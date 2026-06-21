Prakash Raj Arrest Warrant: సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్పై నాన్-బెయిలబుల్ అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ అయ్యింది. ఇటీవల 'ధర్మస్థల' కేసుతో వార్తల్లో నిలిచిన బహుభాషా నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ ఇప్పుడు మరో చిక్కులో పడ్డారు. ఒకే పేరుతో నాలుగు ఓటర్ ఐడీ కార్డులు పొందారన్న ఆరోపణపై నటుడు ప్రకాష్ రాజ్పై నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ అయింది.
ప్రకాష్ రాజ్పై దిలీప్ కుమార్ కేసు నమోదు చేయడంతో బెంగళూరు మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ (NBW) జారీ చేసింది. ఒకే పేరుతో నాలుగు ఓటర్ ఐడీ కార్డులు పొందారన్న ఆరోపణలపై దిలీప్ కుమార్ కేసు దాఖలు చేశారు. ఆ తర్వాత, 48వ ఏసీజేఎం కోర్టు ప్రకాష్ రాజ్పై ఎన్బీడబ్ల్యూ జారీ చేయగా, మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేసింది.
కోర్టు ద్వారా రెండుసార్లు సమన్లు జారీ చేసినా, రెండుసార్లు నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ (NBW) జారీ చేసినా ప్రకాష్ రాజ్ హాజరు కాకపోవడంతో, మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు ఇప్పుడు ఆయనపై మూడోసారి నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది. అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ అయింది.
ఎన్నిసార్లు నోటీసులు జారీ చేసినా నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ కోర్టుకు హాజరు కాలేదు. కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు.. ఈ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో చట్టవిరుద్ధమైన ఓటర్ ఐడి కలిగి ఉన్నారనే తీవ్రమైన ఆరోపణలను ప్రకాష్ రాజ్ ఎదుర్కొంటున్నారు. రాజ్యాంగం ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి దేశంలోని ఏ ప్రాంతంలోనైనా ఒకే ఒక ఓటర్ ఐడి కార్డును మాత్రమే కలిగి ఉండటానికి అనుమతి ఉంది.
కానీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓటర్ ఐడి కార్డులు పొందారని చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, నిందితుడు ప్రకాష్ రాజ్ సమన్లు, వారెంట్లను పట్టించుకోకుండా కోర్టుకు హాజరు కాకపోవడంపై ఏసీజేఎం కోర్టు ఆగ్రహంగా ఉందని అంటున్నారు. దీంతో, మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు ఇప్పుడు ప్రకాష్ రాజ్ కోసం అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేసింది. ఏ సమన్లు, వారెంట్లకూ హాజరుకాని ప్రకాష్ రాజ్పై ఇప్పుడు చట్ట ఉల్లంఘన ఆరోపణలు కూడా నమోదయ్యాయి. ఈ కారణాలన్నిటి వల్ల నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ ఇప్పుడు అరెస్టు ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నారు.
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