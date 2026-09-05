/రోజుకు రూ.2 ఆదాతో జీవితాంతం పెన్షన్.. ఈ మోదీ ప్రభుత్వ పథకం గురించి తెలుసా?  

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఇప్పటికే లక్షలాది మంది ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారు. సాధారణంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రిటైర్మెంట్ తర్వాత పెన్షన్ అందుతుంది. కానీ అసంఘటిత వర్గాల కార్మికులు రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఇతరులపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. వారికి ఎలాంటి నెలవారీ పెన్షన్ కూడా లభించదు. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ప్రధానమంత్రి మాన్-ధన్ యోజన ఒక అద్భుతమైన వరమని చెప్పవచ్చు. అసంఘటిత వర్గాల వారు నెలకు కేవలం రూ.50 పెట్టుబడితో నెలవారీ పెన్షన్ పొందేలా ఈ బంపర్ స్కీమ్ను తీసుకువచ్చింది, ఇందులో నెలకు రూ. 3000 గ్యారంటీగా లభిస్తుంది.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం 2019లోనే ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. వీధి వ్యాపారులు, ఆటో కూలీలు, కార్మికులు, వ్యవసాయ కార్మికులు కూడా ఈ స్కీమ్ ద్వారా నెలవారీ పెన్షన్ పొందవచ్చు. ఈ స్కీమ్లో అర్హత పొందాలంటే 18 నుండి 40 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉండాలి. అసంఘటిత వర్గానికి చెందిన వారై ఉండాలి. అంతేకాకుండా, వీరికి EPF, ESI లేదా NPS వంటి ఖాతాలు ఉండకూడదు. నెలకు రూ. 15,000 కంటే తక్కువ సంపాదిస్తుంటే మీరు కూడా ఈ పథకానికి సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ స్కీమ్లో దరఖాస్తుదారుడు 50% కడితే, మిగిలిన 50% ప్రభుత్వం భరిస్తుంది.
ఈ పథకంలో కేవలం నెలకు రూ.50 చెల్లిస్తూ పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. దీనివల్ల నెలవారీ డిపాజిట్ మొత్తం రూ. 100 అవుతుంది (ప్రభుత్వ వాటాతో కలిపి), పెట్టుబడి పెరిగే కొద్దీ ప్రభుత్వ వాటా కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది. మీరు మీ బ్యాంకు బ్రాంచ్ కి లేదా కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC) కి వెళ్లి సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీనికి సరైన ఆధార్ కార్డు ఉంటే సరిపోతుంది. జూలై 2026 నాటికి ఈ పథకంలో నమోదైన వారు 54 లక్షల మంది పైగా ఉన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది దీని ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఈ పథకంలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని క్రమం తప్పకుండా డబ్బులు డిపాజిట్ చేయడం ద్వారా, మీరు 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత పిల్లలపై ఆధారపడకుండా నెలవారీ పెన్షన్ పొందవచ్చు.
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