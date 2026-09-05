/నెలకు రూ.5,000 దాచుకుంటే రూ.8.5 లక్షల రాబడి.. సూపర్ హిట్ స్కీమ్ వివరాలు ఇవే! 

Post Office RD Scheme: మీరు ప్రతి నెలా కొంత మొత్తాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేసి, మంచి రిటర్న్స్తో కూడిన పెద్ద కార్పస్ను నిర్మించుకోవాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే పోస్ట్ ఆఫీస్ స్కీమ్ మీకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో మీరు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు; నెలకు రూ.100 నుండి రూ.5,000 వరకు సులభంగా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. వడ్డీతో కలిపి క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెడుతూ ఉంటే, మీరు రూ.8.5 లక్షల వరకు భారీ కార్పస్ను సృష్టించవచ్చు.
ప్రతిరోజూ సుమారు రూ.165 పొదుపు చేస్తే, అది నెలకు రూ.5,000 అవుతుంది. మీరు మీ పేరు మీద ఖాతాను ఓపెన్ చేసుకుని, ప్రతి నెలా పెట్టుబడిని రూ.100 చొప్పున పెంచుకుంటూ కూడా పోవచ్చు. ఇది మీ ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని కూడా పెంచుతుంది.
ప్రస్తుతం పోస్ట్ ఆఫీస్ RD స్కీమ్పై 6.7 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది. ఇందులో మీరు జాయింట్ అకౌంట్ను కూడా ఓపెన్ చేయవచ్చు. మీరు చేసిన పెట్టుబడిని మరో ఐదేళ్ల పాటు పొడిగించుకునే అవకాశం ఉంది. తద్వారా పదేళ్లలో మీరు అద్భుతమైన కార్పస్ను పొందవచ్చు.
అయితే, ప్రతి నెలా మీరు నిర్ణీత వాయిదాను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ మిస్ అయితే, ఒక శాతం పెనాల్టీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలంటే ప్రతి నెలా మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ను క్రమం తప్పకుండా చెల్లించాలి. మీకు అవసరమైతే పోస్ట్ ఆఫీస్ RDని ఎప్పుడైనా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు.
మీరు ప్రతి నెలా రూ.5,000 పోస్ట్ ఆఫీస్ RDలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే, ఐదేళ్లలో అది 3 లక్షలు అవుతుంది. 6.7 శాతం వడ్డీతో కలిపి మెచ్యూరిటీ సమయానికి మీకు రూ.3,56,830 అందుతాయి. ఒకవేళ మీరు దీన్ని మరో ఐదేళ్ల పాటు పొడిగిస్తే, మొత్తం పదేళ్ల కాలంలో మీరు దాదాపు రూ. 6 లక్షల వరకు పొందుతారు. ఈ కాలంలో వడ్డీ మొత్తం రూ.2,54,272 అవుతుంది, తద్వారా పదేళ్ల మెచ్యూరిటీ సమయానికి మీరు మొత్తం రూ.8,54,272 పొందుతారు.
పోస్ట్ ఆఫీస్ RD స్కీమ్ ద్వారా మీరు హామీతో కూడిన మంచి రిటర్న్స్ను పొందవచ్చు. చిన్న మొత్తాలతో నెలవారీ డిపాజిట్లు చేస్తూ వెళ్తే, మీరు మరింత ఎక్కువ లాభాలను పొందవచ్చు. ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నడిచే ఈ పథకంలో ఎలాంటి భయం లేకుండా పెట్టుబడి పెట్టి మంచి కార్పస్ను సృష్టించుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఐదేళ్లలోనే డబ్బులు అవసరమైతే, ఆ మొత్తాన్ని కూడా మీరు పొందవచ్చు.
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