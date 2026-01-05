Pongal 2026 Special Trains: సంక్రాంతి పండుగకు రైళ్లన్నీ ప్రయాణీకులతో కిక్కిరిసిపోతాయి.. భారీ రద్దీ వేళ సదరన్ రైల్వే వారు ప్రత్యేక రైళ్లను అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. పండుగ దృష్ట్యా తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు తమిళనాడుకు ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనుంది. 2026 జనవరి 8వ తేదీ నుంచి 21వ తేదీ వరకు ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు నడపనుంది. వేలాదిమంది ప్రయాణీకులు వారి ఊళ్లకు వెళ్లే సమయంలో ఇబ్బందులు పడకుండా భారతీయ రైల్వే ఈ ప్రత్యేక ట్రైన్లను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.
దేశవ్యాప్తంగా ఏ సిటీల్లో ఉన్న ఈ సంక్రాంతి పండుగకు కచ్చితంగా సొంతూళ్లకు వెళ్తారు. సంక్రాంతి పండుగ ప్రధానంగా పంట చేతికి వస్తుంది. ప్రతి ఏడాది నిర్వహించుకుంటారు. ఈ ఏడాది జనవరి 15వ తేదీన సంక్రాంతి రానుంది. ఎక్కువ మంది ప్రయాణం చేసే రూట్లలో ఈ ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనుంది సదరన్ రైల్వే. ప్రధానంగా నాగర్కోయిల్, కన్యాకుమారీ, తిరునెల్వేలీ, రామేశ్వరం, కోయంబత్తూర్, ఈరోడ్, సెంగొట్టాయి, మంగళూరుకు ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు నడపనున్నారు. ప్రధానంగా తాంబరం, డా. ఎంజీఆర్ చెన్నై సెంట్రల్, చెన్నై ఎగ్మోర్ టెర్మినల్స్కు ఈ రైళ్లు రాకపోకలు జరుపుతాయి.
రైలు నెం. 06012/06011..
నాగర్కోయిల్ నుంచి తాంబరం, కన్యాకుమారీ సూపర్ఫాస్ట్ స్పెషల్ ట్రైన్ ఇది జనవరి 11, 12, 1, 19 తేదీల్లో నడుస్తుంది
ట్రైన్ నెం: 06054/06053..
కన్యాకుమారి నుంచి తాంబరం, నాగర్కోయిల్ ఎక్స్ప్రెస్ స్పెషల్ జనవరి 13, 14, 20, 21 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉండనుంది.
రైలు నెం: 06156/06155, 06158/06157..
తిరునల్వేలీ, చెంగల్పట్టు సూపర్ఫాస్ట్ స్పెషల్ జనవరి 9, 10, 16, 17 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉండనుంది.
రైలునెం: 06034/06033..
కోయంబత్తూర్ నుంచి డాక్టర్ ఎంజీఆర్ చెన్నై సెంట్రల్ ఎక్స్ప్రెస్ స్పెషల్ జనవరి 11, 12, 18, 19 తేదీల్లో.. అదనంగా 06070/06079 తిరునల్వేలీ నుంచి ఎగ్మోర్ సూపర్ఫాస్ట్ స్పెషల్
06126/06125 మంగళూరు నుంచి డాక్టర్ ఎంజీఆర్ చెన్నై సెంట్రల్ ఎక్స్ప్రెస్ స్పెషల్
06125/06026 ఈరోడ్ నుంచి సెంగొట్టాయ్, పొడనూర్ ఎక్స్ప్రెస్ స్పెషల్
06106/06105..
రామేశ్వరం నుంచి తాంబరం స్పెషల్ ట్రైన్ అందుబాటులో ఉండనుంది.
పండుగకు ఇలా బుక్ చేస్కోండి..
సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా సదరన్ రైల్వే అడ్వాన్స్ రిజర్వేషన్ జనవరి 4వ తేదీ ఉదయం 8 గంటల నుంచే అందుబాటులో ఉంచనుంది. ప్రయాణీకులు ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్, ఐఆర్సీటీసీ రైల్ కనెక్ట్ మొబైల్ యాప్ లేదా రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్ల వద్దకు నేరుగా వెళ్లి టిక్కెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.
రైలు ప్రయాణీకులు ట్రైన్ నెంబర్, బయలుదేరే సమయం, బోర్డింగ్ స్టేషన్ను జాగ్రత్తగా గమనించాలి. సంక్రాంతి పండుగ ప్రత్యేకంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా జరుపుకుంటారు. పిల్లాపెద్దా అనే తేడా లేకుండా ప్రతిఒక్కరూ సొంతూళ్లకు వెళ్లి కుటుంబ సమేతంగా ఈ పండుగ జరుపుకుంటారు. ఐఆర్సీటీసీ అధికారిక వెబ్సైట్లో సులభంగా టిక్కెట్ ఉందా? లేదా? చెక్ చేసుకుని బుక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కల్పించింది.
