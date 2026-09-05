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నెలకు రూ.5,000 దాచుకుంటే రూ.8.5 లక్షల రాబడి.. సూపర్ హిట్ స్కీమ్ వివరాలు ఇవే! 

పోస్ట్ ఆఫీస్‌లో అందుబాటులో ఉన్న వివిధ పథకాల ద్వారా మనం పెట్టుబడి పెడితే, సులభంగా మంచి రిటర్న్స్‌తో కూడిన భారీ కార్పస్‌ను సృష్టించుకోవచ్చు. ఈరోజు మనం పోస్ట్ ఆఫీస్ RD గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది కాబట్టి, మీరు కేవలం రోజుకు రూ.160 నుండి రూ.5,000 వరకు పెట్టుబడి పెట్టి లక్షల రూపాయల కార్పస్‌ను సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 05, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:36 PM IST
నెలకు రూ.5,000 దాచుకుంటే రూ.8.5 లక్షల రాబడి.. సూపర్ హిట్ స్కీమ్ వివరాలు ఇవే! 
Image Credit: Post Office RD Scheme:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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