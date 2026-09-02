Deen Dayal SPARSH Yojana: కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న దీన్ దయాళ్ స్పర్శ్ యోజన స్కీమ్ ద్వారా హై స్కూల్ విద్యార్థులకు ప్రతి సంవత్సరం ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్ధితులు బాగలేని విద్యార్థులు చదువును మధ్యలోనే ఆపేయకుండా తపాలా శాఖ ఈ స్కాలర్ షిప్ స్కీమ్ ను అమలు చేస్తోంది. చిన్న వయసులోనే పిల్లల్లో స్టాంపుల సేకరణ అలవాటుతోపాటు చరిత్ర, సామాజిక అంశాలపై అవగాహన పెంచడం ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. 6 నుంచి 9వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ స్కీమ్ కు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులు అవుతారు. గత పరీక్షల్లో కనీసం 60శాతం మార్కులు సాధించి ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులకు 5శాతం సడలింపు ఉంటుంది. ప్రతిభ ఉన్న పిల్లలకు ఈ స్కీమ్ ద్వారా చదువు సాఫీగా సాగుతుందనేది ప్రభుత్వం ముఖ్య ఉద్దేశం.
ఎంపిక ప్రక్రియ:
ఈ స్కాలర్షిప్ కోసం ఎంపిక రెండు దశల పరీక్ష ఆధారంగా జరుగుతుంది. మొదటి దశలో సైన్స్, చరిత్ర, భూగోళశాస్త్రం, సమకాలీన విషయాలను కవర్ చేస్తూ 50 ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నలతో కూడిన రాత పరీక్ష ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులు తపాలా స్టాంపులపై ఒక ప్రాజెక్ట్ను సిద్ధం చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి సర్కిల్ నుండి 920 మంది విద్యార్థులను.. మిగిలిన వాటి నుండి 40మందిని ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైన విద్యార్థుల ఖాతాలలో ప్రతి 3 నెలలకు 1500 రూపాయలు జమ చేయబడతాయి. దీని ద్వారా సంవత్సరానికి మొత్తం రూ. 6,000 ఆర్థిక సహాయం అందించబడుతుంది. హెచ్ఎం (HM) లేదా తపాలా అధికారుల సూచనల మేరకు దరఖాస్తులను పూర్తి చేయవచ్చు.
ముఖ్యమైన తేదీలు-దరఖాస్తు సమాచారం:
ఈ పథకానికి దరఖాస్తుల స్వీకరణ చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ 10 నుండి 16 వరకు. పరీక్ష సెప్టెంబర్ 27 నుండి 30 మధ్య జరుగుతుంది. అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ నుండి పూర్తి సమాచారాన్ని పొందవచ్చు. అర్హులైన విద్యార్థులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకొని ఈ ప్రత్యేక అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. సకాలంలో దరఖాస్తు చేసుకోవడం ద్వారా వారు పరీక్షకు హాజరయ్యే అవకాశం పొందుతారు. తపాలా శాఖ నుండి లభించే ఈ సహాయం భవిష్యత్తులో విద్యార్థులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయుని సహాయంతో ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు.
అర్హతలు:
ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేయాలనుకునే విద్యార్థులు 6, 7, 8, లేదా 9వ తరగతిలో ఉండాలి.
విద్యార్థులు పాఠశాలలో తపాలా విద్యా క్లబ్లో సభ్యులుగా ఉండాలి. పాఠశాలలో తపాలా క్లబ్ లేకపోతే, వారికి తపాలా బ్యాంకు ఖాతా ఉండాలి.
విద్యార్థులు గత సంవత్సరం వార్షిక పరీక్షలో కనీసం 60శాతం మార్కులు సాధించి ఉండాలి. ఎస్సీ మరియు ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5శాతం సడలింపు లభిస్తుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా జరుగుతుంది?
ఈ స్కాలర్షిప్ కోసం విద్యార్థులను రెండు దశల్లో ఎంపిక చేస్తారు.
మొదటి దశ: 50 ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నలతో కూడిన పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. సమకాలీన విషయాలు, చరిత్ర, భూగోళశాస్త్రం, సైన్స్, క్రీడలు మొదలైన వాటి నుండి ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
రెండవ దశ: పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైన వారు తపాలా స్టాంపులకు సంబంధించిన ఒక ప్రాజెక్ట్ను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి తపాలా సర్కిల్ నుండి నలభై మంది విద్యార్థులను (ప్రతి తరగతిలో 10 మంది చొప్పున) వారి ప్రతిభ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. దీని ఫలితంగా దేశవ్యాప్తంగా 920 మంది విద్యార్థులు ఎంపికవుతారు. ఈ పథకానికి ఎంపికైన విద్యార్థులు బ్యాంకు లేదా తపాలా కార్యాలయం ద్వారా మూడు నెలలకు రూ.1,500 మరియు సంవత్సరానికి రూ.6,000 స్కాలర్షిప్ను అందుకుంటారు.
దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం:
పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు లేదా విద్యాశాఖ/తపాలా శాఖ అధికారులు సూచించిన విధంగా విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
ముఖ్యమైన తేదీలు:
దరఖాస్తు గడువు: పోస్టల్ సర్కిల్ను బట్టి సెప్టెంబర్ 10, 2026 – సెప్టెంబర్ 16, 2026
పరీక్ష తేదీ: సెప్టెంబర్ 27 – సెప్టెంబర్ 30, 2026
వెబ్సైట్: www.indiapost.gov.in/
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