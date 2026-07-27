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పోస్ట్ ఆఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ vs రికరింగ్ డిపాజిట్: రెండింట్లో వడ్డీ రేట్లు ఎందులో ఎక్కువ? పూర్తి వివరాలు ఇవే!

ప్రతి నెల సంపాదించే జీతాన్ని పెట్టుబడిగా పెట్టి, దానికి తగిన వడ్డీ పొందాలని చాలామంది కోరుకుంటారు. అంతేకాకుండా, మెచ్యూరిటీ సమయంలో ఎమర్జెన్సీ అవసరాలకు డబ్బులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా తిరిగి పొందాలి. సాధారణంగా మీరు పోస్ట్ ఆఫీస్‌లోని సేవింగ్స్ స్కీమ్స్‌లో పెట్టుబడులు పెడుతుంటారు. అయితే టైం డిపాజిట్ (TD) లేదా రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD) - వీటిలో ఏది బెస్ట్? ఎందులో ఎక్కువ వడ్డీ వస్తుంది? అనే విషయాల గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 27, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:00 AM IST
పోస్ట్ ఆఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ vs రికరింగ్ డిపాజిట్: రెండింట్లో వడ్డీ రేట్లు ఎందులో ఎక్కువ? పూర్తి వివరాలు ఇవే!
Image Credit: Time Deposit vs Recurring Deposit:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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