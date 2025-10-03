PK on Revanth: రేవంత్ రెడ్డి.. నువ్వెంత నీ లెవలెంత.. తెలంగాణకు వచ్చి మరీ ఓడిస్తా: ప్రశాంత్ కిషోర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!

Revanth Reddy vs Prashant Kishor: తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన కామెంట్స్ చేశారు జన సూరజ్ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్ కిషోర్. వచ్చే ఎన్నికల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఓడించేందుకు అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. కాంగ్రెస్ అధినేత, రాహుల్ గాంధీ కూడా రేవంత్ రెడ్డి రక్షించలేరన్నారు పీకే.
గతంలో బీహార్ ప్రజలను రేవంత్ రెడ్డి అవమానించారని పీకే అన్నారు. బిహారీల డీఎన్ఏ తెలంగాణ ప్రజల డీఎన్ఏ కంటే చెత్త అని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. అయితే మా దగ్గరకు వచ్చి సాయం చేయమని మూడు సార్లు ఎందుకు అడిగారు అంటూ ఓ జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ప్రశాంత్ కిషోర్ ప్రశ్నించారు.
పీకే మాట్లాడుతూ..రాహుల్ గాంధీ కూడా రేవంత్ ను రక్షించలేరు. ఎవరూ రక్షించలేరు. మేము ఆయన్ను వచ్చే ఎన్నికల్లో ఓడించడం ఖాయం అని చెప్పారు. పీకే రాజకీయ వ్యూహకర్తగా పనిచేసిన సంగతి తెలిసిందే. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సమయంలో రేవంత్ రెడ్డి తన సాయాన్ని కోరినట్లు ప్రశాంత్ కిషోర్ తెలిపారు.
రేవంత్ రెడ్డి మూడు సార్లు ఢిల్లీలో మిమ్మల్ని కలిశారు. తెలంగాణకు సంబంధించిన విషయంలో సహాయం అడిగారు. నేను సహాయం చేయలేదు. కానీ ఇప్పుడు సీఎం అయ్యాక, బీహారీలను అవమానించేంత అహంకారిగా రేవంత్ మారారు. నేను బీహార్ కు చెందిన వ్యక్తిని. మా డీఎన్ఏ తక్కువ అయితే..మా సహాయం ఎందుకు కోరారు. మేము తెలంగాణకు వచ్చి రేవంత్ రెడ్డిని ఓడిస్తామంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
కాగా ప్రశాంత్ కిషోర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు కారణమయ్యాయి. రేవంత్ రెడ్డి లేదా కాంగ్రెస్ వర్గం నుంచి ఏ విధమైన ప్రతిస్పందన వస్తుందో, లేదా ఈ వ్యాఖ్యలు ఎన్నికల ప్రణాళికలను ఎంత మేర ప్రభావితం చేస్తాయో రాబోయే రోజులలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలంగాణకి వెళ్లి మరీ రేవంత్ రెడ్డిని ఓడించి తీరుతాను
రేవంత్ రెడ్డిని రాహుల్ గాంధీ, మోడీ కాదు కదా ఎవరూ కాపడలేరు
బీజేపీ, టీడీపీ ఇలా అన్ని పార్టీలు తిరిగి అతి కష్టం మీద ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు, మళ్లీ ఇంకోసారి గెలవడు
బీహార్ ప్రజల DNA తెలంగాణ ప్రజల DNA కంటే… pic.twitter.com/nXN45N5quY
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) October 3, 2025
