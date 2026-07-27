/పోస్ట్ ఆఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ vs రికరింగ్ డిపాజిట్: రెండింట్లో వడ్డీ రేట్లు ఎందులో ఎక్కువ? పూర్తి వివరాలు ఇవే!

Time Deposit vs Recurring Deposit: మీ పెట్టుబడులు భద్రంగా ఉండాలనుకుంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ స్కీమ్ ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఈ సేవింగ్స్ స్కీమ్ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇందులో టైం డిపాజిట్, రికరింగ్ డిపాజిట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని చిన్న మొత్తాలతో కూడా ప్రారంభించవచ్చు. అయితే టైం డిపాజిట్ లేదా రికరింగ్ డిపాజిట్ - వీటిలో దేని ద్వారా మీరు ఎక్కువ రిటర్న్స్ పొందుతారో తెలుసా? ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రక్రియ చాలా సులభం, అలాగే మెచ్యూరిటీ సమయంలో డబ్బును సులభంగా విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. అందుకే పోస్ట్ ఆఫీస్ స్కీమ్ ఎంతో ప్రత్యేకం. మీరు ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెడితే అది టైం డిపాజిట్ అవుతుంది.. అలా కాకుండా నెలవారీగా పెట్టుబడి పెడితే అది రికరింగ్ డిపాజిట్ అవుతుంది. ఈ రెండు పద్ధతుల్లోనూ మీరు మంచి లాభాలను పొందవచ్చు.
పోస్ట్ ఆఫీస్ టైం డిపాజిట్..
పోస్ట్ ఆఫీస్ టైం డిపాజిట్ను పోస్ట్ ఆఫీస్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇందులో ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. దీనికి నెలవారీ వడ్డీ కూడా లభిస్తుంది. ఒకవేళ మీకు అత్యవసర పరిస్థితులు ఎదురైతే, కొంత ఫీజు చెల్లించి దీని నుండి డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది ఎంతో లాభదాయకం.
పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్..
పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ కూడా ఒక రెగ్యులర్ సేవింగ్ స్కీమ్. జీతం వచ్చిన వెంటనే అందులో కొంత మొత్తాన్ని జమ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది. ప్రతి నెల కొద్ది మొత్తంలో పొదుపు చేయాలనుకునే వారికి ఇది ఉత్తమమైనది. ఐదేళ్ల కాలపరిమితిలో మీరు మంచి కార్పస్ మొత్తాన్ని సృష్టించవచ్చు. శాలరీ తీసుకునే వ్యక్తులు, చిన్న వ్యాపార యజమానులు, గృహిణులు, విద్యార్థులకు ఈ రికరింగ్ డిపాజిట్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
టైం డిపాజిట్..
టైం డిపాజిట్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తి తన పేరు మీద ఒకేసారి ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు డిపాజిట్ చేయవచ్చు. అయితే, ఇందులో మధ్యలో అదనంగా డబ్బును జమ చేయడానికి వీలుండదు.
రికరింగ్ డిపాజిట్..
రికరింగ్ డిపాజిట్లో ప్రతి నెల కొంత మొత్తాన్ని జమ చేసుకోవచ్చు. ఒక వ్యక్తి ప్రతి నెల రూ.2000 చొప్పున 60 నెలల పాటు జమ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది. దీని ద్వారా క్రమంగా పెద్ద మొత్తంలో పొదుపు చేయవచ్చు. దీనికి కూడా వడ్డీ లభిస్తుంది.
పోస్ట్ ఆఫీస్ టైం డిపాజిట్ వడ్డీ రేట్లు ప్రభుత్వ నిబంధనల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. మీరు పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెడితే అంత ఎక్కువ వడ్డీ లభిస్తుంది. రికరింగ్ డిపాజిట్లో మీరు వంద రూపాయల నుండి కూడా ప్రారంభించవచ్చు, మీకు నచ్చినంత డబ్బును జమ చేసుకోవచ్చు. పోస్ట్ ఆఫీస్ టైం డిపాజిట్లో ఒకటి, రెండు, మూడు లేదా ఐదేళ్ల కాలపరిమితిని మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు ఎంచుకోవచ్చు. ఐదేళ్ల కాలపరిమితిలో మధ్యలో డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉండదు..ఒకవేళ కావాలంటే కొంత మొత్తాన్ని కట్ చేసి మళ్ళీ జమ చేసే సౌలభ్యం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ స్కీమ్లో 6.7 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది. అయితే ప్రభుత్వం వడ్డీ రేట్లలో ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేస్తూ ఉంటుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి