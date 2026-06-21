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Prakash Raj Arrest: నటుడు ప్రకాష్ రాజ్‌పై నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ..ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అరెస్టు చేయాలని ఆదేశం!

Prakash Raj Arrest Warrant: నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓటు హక్కు కలిగి ఉన్నాడనే ఆరోపణల నటుడు ప్రకాష్ రాజ్‌పై నమోదయ్యాయి. ఆయనకు కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ఇలా వరుసగా నాలుగు రాష్ట్రాల్లో అతను ఓటు హక్కు ఉందనే ఆరోపణలపై కోర్టు నుంచి వచ్చిన నోటీసులకు ఆయన నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు. దీంతో కోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి అరెస్టు వారంట్ జారీ చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 21, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:47 PM IST
Prakash Raj Arrest: నటుడు ప్రకాష్ రాజ్‌పై నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ..ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అరెస్టు చేయాలని ఆదేశం!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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