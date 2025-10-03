English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PK on Revanth: రేవంత్ రెడ్డి.. నువ్వెంత నీ లెవలెంత.. తెలంగాణకు వచ్చి మరీ ఓడిస్తా: ప్రశాంత్ కిషోర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!

Prashant Kishor on Revanth Reddy: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై జన సూరజ్ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్ కిషోర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ దుమారానికి తెరలేపాయి. గతంలో బీహార్ ప్రజలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై పీకే గుర్రుగా ఉన్నారు. బీహార్ లో ప్రస్తుతం ఎన్నికలు జరగనుండటంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపుకోసం రేవంత్ ను బీహార్ ప్రచారంలో ఉపయోగించాలని కాంగ్రెస్ చూస్తోంది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పీకే.. బీహార్ ప్రజలను హేళన చేసి మాట్లాడిన రేవంత్ తమ గడ్డపై ఎలా అడుగుపెడతాడో  చూస్తామంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అంతేకాదు  రేవంత్ రెడ్డి నువ్వెంత నీ లెవలెంత..తెలంగాణకు వచ్చి మరీ నీ సంగతి చూస్తా అంటూ హెచ్చరించారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 3, 2025, 02:52 PM IST

Revanth Reddy vs Prashant Kishor: తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన కామెంట్స్ చేశారు జన సూరజ్ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్ కిషోర్. వచ్చే ఎన్నికల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఓడించేందుకు అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. కాంగ్రెస్ అధినేత, రాహుల్ గాంధీ కూడా రేవంత్ రెడ్డి రక్షించలేరన్నారు పీకే. 

Add Zee News as a Preferred Source

గతంలో బీహార్ ప్రజలను రేవంత్ రెడ్డి అవమానించారని పీకే అన్నారు. బిహారీల డీఎన్ఏ తెలంగాణ ప్రజల డీఎన్ఏ కంటే చెత్త అని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. అయితే మా దగ్గరకు వచ్చి సాయం చేయమని మూడు సార్లు ఎందుకు అడిగారు అంటూ ఓ జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ప్రశాంత్ కిషోర్ ప్రశ్నించారు. 

పీకే మాట్లాడుతూ..రాహుల్ గాంధీ కూడా రేవంత్ ను రక్షించలేరు. ఎవరూ రక్షించలేరు. మేము ఆయన్ను వచ్చే ఎన్నికల్లో ఓడించడం ఖాయం అని చెప్పారు. పీకే రాజకీయ వ్యూహకర్తగా పనిచేసిన సంగతి తెలిసిందే. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సమయంలో రేవంత్ రెడ్డి తన సాయాన్ని కోరినట్లు ప్రశాంత్ కిషోర్ తెలిపారు. 

రేవంత్ రెడ్డి మూడు సార్లు ఢిల్లీలో మిమ్మల్ని కలిశారు. తెలంగాణకు సంబంధించిన విషయంలో సహాయం అడిగారు. నేను సహాయం చేయలేదు. కానీ ఇప్పుడు సీఎం అయ్యాక, బీహారీలను అవమానించేంత అహంకారిగా రేవంత్ మారారు. నేను బీహార్ కు చెందిన వ్యక్తిని. మా డీఎన్ఏ తక్కువ అయితే..మా సహాయం ఎందుకు కోరారు. మేము తెలంగాణకు వచ్చి రేవంత్ రెడ్డిని ఓడిస్తామంటూ వ్యాఖ్యానించారు. 

Also Read:  Putin Warning: భారత్ ను అవమానిస్తే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదు.. అమెరికాకు పుతిన్ మాస్ వార్నింగ్..!!   

కాగా ప్రశాంత్ కిషోర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు కారణమయ్యాయి.  రేవంత్ రెడ్డి లేదా కాంగ్రెస్ వర్గం నుంచి ఏ విధమైన ప్రతిస్పందన వస్తుందో, లేదా ఈ వ్యాఖ్యలు ఎన్నికల ప్రణాళికలను ఎంత మేర ప్రభావితం చేస్తాయో రాబోయే రోజులలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

Also Read: Narendra Modi: చూసి కాపీ కొట్టడం కాదు..మోదీ వర్కింగ్ స్టైల్ ను చూసి నేర్చుకోండి.. డచ్ టెక్ దిగ్గజం ప్రశంసలు..!!  

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

BiharBihar electionsCongressPrashant KishorRevanth Reddy

