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కార్పొరేట్ కొలువుల్లో విశ్రాంత ప్రభుత్వ అధికారులు.. ప్రశాంత్ భూషణ్ తీవ్ర విమర్శలు..

EX Bureaucrats Joins Corporates Companies: సీనియర్ న్యాయవాది ప్రశాంత్ భూషణ్ తన ఎక్స్ సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన ఓ విషయం ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. అంతేకాదు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ద్వారా ప్రయోజనాలు పొందిన చాలా మంది సీనియర్ బ్యూరోక్రాట్స్.. ఆ తర్వాత రిలయన్స్, అదానీ సహా వివిధ కార్పోరేట్ కంపెనీల్లో చేరడాన్ని ఆయన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు.  గత కొన్నేళ్లుగా సీవీసీ, సీఏసీ, సెబీ ఛైర్మన్, సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తులు పదవీ విరమణ తర్వాత రిలయన్స్, అదానీ గ్రూప్ బోర్డులలో చేరిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. అంతేకాదు ఎవరెవరు ఎలాంటి పోస్టులు ఆ సంస్థల్లో దక్కాయో వివరిస్తూ ఓ లిస్ట్ విడుదల చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 18, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 01:52 PM IST
కార్పొరేట్ కొలువుల్లో విశ్రాంత ప్రభుత్వ అధికారులు.. ప్రశాంత్ భూషణ్ తీవ్ర విమర్శలు..
Image Credit: Prashanth Bhushan (AI Generated ZEE Media Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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