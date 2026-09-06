Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Pollachi KTM Bike Gift: ప్రియుడికి KTM బైక్ గిఫ్ట్ కోసం సొంత ఇంట్లోనే దొంగతనం.. 19 ఏళ్ల కాలేజీ యువతి అరెస్ట్!

Pollachi KTM Bike Gift: ప్రియుడికి KTM బైక్ గిఫ్ట్ కోసం సొంత ఇంట్లోనే దొంగతనం.. 19 ఏళ్ల కాలేజీ యువతి అరెస్ట్!

Pollachi KTM Bike Gift News: తమిళనాడులోని పొల్లాచిలో ఒక షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. తన ప్రియుడికి ఖరీదైన కేటీఎం స్పోర్ట్స్ బైక్ కొనివ్వాలనే మోజుతో, ఒక 19 ఏళ్ల కాలేజీ విద్యార్థిని తన సొంత ఇంట్లోనే సుమారు 72 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను దొంగిలించింది. తల్లీదండ్రులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో ఆమెను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆమె ప్రియుడు బైక్‌తో సహా పరారయ్యాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 06, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 06:35 PM IST
Pollachi KTM Bike Gift: ప్రియుడికి KTM బైక్ గిఫ్ట్ కోసం సొంత ఇంట్లోనే దొంగతనం.. 19 ఏళ్ల కాలేజీ యువతి అరెస్ట్!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Harish Rao: రేవంత్‌ రెడ్డికి హరీశ్‌ రావు సవాల్‌.. దమ్ముంటే అసెంబ్లీ నెల రోజులు నడపాలి
2
3
4
5