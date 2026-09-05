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రోజుకు రూ.2 ఆదాతో జీవితాంతం పెన్షన్.. ఈ మోదీ ప్రభుత్వ పథకం గురించి తెలుసా?  

కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది, అందులో పీఎం కిసాన్ వంటివి ముఖ్యమైనవి. అసంఘటిత వర్గాల ప్రజలకు సాధారణంగా రిటైర్మెంట్ తర్వాత పెన్షన్ ఉండదు.. అందుకే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ అద్భుతమైన పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. దీని ద్వారా 60 ఏళ్ల తర్వాత వారికి పెన్షన్ లభిస్తుంది, ఈ స్కీమ్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 05, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:23 PM IST
రోజుకు రూ.2 ఆదాతో జీవితాంతం పెన్షన్.. ఈ మోదీ ప్రభుత్వ పథకం గురించి తెలుసా?  
Image Credit: Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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రోజుకు రూ.2 ఆదాతో జీవితాంతం పెన్షన్.. ఈ మోదీ ప్రభుత్వ పథకం గురించి తెలుసా?  
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