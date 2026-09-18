/కార్పొరేట్ కొలువుల్లో విశ్రాంత ప్రభుత్వ అధికారులు.. ప్రశాంత్ భూషణ్ తీవ్ర విమర్శలు..

EX Judges CVC CAG IAS IPS Officers Joins Reliance and Adani Companies: కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో ఉన్నత స్థానాల్లో ఉండి రిటైర్ అయిన చాలా మంది ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్తో పాటు ఛీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషనర్గా.. కంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్, మాజీ న్యాయమూర్తులు ఎంతో మంది తమ పదవీ విరమణ తర్వాత దేశంలో అతిపెద్ద కార్పోరేట్ కంపెనీలైన రిలయన్స్, అదానీ కంపెనీల్లో బోర్డ్ మెంబర్స్గా చేరడంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు.
ఆయా పదవుల్లో ఉన్న వాళ్లు తమ హయాములో ఆయా కార్పోరేట్ కంపెనీలకు లబ్ధి చేకూర్చేలా కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వారు పదవీ విరమణ తర్వాత వారికి తాయిలాలు ఇచ్చినట్టు రిలయన్స్, అదానీ కంపెనీలు తమ కంపెనీ బోర్డుల్లో తీసుకున్నట్టు ప్రశాంత్ భూషణ్ చెప్పుకొచ్చారు.
ఏ బ్యూరో క్రాట్లు.. ఏయే సమయాల్లో రిటైర్మెంట్ తర్వాత అందులో చేరారో పూర్తి లిస్టును విడుదల చేశారు. ప్రశాంత్ భూషణ్ తన పోస్ట్లో, మాజీ సీవీసీ అధిపతులు, సీఏజీ అధిపతులు, బ్యాంకింగ్ రంగ అధిపతులు, పీఎస్యూ అధిపతులు, చివరికి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు కూడా పదవీ విరమణ తర్వాత రిలయన్స్, అదానీ వంటి కంపెనీలలో చేరారన్నారు. పదవిలో ఉన్నప్పుడు వారి కంపెనీలకు సంబంధించి అనుకూలంగా వ్యవహరించినందున వాళ్లకు పదవీ విరమణ తర్వాత వాళ్ల కంపెనీల్లో కీలక పదవులు దక్కాయని సూటి ప్రశ్న వేశారు.
పదవీ విరమణ పొందిన బ్యూరోక్రాట్లు.. ఆ తర్వాత ఏ కార్పోరేట్ కంపెనీల్లో చేరకుండా ఏదైనా చట్టం చేయాలన్నారు. అయితే ప్రశాంత్ భూషణ్ తో పాటు ఆయన తండ్రి కూడా సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాదులుగా.. రాజకీయ నాయకులుగా ఉంటూనే పలు కార్పోరేట్ కంపెనీలకు న్యాయ నిపుణులుగా ఉన్నారు. వారు పలు కంపెనీలకు లీగల్ అడ్వైజర్లుగా పనిచేస్తున్న విషయాన్ని కొంత మంది నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
Former, CVC chief, CAG chief, Bank chiefs, PSU chiefs, even Supreme Court judge joined Reliance, the company that they should have dealt with in some capacity as Regulators, after retirement. Shouldn’t there be a ban on such post retirement jobs which create conflicts of interest… pic.twitter.com/EE0C2O0tA5
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) September 18, 2026
ప్రభుత్వ రంగంలోని ఉన్నత పదవులను వదిలి కార్పొరేట్ కంపెనీలలో చేరిన వారి జాబితాను కూడా ప్రశాంత్ భూషణ్ పంచుకున్నారు.
జస్టిస్ కృష్ణ మురారి: సుప్రీం కోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి అయిన జస్టిస్ కృష్ణ మురారి, జూలై 2023లో పదవీ విరమణ చేసి, సెప్టెంబర్ 2026లో రిలయన్స్ వంతారా స్వతంత్ర పాలక మండలిలో సభ్యులుగా చేరారు.
కె.వి. చౌదరి: మాజీ సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ (సీవీసీ), సీబీడీటీ ఛైర్మన్ అయిన కె.వి. చౌదరి, జూన్ 2019లో పదవీ విరమణ చేసి, కేవలం నాలుగు నెలల తర్వాత రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ (ఆర్ఐఎల్) బోర్డులో స్వతంత్ర డైరెక్టర్గా చేరారు.
రాజీవ్ మెహ్రిషి: 1978 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి, మాజీ కంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ (CAG), మాజీ కేంద్ర హోం/ఆర్థిక కార్యదర్శి రాజీవ్ మెహ్రిషి, 2020లో పదవీ విరమణ చేసి, జూలై 2023లో జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ బోర్డులో చేరారు.
వి. సుబ్రహ్మణ్యం: నూతన పునరుత్పాదక ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ మాజీ కార్యదర్శి వి. సుబ్రహ్మణ్యం, అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్కు స్వతంత్ర డైరెక్టర్గా నియమితులయ్యారు.
విజయలక్ష్మి జోషి: మాజీ పంచాయతీ రాజ్ కార్యదర్శి (ఐఏఎస్ 1980), అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్కు స్వతంత్ర డైరెక్టర్గా నియమితులయ్యారు.
పి.కె. పూజారి: విద్యుత్ మంత్రిత్వ శాఖ మాజీ కార్యదర్శి, సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ (CERC) ఛైర్మన్ అయిన పి.కె. పూజారి, ఆగస్టు 2024లో అదానీ పోర్ట్స్ బోర్డులో చేరారు.
రాజ్కుమార్ బెనివాల్: గుజరాత్ మారిటైమ్ బోర్డ్ (GMB) మాజీ వైస్-ఛాన్సలర్ మరియు CEO (IAS 2004), అదానీ పోర్ట్స్లో GMB నామినీ అయ్యారు.
ఉపేంద్ర కుమార్ (యు.కె.) సిన్హా: క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ రెగ్యులేటర్ సెబీ (SEBI) మాజీ ఛైర్మన్ (2011-2017), యు.కె. సిన్హా, మార్చి 2023లో అదానీ గ్రూప్ యాజమాన్యంలోని ఎన్డిటివి (NDTV)కి స్వతంత్ర డైరెక్టర్, నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ అయిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.
ఎం.కె. జైన్: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) మాజీ డిప్యూటీ గవర్నర్ అయిన ఎం.కె. జైన్, మార్చి 2025లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ స్ట్రాటజీకి సలహాదారుగా చేరారు.
ప్రభుత్వం తీసుకునే కీలక నిర్ణయాల్లో వీళ్లందరు ప్రధాన విధాన రూపకర్తలుగా ఉన్నారు. వీరిలో సీనియర్ బ్యూరోక్రాట్లు, ఉన్నతాధికారులు వాళ్ల పదవీ విరమణ తర్వాత ఆయా సంస్థల్లో మంచి పోస్టులు దక్కాయి.
ఆర్.ఎస్. సింగ్ గుజ్రాల్: 1976 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి, మాజీ కేంద్ర ఆర్థిక కార్యదర్శిగా, రెవెన్యూ కార్యదర్శిగా, నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఛైర్మన్గా పనిచేసిన ఆర్.ఎస్. గుజ్రాల్, రిలయన్స్ బోర్డులో చేరారు. అదానీ పవర్, అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ బోర్డులలో స్వతంత్ర డైరెక్టర్గా నియమించబడ్డ విషయాన్ని తెలిపారు.
జి.కె. పిళ్ళై: మాజీ కేంద్ర హోం కార్యదర్శి జి.కె. పిళ్ళై అదానీ పోర్ట్స్కు స్వతంత్ర డైరెక్టర్ అయ్యారు.
మీరా శంకర్: అమెరికా, జర్మనీలకు మాజీ భారత రాయబారి (ఐఎఫ్ఎస్) అయిన మీరా శంకర్, అదానీ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్కు స్వతంత్ర డైరెక్టర్గా నియమితులయ్యారు.
కె. జయరాజ్: కర్ణాటకలో ఇంధన, పట్టణ వ్యవహారాల శాఖలలో ఉన్నత పదవులు నిర్వహించిన మాజీ IAS అధికారి అయిన కె. జయరాజ్, అదానీ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్లో స్వతంత్ర డైరెక్టర్ అయ్యారు.
చంద్ర అయ్యంగార్: మహారాష్ట్ర మాజీ అదనపు ప్రధాన కార్యదర్శి (హోం) మరియు MERC ఛైర్పర్సన్ అయిన చంద్ర అయ్యంగార్, అదానీ పవర్, అదానీ టోటల్ గ్యాస్, అదానీ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ బోర్డులలో పనిచేస్తున్నారు.
డాక్టర్ అమియా చంద్ర: వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ మాజీ అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ (DGFT) అయిన డాక్టర్ అమియా చంద్ర, అదానీ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్లో స్వతంత్ర డైరెక్టర్ అయ్యారు. దీపక్ అమితాబ్: ఆదాయపు పన్ను శాఖ మాజీ ఐఆర్ఎస్ అధికారి, పిటిసి ఇండియా మాజీ సిఎండి అయిన దీపక్ అమితాబ్, అదానీ పవర్లో సీఈఓ-ఎనర్జీ సేల్స్గా నియమితులయ్యారు.
ఐ.సి.పి. కేశరి: 1988 బ్యాచ్ మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి అయిన ఐ.సి.పి. కేశరి, అదానీ గ్రూప్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎనర్జీ అడ్వైజర్గా నియమితులయ్యారు.
దినేష్ కుమార్ మిట్టల్: మాజీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెక్రటరీ (ఐఏఎస్ 1977) అయిన దినేష్ కుమార్ మిట్టల్, ఎన్డిటివి బోర్డులో నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ స్వతంత్ర డైరెక్టర్గా నియమితులయ్యారు.
సునీల్ కుమార్: ఛత్తీస్గఢ్ మాజీ చీఫ్ సెక్రటరీ (ఐఏఎస్ 1979) అయిన సునీల్ కుమార్, ఎన్డిటివి బోర్డులో అదనపు డైరెక్టర్గా నియమితులయ్యారు.
అమన్ కుమార్ సింగ్: మాజీ ఐఆర్ఎస్ అధికారి, ఛత్తీస్గఢ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రికి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అయిన అమన్ కుమార్ సింగ్, ఎన్డిటివి బోర్డులో నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా నియమితులయ్యారు.
M. V. భానుమతి: మాజీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టాక్స్ (ఇన్వెస్టిగేషన్) (IRS 1987), M. V. భానుమతి అదానీ పోర్ట్స్లో ఆ తర్వాత స్వతంత్ర డైరెక్టర్ నియమించబడ్డారు.
నీరజ్ బన్సల్: మాజీ ఐఆర్ఎస్ అధికారి, జేఎన్పీటీ మాజీ ఛైర్మన్, ఆదాయపు పన్ను కమిషనర్ అయిన నీరజ్ బన్సల్, 2021లో స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ (VRS) తీసుకున్న తర్వాత అదానీ పోర్ట్స్ (APSEZ) సీఈఓ అయ్యారు.
బ్యాంకింగ్ మరియు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల (PSU) మాజీ అధిపతి..
అరుంధతి భట్టాచార్య: స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) మాజీ ఛైర్మన్ అయిన అరుంధతి భట్టాచార్య, 2017లో పదవీ విరమణ చేసి, అక్టోబర్ 2018లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ బోర్డులో స్వతంత్ర డైరెక్టర్గా చేరారు.
ఎ. కె. పూర్వార్: ఎస్బిఐ మాజీ ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయిన ఎ. కె. పూర్వార్, జూలై 2007లో రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్కు అదనపు డైరెక్టర్గా నియమితులయ్యారు.
సార్థక్ బెహూరియా: బీపీసీఎల్, ఆ తర్వాత ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (ఐఓసీఎల్) మాజీ ఛైర్మన్ అయిన సార్థక్ బెహూరియా, ఫిబ్రవరి 2020లో రిలయన్స్ ఫ్యూయల్-రిటైల్ వ్యాపారానికి సీనియర్ సలహాదారుగా నియమితులయ్యారు.
కె. వి. కామత్: ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ మాజీ అధిపతి, అనుభవజ్ఞుడైన బ్యాంకర్ కె. వి. కామత్, జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఛైర్మన్ అయ్యారు.
నరేంద్ర మైరపాడి: ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ మాజీ సీఎండీ అయిన నరేంద్ర మైరపాడి, అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్లో స్వతంత్ర డైరెక్టర్గా నియమితులయ్యారు.
సంజీవ్ సింగ్: ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (ఐఓసీఎల్) మాజీ ఛైర్మన్ అయిన సంజీవ్ సింగ్, పదవీ విరమణ చేసిన కేవలం రెండు నెలల తర్వాత, జూన్ 2020లో రిలయన్స్లో గ్రూప్ ప్రెసిడెంట్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
ప్రభాత్ సింగ్: పెట్రోనెట్ ఎల్ఎన్జీ మాజీ ఎండీ, గెయిల్ మాజీ డైరెక్టర్ అయిన ప్రభాత్ సింగ్, పదవీ విరమణ తర్వాత, రిలయన్స్-బీపీ సంయుక్త సంస్థ అయిన ఇండియా గ్యాస్ సొల్యూషన్స్ వ్యాపార నాయకత్వ బృందంలో చేరారు.
డి. సేన్గుప్తా: జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (జీఐసీ) మాజీ ఛైర్మన్ అయిన డి. సేన్గుప్తా, 2005లో రిలయన్స్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ బోర్డులో చేరారు.
శశి శంకర్: ఓఎన్జీసీ మాజీ సీఎండీ అయిన శశి శంకర్, అదానీ టోటల్ గ్యాస్కు స్వతంత్ర డైరెక్టర్గా నియమితులయ్యారు.
సుశీల్ కుమార్ రుంగ్తా: స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (సెయిల్) మాజీ ఛైర్మన్ అయిన సుశీల్ కుమార్ రుంగ్తా, అదానీ పవర్కు స్వతంత్ర డైరెక్టర్గా నియమితులయ్యారు.
ఎందుకు తీవ్రమైన ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి?
ప్రశాంత్ భూషణ్ పోస్ట్ తర్వాత, కార్పొరేట్ మరియు బ్యూరోక్రసీ మధ్య ఉన్న ఈ సంబంధంపై తీవ్ర చర్చీనీయాంశంగా మారింది. ఒక ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారి లేదా న్యాయమూర్తి పదవీ విరమణ తర్వాత కోట్లాది రూపాయల ప్యాకేజీని లేదా దేశంలోని అతిపెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థలలో ప్రతిష్టాత్మక బోర్డు పదవిని పొందవచ్చని తెలిసినప్పుడు, పదవిలో ఉన్నప్పుడు వారి నిజాయితీని శంకించాల్సిన పరిస్థితులు ఉత్పన్నం అవుతాయన్నారు.
స్పెక్ట్రమ్ కేటాయింపు, పర్యావరణ అనుమతులు, పన్ను రాయితీలు, ఋణ పునర్వ్యవస్థీకరణ, లేదా న్యాయపరమైన వివాదాలు—ఈ అన్ని విషయాలలోనూ ఈ అధికారులే నిర్ణయాధికారులు. అందువల్ల, పరిపాలనా పారదర్శకతను, ప్రజా విశ్వాసాన్ని కాపాడటానికి, పదవీ విరమణ తర్వాత ప్రైవేట్ కంపెనీలలో చేరడంపై కఠినమైన నియమాలు తీసుకురావాలన్నారు. ప్రశాంత్ భూషణ్ సంధించిన ప్రశ్నలు పై మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తవుతుంది.
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