, దొంగిలించబడిన నగలు, బైక్ను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి పోలీసులు ఒక ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి అతని కోసం ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు.
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