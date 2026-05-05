Indigo flight Power bank blast: హైదరాబాద్, ఛండీగఢ్ ఇండిగో విమానంలో పేలిన పవర్ బ్యాంక్.!.

Power bank blast in Hyderabad Chandigarh indigo flight: ఇటీవల దేశంలో ఇండిగో ప్రమాదాలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. చాలా మంది అసలు విమాన ప్రమాదాలు అంటేనే దూరంగా పారిపోతున్నారు. అనేక విమానాల్లో సాంకేతిక సమస్యలతో విమానాలు రన్నింగ్ లోనే పేలిపోయిన ఘటనలు కొకొల్లలు. తాజాగా.. హైదరాబాద్ నుంచి చండీగఢ్ వెళ్లిన ఇండిగో విమానంలో మరో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
ఒక ప్రయాణికుడి వద్ద ఉన్న పవర్ బ్యాంకు పేలిపోయింది. దీంతో ల్యాండ్ అయి రన్ వే మీద ఆగిఉన్న విమానంలో మంటలు చెలరేగాయి. దట్టమైన పొగలు వ్యాపించాయి. గాయపడ్డ వ్యక్తిని వెంటనే ఎయిర్ సిబ్బంది ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. పొగలు గమనించిన సిబ్బంది ప్రయాణికులను సురక్షితంగా కిందకి దించేశారు. దీంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పడంతో ప్రయాణికులు, సిబ్బంది ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.
ఇండిగో విమానం 6ఈ 108 హైదరాబాద్ నుంచి చండీగఢ్ ఈ ఘటన సంభవించింది. ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా, తక్షణమే విమానం నుంచి అందరినీ ఖాళీ చేయించి టెర్మినల్కు తరలించారు. ఈ ఘటనతో విమానశ్రాయంలో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.ఒక వేళ విమానం గాల్లో ఉన్నప్పుడు పేలితే ఎంత ఘోరం జరిగేదో అని అక్కడి వారు భయపడిపోతున్నారు.
